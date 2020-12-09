«За особый вклад». ЗакС наградил бывшего чиновника Шабнова, которого уволили в связи с утратой доверия

В Заксобрании 9 декабря почетным знаком «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» наградили бывшего зампредседателя комитета по благоустройству Виктора Шабнова, который был уволен из Смольного с формулировкой об утрате доверия.



«Иной раз полезно увольняться вовремя с государственной службы, — прокомментировал награждение Шабнова спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. — Говорят, увольняться — это к лучшему. Но чтобы это в привычку не входило». Экс-чиновник поблагодарил парламент за то, что последний «не забывает благоустроителей города».

