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Печать

Хижина Шрека появилась в Кировской области. Создатели не забыли и про знаменитый туалет

Дом великана Шрека из одноименного мультфильма построили на территории дендрологического сада в Советске Кировской области. Процесс создания запечатлён на ролике, опубликованном на YouTube.

Автором проекта выступил мастер производственного обучения Суводского лесхоз-техникума Андрей Вдовенко. В хижине есть настоящая дровяная печь, а рядом с жилищем, как и в мультфильме, расположен туалет.

«Однажды я зашел домой, включил телевизор, а там шел фильм «Шрек». Идея моментально созрела, хотя я понимал, что построить такой дом будет очень сложно. Дом строили полтора года из подручных материалов, он уже открыт для посещения, будем проводить экскурсии», — рассказал Вдовенко ТАСС.

В 2018 году Вдовенко вместо со студентами построили копию дома хоббитов из трилогии «Властелин колец». Оба объекта доступны для туристов.

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Комментарии (1)

a.159753123
Земля под строение зарегистрирована в надлежащем порядке? Разрешение на постройку жилья имеется? На хоз.строение, надеюсь тоже?
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