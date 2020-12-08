Дом великана Шрека из одноименного мультфильма построили на территории дендрологического сада в Советске Кировской области. Процесс создания запечатлён на ролике, опубликованном на YouTube.
Автором проекта выступил мастер производственного обучения Суводского лесхоз-техникума Андрей Вдовенко. В хижине есть настоящая дровяная печь, а рядом с жилищем, как и в мультфильме, расположен туалет.
«Однажды я зашел домой, включил телевизор, а там шел фильм «Шрек». Идея моментально созрела, хотя я понимал, что построить такой дом будет очень сложно. Дом строили полтора года из подручных материалов, он уже открыт для посещения, будем проводить экскурсии», — рассказал Вдовенко ТАСС.
В 2018 году Вдовенко вместо со студентами построили копию дома хоббитов из трилогии «Властелин колец». Оба объекта доступны для туристов.