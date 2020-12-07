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В Минпромторге анонсировали запуск массового производства электронных градусников в России в следующем году

В России производство ртутных градусников сокращается из-за нерентабельности: на первый план выходят электронные приборы. Как рассказали «Фонтанке» 7 декабря в Минпромторге, в 2021-м в стране начнется серийное изготовление электронных медицинских термометров.

Среди тех, кто планирует такое производство, как давно известные структуры «Ростеха», так и новички на рынке медоборудования.

«И на глобальном, и на внутреннем рынке ртутные термометры вытесняются электронными, и производство ртутных перестает быть рентабельным, так как работа с ртутью предполагает повышенный класс опасности, специальное оборудование и компетенции персонала — а значит, дополнительные издержки», — объясняют в Минпромторге.

Единственный отечественный производитель ртутных и нертутных (но не электрических) градусников — ОАО «Термоприбор» (выручка предприятия за 2019 год — более 338 млн рублей, чистая прибыль — около 18,4 млн). По данным министерства, при бесперебойных поставках комплектующих мощность производства составляет 80 тыс. ртутных и 20 тыс. нертутных термометров в месяц.

Ранее «Фонтанка» писала, что из аптек практически полностью исчезли ртутные градусники. В СМИ активно обсуждалась версия, что дефицит приборов связан с Минаматской конвенцией, которую Россия подписала в 2014 году. Однако на деле получилось иначе: с одной стороны, повлияла пандемия — люди активно скупали ртутные термометры, с другой — объем выпуска сократился, потому что их производство практически не приносило никакого дохода.

В службе продаж «Термоприбора» тогда объяснили: производство термометров приостановлено из-за нехватки комплектующих. Когда появятся — в компании уточнить не смогли, только предположили: «Может, в конце декабря». Впрочем, судя по информации Минпромторга, производство уже наладилось. Надолго ли — вопрос открытый.

Как уточнили в ведомстве, в условиях пандемии Россия организует собственное производство электронных градусников. В министерстве назвали две компании, готовые к массовому выпуску, — ООО НПК «Рэлсиб» и ООО «НПП "Пироцельс"».

По данным СПАРК, первая — один из ведущих разработчиков умных измерительных приборов в России. Она родом из Новосибирской области, работает на рынке уже 19 лет. Ее владелец и гендиректор Игорь Ландочкин. Выручка «Рэлсиба» в 2019-м составила 157,4 млн рублей, чистая прибыль — 16,2 млн рублей.

Вторая компания — из Московской области. Зарегистрирована она совсем недавно — в середине ноября 2020-го, хотя в Минпромторге компанию относят к «действующим сейчас» производителям. Принадлежит НПП «Пироцельс» частным лицам — Сергею Ковалевскому, Юлии Бурмакиной и Сергею Костюковскому (бывшему гендиректору и совладельцу проработавшего на рынке 10 лет, а ныне — ликвидированного ООО КБ «Пироцельс»).

«В настоящий момент указанные компании значительно расширяют производство и в 2021 году начнут уже серийно производить электронные медицинские термометры различных модификаций, ориентированных в том числе и на экспорт», — подчеркивают в министерстве. В числе тех, на кого власти возлагают большие надежды, есть еще несколько компаний.

Одна из них — АО «Швабе». Компания работает на рынке уже 28 лет, на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех», которой руководит Сергей Чемезов. Среди многих направлений деятельности у компании есть и подразделения, занимающиеся выпуском медтехники.

Как отмечают в министерстве, в этом году компания поставила в субъекты России более 100 тыс. бесконтактных инфракрасных термометров из Китая, а в 2021-м организует собственное производство полного цикла таких градусников.

По данным ведомства, в 2020-м Россия значительно нарастила объемы импорта электронных термометров: за 9 месяцев в страну было ввезено 7,3 млн таких приборов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

yar_5e4cc335310b6
Какая то жесть. Без минпромторга и градусники не производятся. Ждем побед импортозамещения в производстве резинок для трусов и ложечек для обуви.
chip1
Пишите уже правду, в России будет налажена сборка электронных градусников из китайских комплектующих! Но цена будет раза в 3 выше китайской, ведь на корпусе будет наклеена этикетка - Сделано в России.
Cashmare
Главное его на ногу не уронить. Ну и ранцевый аккумулятор в подарок тоже бы не помешал.
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