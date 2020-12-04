Кадр из видео в vk.com и YouTube

В хабаровской школе в перерыве между уроками за воспитание подрастающего поколения взялась технический сотрудник. Культуру общения со старшими женщина донесла через пощёчину, подросток ответил тем же.

Как сообщает региональный Следственный комитет 4 декабря, конфликт с учащимся у техсотрудницы произошёл накануне. Видео моментально оказалось в Сети, с прокурорской проверкой затягивать не стали. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о побоях (116 УК).



Ссора, переросшая в потасовку, произошла в школе №49, запись выложил ученик одного из седьмых классов. Начало перепалки на видео не попало, предположительно спор разгорелся из-за сделанного женщине замечания. Подросток, над которым нависает уборщица, заявляет, что «перегаром несёт за километр».



Сотрудницу больше возмущает его неуважительное «ты». Урок вежливости она преподаёт с матом, обещает «устроить после уроков», держится на «пошла ты» и срывается после того, как школьник называет её соплёй. Подросток получает пощёчину и отвечает тем же, рукопашной помешала подоспевшая учительница.

Директор учебного заведения Вера Абросимова сообщила местной прессе, что уборщица в тот же день извинилась перед классом. «Мальчик пришел значительно раньше — более чем за час до начала уроков. Он обратился к [уборщице] по поводу того, чтобы она дала ему ключи, но не она распоряжается ключами. Со слов мальчика, она сказала, что ключей не даст, классного руководителя нет. Он сказал, что она нецензурно выругалась. В ответ он тоже нецензурно выругался и хлопнул дверью», — приводит слова Абросимовой портал «Губерния».

