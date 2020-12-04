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Семиклассники показали ссору подростка и уборщицы. К порядку сотрудница призвала оплеухой

Кадр из видео в vk.com и YouTube
Кадр из видео в vk.com и YouTube

В хабаровской школе в перерыве между уроками за воспитание подрастающего поколения взялась технический сотрудник. Культуру общения со старшими женщина донесла через пощёчину, подросток ответил тем же.

Как сообщает региональный Следственный комитет 4 декабря, конфликт с учащимся у техсотрудницы произошёл накануне. Видео моментально оказалось в Сети, с прокурорской проверкой затягивать не стали. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о побоях (116 УК).

vk.com

Ссора, переросшая в потасовку, произошла в школе №49, запись выложил ученик одного из седьмых классов. Начало перепалки на видео не попало, предположительно спор разгорелся из-за сделанного женщине замечания. Подросток, над которым нависает уборщица, заявляет, что «перегаром несёт за километр».

Сотрудницу больше возмущает его неуважительное «ты». Урок вежливости она преподаёт с матом, обещает «устроить после уроков», держится на «пошла ты» и срывается после того, как школьник называет её соплёй. Подросток получает пощёчину и отвечает тем же, рукопашной помешала подоспевшая учительница.

Директор учебного заведения Вера Абросимова сообщила местной прессе, что уборщица в тот же день извинилась перед классом. «Мальчик пришел значительно раньше — более чем за час до начала уроков. Он обратился к [уборщице] по поводу того, чтобы она дала ему ключи, но не она распоряжается ключами. Со слов мальчика, она сказала, что ключей не даст, классного руководителя нет. Он сказал, что она нецензурно выругалась. В ответ он тоже нецензурно выругался и хлопнул дверью», — приводит слова Абросимовой портал «Губерния».

Кадр из видео в vk.com и YouTube
Кадр из видео в vk.com и YouTube

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Комментарии (12)

264016671
Мальчик, это сразу видно, не робкого десятка и к поединкам привычный. Работников школ, прежде всего учителей, сегодня стоит только пожалеть. Нынешние школьники не воспринимают материал дольше 15 минут, в классе постоянный галдеж, болтовня, хулиганство, ученики ходят по классу (во время урока), кидаются, в том числе позволяют себе кидать предметы в учителей. Помимо учителей от этого страдают еще и нормальные дети -- как в таких условиях учиться? Поэтому и семейное образование набирает популярность.
german_5e4d02dc5a4f9
И правильно сделала. Надо было ссаной тряпкой.

А учителя с директорами сидят, засунув гордость в одно место. Как же родители придут своих ушлепанов защищать.
Вот раньше были Учителя. Школьное хулиганьё слово вякнуть боялось.

Нельзя в одни ворота наказывать сотрудников школ. Нужно разбирательство. И если подросток нахамил взрослому, должен ответить. Например перемыть все полы в школе.
Требуются нормы в законы. Иначе вырастет поколение не уважающее старших. И просрёт всю страну.
Modest_5e4ce41f7533b
Уборщицам надо дать право на самооборону с применением мокрой тряпки.
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