FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
75.20р91.19р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Оренбуржец за картинку с символикой АУЕ получил штраф и флешбэк из детства

21-летний житель города Гай Оренбургской области получил тысячу рублей штрафа за публичную демонстрацию запрещённой символики в соцсетях (статья 20.29 КоАП). Информация об этом содержится на сайте суда.

На заседании было установлено, что молодой человек опубликовал фото, в центре которого изображена «восьмиконечная звезда в черно-белой цветовой гамме с надписью „А.У.Е., Арестанское Уркаганское Единство»». И всё бы ничего, но гайчанин поделился картинкой ещё в возрасте 13 лет. И уж, конечно, в те времена символика АУЕ ещё не была внесена в список экстремистских материалов.

Неформальное движение АУЕ 17 августа признал экстремистским Верховный суд. В октябре оно было внесено Минюстом в список запрещённых организаций. О том, какой след за собой оставили сторонники АУЕ в Петербурге и не только, читайте в материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

ahiir
Очередное подтверждение - идиотизм не имеет границ...
А я в 1947 году рисовал свастики углем и мелом... На
пожизненное потянет?!
Иван 2пырьев
Как насчет ретроактивности закона?
Zloi_prohozhiy
ну если он в 13 лет дег?нератов был, то вряд ли изменился. Штраф только маловат
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний