Оренбуржец за картинку с символикой АУЕ получил штраф и флешбэк из детства

21-летний житель города Гай Оренбургской области получил тысячу рублей штрафа за публичную демонстрацию запрещённой символики в соцсетях (статья 20.29 КоАП). Информация об этом содержится на сайте суда.
На заседании было установлено, что молодой человек опубликовал фото, в центре которого изображена «восьмиконечная звезда в черно-белой цветовой гамме с надписью „А.У.Е., Арестанское Уркаганское Единство»». И всё бы ничего, но гайчанин поделился картинкой ещё в возрасте 13 лет. И уж, конечно, в те времена символика АУЕ ещё не была внесена в список экстремистских материалов.
Неформальное движение АУЕ 17 августа признал экстремистским Верховный суд. В октябре оно было внесено Минюстом в список запрещённых организаций. О том, какой след за собой оставили сторонники АУЕ в Петербурге и не только, читайте в материале «Фонтанки».