Второй пошел. МО «Гражданка» решила выйти из совета муниципалитетов Петербурга из-за лишенных мандатов депутатов

Муниципальное образование «Гражданка» по окончании финансового 2020 года выйдет из совета муниципальных образований Петербурга. Такое решение депутаты МО приняли на заседании 2 декабря, информацию «Фонтанке» подтвердила глава образования Елена Беляева.



В решении МО также содержится отказ от любых обязательств, которые налагает устав совета муниципалитетов Петербурга, за исключением тех, которые возникли в период членства «Гражданки».

Это уже второй муниципалитет, который вышел из совета, первым это сделал МО №72. Муниципалы массово инициировали рассмотрение в своих округах выхода после лишения мандатов ряда независимых депутатов.