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Второй пошел. МО «Гражданка» решила выйти из совета муниципалитетов Петербурга из-за лишенных мандатов депутатов

Муниципальное образование «Гражданка» по окончании финансового 2020 года выйдет из совета муниципальных образований Петербурга. Такое решение депутаты МО приняли на заседании 2 декабря, информацию «Фонтанке» подтвердила глава образования Елена Беляева.

В решении МО также содержится отказ от любых обязательств, которые налагает устав совета муниципалитетов Петербурга, за исключением тех, которые возникли в период членства «Гражданки».

Это уже второй муниципалитет, который вышел из совета, первым это сделал МО №72. Муниципалы массово инициировали рассмотрение в своих округах выхода после лишения мандатов ряда независимых депутатов.

Губернатор Александр Беглов разослал в некоторые муниципалитеты письма с требованием рассмотреть вопрос о лишении полномочий ряда народных избранников из-за неких неточностей в декларациях о доходах.

Первым мандата лишили Николая Колошинского в «Красном Селе», решение муниципальный совет вынес еще 13 ноября. Затем аналогично полномочия отобрали у «яблочниц» Анны Каруличевой («Нарвский округ»), Веры Морозовой («Малая Охта») и самовыдвиженки Светланы Уткиной («Финляндский округ»). При этом «прегрешения» Каруличевой, к примеру, неизвестны ни ей, ни коллегам по совету, которые проголосовали за ее исключение. Уткиной в вину ставился не указанный в декларации налог на компенсацию от муниципалитета в 700 рублей и участие в качестве учредителя в юрлице, хотя это не соответствует действительности.

Глава «Финляндского округа» Всеволод Беликов, который проголосовал за «изгнание» Уткиной, является председателем совета муниципалитетов Петербурга.

Аналогичные письма получили депутаты МО «Морской», № 7, «Остров Декабристов» и «Васильевский». Кроме того, прокуратура инициировала проверку деклараций всех депутатов (их 10, из них 7 независимые) в МО «Гавань».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

spb7771250
Ещё кое что забыл. Страна, живущая по принципу "друзьям - все, остальным мелкие формальные придирки по закону" обречена. И здесь не нужно даже вспоминать лживые и засекреченные декларации многих "деятелей", достаточно посмотреть на любую больницу сейчас.
MAGDANOZA
А во сколько нам обходится Беглов и его подельники?
260551481
Разогнать всех этих дармоедов на всех уровнях !!! Их содержание обходится нам налогоплательщикам более триллиона рублей ежегодно !!!
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