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Участок дороги под Белоостровом после торжественного открытия погрузился во тьму. Фонари потерялись между подрядчиком и «Ленсветом»

Жители Курортного района Петербурга недоумевают, что случилось с освещением нового отрезка Белоостровского шоссе у развязки с ЗСД. Свет горит в лесу, но над пешеходным переходом темнота.

С просьбой обратить внимание на проблему к «Фонтанке» обратились жители микрорайона, ограниченного Дибунами и Западной Лицей. В сентября прошлого года Белоостровское шоссе отремонтировали и «влили» в ЗСД, новую развязку торжественно открывали с участием губернатора Беглова. Первые месяца полтора, рассказал читатель Алексей, свет на съезде с магистрали горел и никаких вопросов не было. Затем примерно двухкилометровый отрезок погас, зато свет остался на старой дороге — она перерыта и, кроме елок, любоваться наружным освещением там некому.

читатель «Фонтанки» Алексей

Местные жители, а в округе порядка 150 домов, обратились с вопросами к «Ленсвету», больше всего они переживают из-за погруженного в зимнюю тьму пешеходного перехода, по которому ходят дети — неподалеку две школы. В ГУПе им сообщили, что фонари на баланс предприятия не переданы.

Информацию в «Ленсвете» «Фонтанке» подтвердили, а по вопросу о сроках предложили обратиться к подрядчику — развязку ЗСД с Белоостровским шоссе вместе с устройством наружного освещения строила компания «Строительное управление — 308». После попытки секретаря найти кого-то, кто был бы в курсе проблемы, «Фонтанке» сообщили, что ситуацию с передачей на баланс оборудования не комментируют.

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Комментарии (5)

264236261
Очень опасный участок дороги. Там проходит участок дороги по новому мосту над железной дорогой - опасный поворот, зимой вечером - видимость нулевая. Плюс 2 пешеходных перехода и 2 остановки маршруток - все в кромешной тьме. Чего ждут ? Когда собьют кого-то ?
Karl111
Беглов АУ!
Alex2k20
Сам там часто езжу и недоумеваю по поводу не горящего освещения, но где там школы?
Свет появляется уже на старом куске Белоостровского шоссе. А нет освещения от ЗСД до вливания в старое шоссе. Там нет никаких школ, лес с обоих сторон.
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