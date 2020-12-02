Жители Курортного района Петербурга недоумевают, что случилось с освещением нового отрезка Белоостровского шоссе у развязки с ЗСД. Свет горит в лесу, но над пешеходным переходом темнота.
С просьбой обратить внимание на проблему к «Фонтанке» обратились жители микрорайона, ограниченного Дибунами и Западной Лицей. В сентября прошлого года Белоостровское шоссе отремонтировали и «влили» в ЗСД, новую развязку торжественно открывали с участием губернатора Беглова. Первые месяца полтора, рассказал читатель Алексей, свет на съезде с магистрали горел и никаких вопросов не было. Затем примерно двухкилометровый отрезок погас, зато свет остался на старой дороге — она перерыта и, кроме елок, любоваться наружным освещением там некому.
читатель «Фонтанки» Алексей
Местные жители, а в округе порядка 150 домов, обратились с вопросами к «Ленсвету», больше всего они переживают из-за погруженного в зимнюю тьму пешеходного перехода, по которому ходят дети — неподалеку две школы. В ГУПе им сообщили, что фонари на баланс предприятия не переданы.
Информацию в «Ленсвете» «Фонтанке» подтвердили, а по вопросу о сроках предложили обратиться к подрядчику — развязку ЗСД с Белоостровским шоссе вместе с устройством наружного освещения строила компания «Строительное управление — 308». После попытки секретаря найти кого-то, кто был бы в курсе проблемы, «Фонтанке» сообщили, что ситуацию с передачей на баланс оборудования не комментируют.