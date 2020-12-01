Фото: Андреев Владимир/URA.RU/ТАСС

Поступившую с положительным тестом на коронавирус пенсионерку пристроили на кушетку, а потом попросили посидеть на лавочке в приемном покое. К медикам у пожилой женщины и ее родных никаких вопросов нет: они делали все, что могли, дали кислород и лекарства. Но открытым остается вопрос к системе, заложниками которой становятся и пациенты, и стационары.

Мама петербургской учительницы Светланы Викторовны почувствовала недомогание 25 ноября. В ночь на 26-е состояние ухудшилось: температура выше 38, из других симптомов — только насморк. Светлана Викторовна решила звонить в неотложку.



«Я работаю в школе, нас инструктируют, что при таких симптомах нужно вызывать врача на дом, — рассказала она. — В четыре утра в неотложке Московского района диспетчер сказала, что температура не критичная, надо дать парацетамол и ложиться спать».

Но сбить температуру не получалось. Утром Светлана Викторовна позвонила на городскую станцию скорой помощи, которая приехала быстро, минут через 20. «Маме измерили сатурацию, было 91 (когда уровень насыщения крови кислородом падает до 95, требуется медицинская помощь — прим.), сделали укол и сказали вызывать врача на дом, — говорит Светлана Викторовна. — Я стала звонить в поликлинику №21. У меня сохранился скриншот, на котором видно, сколько звонков мне пришлось сделать».

Согласно снимку экрана мобильного телефона, который читательница предоставила редакции, 26 ноября она набрала номер для вызова врача поликлиники №21 на дом 160 раз. Также женщина пыталась дозвониться в регистратуру, колл-центр, диспетчеру скорой помощи поликлиники и даже секретарю.



Фото: скриншот списка вызовов

«Мы чувствовали бессилие. Температура не сбивалась. Врач пришла в 10-м часу вечера, на пять минут. Послушала легкие, сказала, что есть подозрение на воспаление. Выписала антибиотик, противовирусное и пробиотик. Дала направление на флюорографию в 21-ю поликлинику на 27 ноября, — продолжает рассказ Светлана Викторовна. — Мы заказали на утро выездной тест на ковид в платной лаборатории. Утром оттуда пришли, взяли мазки у меня, у мамы и у моей 21-летней дочери. После чего мы к 11:30 поехали в поликлинику, так как флюорография была назначена на определенную дату и время. Оказалось, что там «технический день». Участковый врач дала нам направление, даже не зная, что флюорография работать не будет. Человек с температурой и подозрением на воспаление легких проездил просто так».

Результаты мазков на ковид пришли в субботу, 28 ноября. Отрицательный результат был только у Светланы Викторовны, а у ее мамы и дочери коронавирус подтвердился. У девушки температура не поднималась выше 37, и ее решили лечить дома.



«29 ноября я позвонила участковому врачу по мобильному, который она нам оставила, — говорит Светлана Викторовна. — Она сказала перезвонить в понедельник, с 11 до 12 часов. Мне она выписала лист нетрудоспособности, как контактной. И сказала, что направила на наш адрес «ковидную бригаду». Эта бригада не пришла до сих пор».

75-летней женщине становилось хуже, началась одышка, а сатурация упала до 90. Поэтому вечером 30 ноября Светлана Викторовна снова позвонила на городскую станцию скорой помощи, в этот раз пришлось ждать около четырех часов. «Я понимаю, что вызовов много, медики скорой просто задыхаются. Они сделали все, что могли, — говорит петербурженка. — Дозвонились до диспетчера, чтобы выяснить, в каком стационаре маму могут принять. Им сказали везти в Мариинскую больницу. Я этому даже обрадовалась, потому что про нее слышала только положительные отзывы».

В начале первого ночи 30 ноября маму Светланы Викторовны увезли в стационар. Когда пациентка оказалась в приемном покое, было уже два часа. Однако свободных мест в палатах Мариинской больницы не было. В 6 утра пенсионерка позвонила родным и сказала, что в стационаре ее приняли, взяли все анализы, дали подышать кислородом. Но все это — на кушетке в коридоре. «До 8 утра мама лежала в приемном покое на кушетке, — говорит Светлана Викторовна. — Потом, видимо, начали поступать другие пациенты, и ее посадили в приемном покое на лавочку. Человек с температурой, подтвержденным ковидом и гипертонией провел в коридоре 12 часов. В полдень мама говорит мне по телефону: «Я уже начинаю замерзать». По голосу слышу, что задыхается. Я стала звонить всюду, куда только можно. Из справочной меня перенаправили на диспетчерскую, диспетчерская переключила на врача. Мне объяснили, что в больнице ничего не могут поделать, только ждать, не освободится ли место в палате во время выписки». В итоге койка освободилась лишь к 13 часам.



В Мариинской больнице 586 инфекционных и 48 реанимационных коек. «Мариинка» 6 раз в день направляет сведения о наличии свободных коек в городское бюро госпитализации. Оттуда эти данные поступают в диспетчерскую службу городской станции скорой помощи. Курирует этот процесс комитет по здравоохранению.

«Возможно, в момент поступления 75-летней пациентки в Мариинскую больницу была пиковая нагрузка, — так прокомментировали ситуацию в пресс-службе комитета по здравоохранению. — Сейчас большой оборот коек, выписывают примерно столько же пациентов, сколько и госпитализируют. Но госпитализируют не всех, кого привозят по скорой — после обследования врач может отпустить пациента домой, если у него до 25% поражения легких по данным компьютерной томографии».

В комздраве отметили, что сейчас могут отправить на домашнее лечение пациента и с 50% поражения легких — но врач обязательно учитывает наличие других болезней и общее состояние человека.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

