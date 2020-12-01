Еще один повод выбрать такси: доброе дело в каждой поездке от Яндекс Go

Часто мы не занимаемся благотворительностью, потому что это сложно и неудобно: нужно долго искать реквизиты для перевода или ехать на другой конец города, чтобы сдать вещи. И каждая действительно простая возможность кому-то помочь очень радует. 1 декабря она появилась у пользователей приложения Яндекс Go. Они могут округлить стоимость поездки на такси в бóльшую сторону, к примеру, с 343 рублей до 350 или с 276 до 280. Разница между стоимостью поездки и тем, что заплатил клиент, пойдёт на оплату поездок для подопечных благотворительных фондов, с которыми сотрудничает проект Яндекса «Помощь рядом» .

У округления есть четкие правила: стоимость поездки при оплате картой автоматически округляется до числа, кратного десяти: 251 рубль — до 260, 328 рублей — до 330 и так далее. Если сумма за поездку вышла круглой, то с вашего счета спишут только ее. До конца года Яндекс будет удваивать каждое начисление. Опцию округления можно включить в последней версии приложения и отключить в любой момент.



«Первого декабря во всём мире проходит акция "Щедрый вторник". Её цель — привлечь внимание к теме благотворительности. Округление в Яндекс Go позволяет сделать добрый дела такой же частью повседневной жизни, как поездки на такси. Перечисляя небольшие суммы, наши пользователи вместе совершают большое дело: дарят маломобильным людям свободу передвижения по городу», — рассказала Дарья Золотухина, директор по маркетингу Яндекс Go.



Фонды — партнёры «Помощи рядом» заботятся о маломобильных людях, в том числе о детях и взрослых с инвалидностью, людях, переживших инсульт, семьях, где есть дети с ДЦП. Всем им трудно ездить на общественном транспорте. Часто такси — это единственный способ доехать до поликлиники, школы или других нужных мест.

