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Военмед имени Кирова в Петербурге возглавит начальник госпиталя имени Бурденко

Генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков представлен коллективу Военно-медицинской академии имени Кирова в качестве нового руководителя.

Евгений Крюков
Евгений КрюковФото: госпиталь им. Бурденко

О назначении Крюкова личному составу сообщил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов, сообщает 1 декабря пресс-служба военного ведомства.

Ранее Евгений Крюков возглавлял Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко в Москве. На этот пост он был назначен в 2014 году. В сообщении пресс-служба Минобороны характеризует заслуженного врача России так: «Евгений Крюков проходил военную службу на должностях от врача медицинской службы плавучей базы подводных лодок до руководителя одного из крупнейших лечебных учреждений Министерства обороны РФ. Автор более 120 научных работ. Награжден медалями, в т.ч. «За воинскую доблесть I степени», «За укрепление боевого содружества», «За отличие в военной службе I, II, III степеней».

Военно-медицинской академии имени Кирова в этом году исполняется 222 года. Это старейшее и главное медицинское образовательное учреждение Министерства обороны. Предыдущий начальник, Александр Фисун, лишился своей должности после журналистских публикаций о вспышке коронавируса среди курсантов.

Место начальника академии было вакантно с апреля 2020 года. О том, какие интриги сопровождали претендентов на кресло, читайте с материале «Фонтанки» в ближайшее время.

Евгений Крюков
Евгений КрюковФото: госпиталь им. Бурденко
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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Фиакр значит опять (снова) с вещами на выход? Везёт этому Большому руководителю. Пристроят опять где-нибудь на тёплое место, например санаторно-курортным комплексом каким-нибудь руководить. Новому начальнику ВМА успехов на новой должности!
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