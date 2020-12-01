Константин Генич Фото: instagram.com/genichkonstantin

После 16 тура в РПЛ установилась необычная для столь поздней стадии турнира ситуация: у лидирующих «Зенита», ЦСКА и «Спартака» одинаковое количество очков. Интрига это всегда здорово, но стоит ли радоваться за отечественный футбол, сдавший все позиции в Европе? С этого мы и начали разговор с Константином Геничем.

- Троевластие в РПЛ - это же знак силы нашего чемпионата?

- Это скорее признак слабости. Уровень российской премьер-лиги заметно сдал за последнее время. Результаты клубов в еврокубках и в сборной тому свидетельство. Поэтому ничего удивительного, что команды, от которых ждали большего в нынешнем сезоне, барахтаются в середине таблицы и больше разочаровывают. Я имею в виду «Локомотив» и «Краснодар». А команды, от которых мало ожидали, «Ахмат» и «Сочи», при этом показывают достойный результат, благодаря тренерской работе. Ну а то, что «Зенит» впереди, никого удивлять не должно. Многие предполагали, что к 16 туру Петербург будет идти впереди с определенным отрывом. Потому что «Зенит» перед сезоном котировался как главная, доминирующая сила в российском футболе. А то, что ЦСКА и «Спартак» его будут преследовать, тоже для многих неожиданность. И, скорее, их нахождение в тройке произошло вопреки уровню чемпионата. Хотя по ЦСКА тут меньше вопросов, чем по «Спартаку».



- Какая из команд вам нравится больше по игре?

- По агрессивности, наглости и настойчивости мне нравится «Ахмат» Андрея Талалаева. Хочешь не хочешь, надо отметить «Спартак». Все-таки после 10 места в прошлом сезоне команда сейчас спустя 16 туров идет в тройке и даже какое-то время лидировала.

- «Зенит», «Спартак», ЦСКА - кто из них больше похож на будущего чемпиона? - Чемпионская игра - это очень эфемерное понятие. Вот чемпионская игра была у «Зенита» в предыдущие два года, когда команда сначала стала чемпионом за три тура до конца чемпионата, потом за четыре. В те сезоны даже когда команда не бежала, даже когда были какие-то шероховатости, петербуржцы добивались результата за счет класса игроков. Сейчас, к сожалению, у «Зенита» такого нет. Может, команда немного поднаелась, подустала друг от друга. Раньше «Зениту» хватало плана A. Сейчас этого уже не хватает, а идей для плана B и С пока не много. Плюс кадровая ситуация, плюс нагнетание внутри команды и неудачи в Лиге чемпионов - это все сказывается. Поэтому с точки зрения смотрибельности, наверное, игра ЦСКА самая привлекательная, но она также подвержена перепадам. «Спартак» - очень эмоциональная команда. Не всегда приятно смотреть за их игрой.



- Внутренние проблемы «Зенита» - вы имеете в виду ситуацию с Дзюбой или что-то еще?

- И ситуацию с Дзюбой, и ситуацию с Сергеем Семаком, над которым постоянно висит Дамоклов меч. От Семака требуют всегда большего: чтобы «Зенит» был разнообразнее, интереснее. Когда ты работаешь в такой команде, как «Зенит», с тебя всегда будут спрашивать по-максимуму. Здесь Семаку действительно непросто. Два чемпионства, конечно, добавили ему кредита доверия. Но Лига чемпионов это все как-то размывает.

- Семак на пресс-конференциях наоборот частенько предъявляет руководству за отсутствие трансферов.

- Ну конечно, каждая команда обязана развиваться. Даже чемпионский состав надо освежать новыми и мотивированными футболистами, которые хотят выиграть место в основном составе. Я понимаю Семака и принимаю его претензии к руководству. Если ты хочешь сделать команду сильнее, ты не можешь её сделать просто немножечко другой. Ты не можешь просто заменить Ивановича на Ловрена. Тебе нужны игроки, которые бы делали разницу. История с Малкомом немного своеобразная, если мы говорим про Лигу чемпионов. В чемпионате «Зенит» справлялся бы и без него, потому что не было ни одного матча, когда бы Малком решил, если не считать игры на Кубок, когда бразилец сделал пенальти и «Зенит» выиграл трофей. Приход Вендела «Зенит» точно не усилил. Может, дело в адаптации. Семак прекрасно понимает, что ему нужны игроки, которые бы делали игру «Зенита» чуть-чуть разнообразнее и разностороннее впереди. Да, у «Зенита» есть палочка-выручалочка Ерохин, есть Кузяев, который выделяется объемом работы. А есть Барриос, который в этом сезоне играет хуже, чем в предыдущем, то же самое про Ракицкого, да и Дзюба, будем откровенны, тоже не так интересно выглядит в большинстве матчей и не так продуктивно, как в чемпионские года. Азмун пропускал матчи из-за травм. Дриусси выбывал на большой срок из-за травм. Кадровых проблем действительно хватает и, когда это все еще идет в таком мегаинтенсивном графике с перелетами и Лигой Чемпионов, которая доставляет тебе исключительно негатив, увы, надо признать, лимит 8+17 совершенно не работает на два фронта. И здесь я могу понять претензии Семака и к лимиту, и к руководству, которое не делает «Зенит» сильнее с помощью трансферов. 20 миллионов за Вендела - это, во-первых, много, а во-вторых, это футболист, который вряд ли может сделать «Зенит» сильнее. У Малкома эти качества есть, но что-то мешает. Но Малком это ликвидный футболист, которого можно будет потом продать в Европу.



- В Петербурге среди болельщиков к Малкому понятное отношение. Его Инстаграм завален комментариями с претензиями на русском.

- А при чем здесь Малком? Он приехал и сразу получил серьезную травму, которую долго не могли вылечить. Потом приходится набирать форму и делать это в режиме спешки. Ну и цена понятное дело давит. Был пример Халка и Витселя, которые сразу показали, что могут делать разницу. Здесь цена игрока для болельщиков - определенный показатель: взяли из «Барселоны» за 40, и значит он сейчас один всех обыграет. Понятно, что российский чемпионат ниже уровнем, чем испанский и французский, где играл Малком. Но здесь не так-то просто взять мяч и одному всех обыграть. В конце концов не Месси приехал. Поэтому здесь, как говорил классик, ожидания болельщиков - это проблемы болельщиков.

- Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта вот не считает Малкома провалом.

- А что тогда называть провалом? Если ты берешь игрока за 40 миллионов, а он у тебя только в 10-м по счету матче Лиги чемпионов за полтора года сыграл. Вот он вышел в четвертом туре против «Лацио» и ничего не показал. Другой вопрос, что хотят болельщики от него?



- Голов, созидательной игры, яркости, в конце концов.

- Ну наверное. Но этого, к сожалению, нет. Наверное, здесь есть и вина самого футболиста. Виден же потенциал. Но когда все не выстроено, когда все не работает внутри команды, один человек не всегда может изменить ситуацию. Это Марадона мог в одиночку привести к чемпионству «Наполи» и сборную Аргентины. Но Малком не такой. И даже с Халком его не стоит сравнивать. Но он, опять же, все еще ликвидный. Может, его «Зенит» продаст меньше, чем за 40 млн, но ненамного.

- Бывший директор «Зенита» Илья Геркус писал в своем телеграм-канале, что петербуржцам и 500 млн на трансферы не помогли бы выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

- В полуфинал точно нет. Петербург очень красивый город, но затащить игроков в Российскую премьер-лигу не так-то просто. Конечно, можно прийти к условному Дракслеру (полузащитник ПСЖ - ред.), который свободный агент, и сказать: вот тебе 50 млн. После этих слов Дракслеру будет уже все равно куда ехать - в Петербург, Екатеринбург или Оренбург. Но что он один сможет сделать? Можно ли будет под этого игрока выстроить игру? Какая мотивация у него будет? Так что говорить про 500 млн не стоит. Но вот те 40 млн, которые у «Зенита» были, можно было потратить чуть иначе и интереснее. Вот, если бы в команду пришел игрок в середину поля с качествами Влашича (полузащитник ЦСКА - ред.), такой разыгрывающий футболист, он бы действительно добавил красок «Зениту». Потому что у тебя есть Азмун, который хорошо открывается, у тебя есть Дзюба через которого можно отыграться, но игрой на них не должен заниматься Малком через фланг. Это можно делать и через игрока в середине, который просчитывает на несколько ходов вперед.



- Неоднократно приходилось слышать от коллег, что Семак мол не умеет развивать игроков, что при нем никто не стал сильнее. Согласны?

- Я бы поспорил с этой точкой зрения. Мы не будем брать уровень Ивановича и Ракицкого. Они уже сложившиеся мастера. Но разве не при Семаке Артем Дзюба два года подряд становился лучшим бомбардиром и лучшим игроком чемпионата? Значит его качества правильно использовались, значит правильно при нем Дзюба раскрывал весь свой «бутон» красок. При Семаке гораздо увереннее и спокойнее заиграл Оздоев. Думаю, что Караваев дорос до уровня сборной и стал играть в современной манере именно при Семаке. Так что утверждение, что Семак не развивает игроков - довольно спорное.

- Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался накануне по ныркам нападающего «Спартака» Джордана Ларссона в том духе, что, если он не прекратит, дальше его будут судить гораздо строже. Поможет ли?



Никому после победы уже не интересно, но что с левой ногой Ларссона? Зачем он подгибает её до контакта? Контакт есть, не спорю. Но Ларссон именно симулирует, оставляя на газоне ногу. Именно это видел четко Волошин. Уверен в этом. pic.twitter.com/ccnOiIiZfX — Алё, рэф! (@_aloref) November 29, 2020

- Я бы не сказал, что в последнем матче у него был прям такой откровенный нырок. В предпоследнем матче - да: он начал заранее поджимать ноги, чуть заваливаться и искать этот контакт. Но на футбольном поле ты многое делаешь на рефлексе. Ты не думаешь специально, что хочешь перехитрить арбитра, что здесь ты будешь симулировать, а здесь - нырнешь. Этим же не только Ларсен злоупотребляет. Не зря же некоторых игроков прозвали «дельфинами».



- На днях в соцсетях появилась нарезка с другими ныряльщиками из «Спартака».



- Я здесь не буду делать акцент на «Спартаке». Мы помним, как ныряли в «Зените» Халк и Азмун, как падал Дзюба, выпрашивая пенальти. Просто многие вещи на футбольном поле происходят рефлекторно, их тяжело запрограммировать. И поэтому Ларссон может покивать в ответ на претензии Ашота Хачатурянца, но в следующей игре может возникнуть момент, когда Ларссон об этом точно не вспомнит.

- У Кокорина всего два гола в восьми матчах за «Спартак» и те с пенальти. При этом в «Спартаке» ему платят 3 млн евро в год. Не переплатил ли Федун за него?

- Я не большой сторонник обсуждения зарплат футболистов. Они же не сами себе такую зарплату кладут. А выкладывается Кокорин или нет - это уже работодатель будет решать. Но я не разу не слышал от Газизова или Федуна, что Кокорин на свои деньги не играет. Это только болельщики возмущаются. В последнем матче Кокорин, кстати, старался, двигался. Когда найдет оптимальное место на поле и наберет форму, он еще принесет много пользы «Спартаку». Это самое последнее дело - считать чужие деньги.

- Деньги в данном случае выступают определенным мерилом пользы, которую он приносит команде.

- Эту пользу пусть оценивает работодатель.

- Выступление Черчесова в эфире «Матч ТВ» - это хамство?

- Почему же? Абсолютно нормальный и конструктивный разговор. Многие не услышали, что именно говорил Станислав Саламович. Конечно, форма подачи главного тренера сборной не может быть такой, какой она была в этом эфире. Но я не понимаю, что удивляет людей? Они в первый раз увидели Черчесова? Они только узнали, что у нас вот такой тренер сборной? Что удивительного произошло в этом эфире?

- Резкость, грубость.

- А Валерий Газзаев разве так не разговаривал, будучи тренером сборной?

- Не помню, чтобы он подобным образом говорил про своих игроков.

- Если бы все, что говорят тренеры про своих игроков, стало бы достоянием общественности, Станислав Саламович показался бы вам очень лайтовым. Но опять-таки, сама форма подачи в прямом эфире и выбранный тон лично для меня были неприемлемыми. Но это Черчесов. Он всегда был таким и таким останется. Для меня гораздо важнее суть того, что говорил Станислав Саламович, чем оскорбления. Я не вижу ничего страшного в том, что он проехался по Миранчукам. Почему он не может этого сделать?

- Потому что он перекладывает ответственность на игроков.

- Ни в коем случае. Он как раз делает акцент на том, что, ребят, вам по 25 лет, вы уже не молодые, вы должны приезжать в сборную готовые, нельзя играть только на чистых мячах, как в «Локомотиве», нельзя играть на второй скорости, переключаясь на третью. И вот эту суть не многие уловили. Конечно, не так просто мгновенно переключиться с чемпионата России на абсолютно другой уровень. Но я был на матче Россия - Бельгия, когда мы проиграли в Брюсселе 1:3, и у меня было полное впечатление, что наша сборная ни в чем не уступает сопернику. И я потом разговаривал с Володей Паниковым (тренер по физподготовке сборной России - ред.), и он сказал, что по всем статистическим данным - пробегу, борьбе, передачам и так далее - мы не уступили Бельгии. Мы уступили только в скоростной работе. И вот эта скоростная работа в определенные отрезки плюс техническое исполнение и явились ключевыми факторами поражения. И вот Черчесов именно это и хотел донести: ты можешь быть каким угодно «золотым активом», но если в сборной ты по статистическим показателям не успеваешь нигде даже в сравнении с показателями сборной на чемпионате мира-2018, не говоря уже про топовые европейские команды, ты понимаешь, что ты не конкурентоспособен. И каким бы ты не был тренером, если твои игроки не способны этого сделать чисто физически, значит они и не смогут. Сейчас мы видим абсолютный разнобой в физическом плане у большинства игроков в национальной команде. И как играть в этом случае? Сыграешь в «автобус» - тебя потом прибьют журналисты и болельщики, сыграешь открыто - получишь 0:5.

- Нет ли у вас все-таки ощущения, что Черчесов застрял в 2018-м?

- Конечно Станислав Саламович находится в эйфории. Все-таки мы сделали большое дело - вышли в четвертьфинал чемпионата мира. Но, несмотря на отдельные неудачи, глобальную задачу он пока выполняет - сборная отобралась на чемпионат Европы Надо помнить, что последние неудачи произошли в Лиге наций, которая вообще-то пришла на смену товарищеским матчам. Что людей раздражает? Что Черчесов запрещает употреблять слова «товарищеский матч», «усталость» и делает на этом акцент. Если бы у него не было такой манеры общения с журналистами и такой подачи, может быть, чуть-чуть и тональность реакции на его результаты была бы другой. Но задача по выходу на чемпионат Европы ведь решена. Кто-то скажет, а кого мы обыграли? Шотландию? Кипр? Сан-Марино? А с другой стороны Шотландия взяла и грохнула Сербию, сняв их тоже с пробега. И все же эти 0:5 - хороший щелчок для Станислава Саламовича. Плюс реакция на его интервью, может, подскажет ему, что пора чуть-чуть выдохнуть. В конце 2020 года вообще важно вдыхать и выдыхать.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

