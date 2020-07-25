Победа с помощью пенальти и поврежденный кубок России. Ровно такое уже было - десять лет назад, когда петербургский «Зенит» оформил свой первый золотой дубль.

Фото: Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В Екатеринбурге команда Сергея Семака завоевала второй трофей в сезоне. После золота в национальном чемпионате - победа в финале Кубка России. 25 июля проиграли подмосковные «Химки», которые еще неделю назад числились в Футбольной национальной лиге. Скромная победа поставила точку в сезоне, но следующий стартует через неполные 2 недели. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает про разбитый хрусталь, справедливый пенальти и звенящую на последних секундах штангу.

Ротация. Ее не было. Первые несколько матчей после возобновления Лиги Семак своим выбором показывал: вот те 11 игроков, которые будет играть в старте. Никакой молодежи в финале кубка не было и в помине: играли сильнейшие. Снова Далер Кузяев, Михаил Кержаков в воротах, Ярослав Ракицкий с Браниславом Ивановичем в центре обороны, с трио атаки Артем Дзюба, Сердар Азмун, Малком. Формально матчем за кубок завершился бесконечно длинный сезон 2019-2020, а вместе с ним закончились контракты Юрия Жиркова, Ивановича, Дзюбы, Кержакова, Кузяева, Игоря Смольникова, Олега Шатова. Общие слова руководства клуба сводились к следующему: все переговоры по поводу продления контрактов начнутся после конца сезона. Вот теперь петербургские любители футбола ждут официальных новостей: в ближайшем будущем станет понятно, кто в «Зените» остается, а кто клуб покидает.



Траур. На разминку футболисты «Зенита» вышли в траурных повязках. В день финала сайт фанатов петербургского клуба «Ландскрона» сообщил о смерти болельщика Алексея «Сапога», скончавшегося в пятницу: совсем недавно Алексея поздравляли на «Газпром Арене» с уникальным достижением — оформил космическую цифру в 400 выездных матчей. Всего на его счету 403 выезда за «Зенит».

Ход матча. «Зенит» играл с понятной позиции силы, «Химки» предсказуемо отбивались и пытались перевести матч в экстра-таймы: расклад был понятен еще до игры. В первом тайме Дзюба попал в штангу, удар Малкома блестяще отбил вратарь подмосковного клуба Илья Лантратов (на наш вкус — лучший игрок матча в составе соперников петербургского клуба). Во втором тайме Лантратов отметился двойным сейвом, потащил очередной удар Дзюбы, и вообще казалось, что дело катилось к экстра-таймам и серии пенальти. Но на 82-й минуте Малкома ударили по ногам и арбитр Алексей Москалев указал на 11-метровую отметку.

Дзюба был точен. Несмотря на однозначность фола, в Москве, травмированной футбольными событиями июля, снова полыхнул пожар несправедливости: столичные любители футбола опять оказались травмированы пенальти, назначенным в пользу петербургского клуба. А на последних секунда игрок «Химки» пробил в штангу, и показалось, что действительно, вот они — экстра-таймы.



Послевкусие. «Зенит» впервые с 2010 года оформил золотой дубль. С учетом кубка 1944 года этот кубок стал пятым в истории клуба. Первый дубль состоялся в 2010 году: тогда в мае команда Лучано Спаллетти обыграла «Сибирь» (золотые медали оформили в ноябре в игре с «Ростовом»). Спустя 10 лет сюжет повторился, но в другом порядке: опять в финале Кубка петербургский клуб играл с командой из первого дивизиона, опять победа была достигнута в скромном режиме благодаря единственному голу с пенальти. С учетом того, что «Зенит» собрал оба главных трофея сезона 2019-2020, в Суперкубке 7 августа команда Семака сыграет против обладателя серебряных медалей «Локомотива». К слову, этот кубок страны стал шестым для Юрия Жиркова: больше только у экс-коллег по ЦСКА Элвера Рахимича и Сергея Игнашевича (по 7).

Драма. На вручении трофея не обошлось без казуса: Иванович с Магодедом Оздоевым умудрились уронить кубок и разбить крышку. И опять же — вот он, символический историзм. Кубок России, который «Зенит» выиграл в 2010 году, сломал в самолете экс-игрок «Химок» Роман Широков, который 10 лет назад, будучи игроком петербургского клуба, также с пенальти оформил победу для «Зенита» Спаллетти.

Зенит разбил кубок.



Кашшаи проанализировал момент и пришёл к выводу, что в этом моменте виноват кубок. pic.twitter.com/t60vWyNTQA — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) July 25, 2020

Важные слова. Семак отметил эпизод со штангой: «Конечно, у меня екнуло сердце, когда мяч в конце игры попал в штангу наших ворот. У каждой команды может быть один момент за игру. 1:0 — счет скользкий, напряжение держало до самого финального свистка». Дзюба отметил очевидное: «Понимали: если проиграем «Химкам», будет много разговоров».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

