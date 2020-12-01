Центр Петербурга считают каменными джунглями с минимумом деревьев, однако любителей природы это не смущает. Заячий остров даёт приют множеству необычных птиц.
Петербургский орнитолог Владимир Головань в последний день осени заметил в Кронверкском проливе турпана (Melanitta fusca) из семейства утиных. Фотографии публикует сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте». Турпан обитает на севере Евразии и в Северной Америке, в России зимует на Чёрном и Каспийском морях, хотя фиксировались единичные случаи зимовки в Петербурге.
Рядом, в самой Петропавловской крепости, поселились свиристели (Bombicilla garrulus). Они встречаются и в других районах города.
В этом году «Фонтанка» рассказывала о разных птицах у Петропавловской крепости. Среди них гусь-гуменник, чёрная казарка, чайки-пешеходы, красноголовый нырок.