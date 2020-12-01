FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
76.20р91.20р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В центре Петербурга слёт пернатых: у Петропавловской крепости замечен турпан

Фото: Владимир Головань / Птицы СПб и России

Центр Петербурга считают каменными джунглями с минимумом деревьев, однако любителей природы это не смущает. Заячий остров даёт приют множеству необычных птиц.

Петербургский орнитолог Владимир Головань в последний день осени заметил в Кронверкском проливе турпана (Melanitta fusca) из семейства утиных. Фотографии публикует сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте». Турпан обитает на севере Евразии и в Северной Америке, в России зимует на Чёрном и Каспийском морях, хотя фиксировались единичные случаи зимовки в Петербурге.

Рядом, в самой Петропавловской крепости, поселились свиристели (Bombicilla garrulus). Они встречаются и в других районах города.

В этом году «Фонтанка» рассказывала о разных птицах у Петропавловской крепости. Среди них гусь-гуменник, чёрная казарка, чайки-пешеходы, красноголовый нырок.

Фото: Владимир Головань / Птицы СПб и России

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний