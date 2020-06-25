Птенцы чаек «оккупировали» Петропавловскую крепость и ждут петербуржцев с килькой
На внезапное появление многочисленного потомства чаек, разгуливающего в центре города, обратили внимание петербуржцы. За их первыми шагами во взрослую жизнь можно понаблюдать на территории Петропавловской крепости.
По словам читателя «Фонтанки», который обратился в редакцию 25 июня, накануне ему повстречались множество птенцов, которые «пешком» передвигались по территории Заячьего острова. Одного из них ему удалось запечатлеть.
По словам орнитолога и автора YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павла Глазкова, горожане стали свидетелями первых шагов птенцов навстречу взрослой жизни.
«По всей видимости, летать они еще только учатся. Поэтому не стоит думать, что они ранены и не могут подняться в воздух. Вероятно, птенцы находятся под пристальным вниманием родителей, все в порядке», — успокоил орнитолог.
По его словам, в районе обнаружения потомства чаек нет проблем с кормом. Однако, если петербуржцы хотят, они могут их прикормить.
«Лучше всего использовать кильку или рубленный на куски минтай. Главное, чтобы рыба не была соленая и копченая», — добавил Глазков.