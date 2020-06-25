На внезапное появление многочисленного потомства чаек, разгуливающего в центре города, обратили внимание петербуржцы. За их первыми шагами во взрослую жизнь можно понаблюдать на территории Петропавловской крепости.

По словам читателя «Фонтанки», который обратился в редакцию 25 июня, накануне ему повстречались множество птенцов, которые «пешком» передвигались по территории Заячьего острова. Одного из них ему удалось запечатлеть.

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По словам орнитолога и автора YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павла Глазкова, горожане стали свидетелями первых шагов птенцов навстречу взрослой жизни.

