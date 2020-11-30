Как рассказал «Фонтанке» житель второго корпуса дома № 11 по Архивной улице, снос трубы на Октябрьской набережной не стал большой неожиданностью для местных жителей. «Его ждали в ближайшие недели. Все видели, что на территорию пригнали технику. Но о точных сроках демонтажных работ нас никто не предупреждал», — рассказал в телефонном разговоре с корреспондентом Георгий.

По его словам, от раздавшегося посреди ночи грохота он «подпрыгнул на кровати». Выйдя во двор дома, мужчина насчитал 10–15 поврежденных машин. Также досталось двери одной из парадных первого корпуса дома № 11 по Архивной улице, который расположен ближе всего к снесенному объекту. Некоторым его жильцам, как отметил собеседник, придется озаботиться заменой окон.



«Куски кирпичей, отлетевшие от трубы, были размером с человеческую голову. Даже представить страшно, что бы было, если бы попало в кого-нибудь», — добавил Георгий.

Несколько сообщений с аналогичным описанием ситуации поступали в редакцию ночью и утром 30 ноября. Некоторые из них содержали и другие подробности. Например, о том, что «дома дрожала мебель», а «кому-то булыжник залетел в окно на третий этаж», поэтому «перепуганные жители выходили на улицу». В целом произошедшее они охарактеризовали так: «Тряхнуло, как при землетрясении». Основная претензия во всех случаях была одна: почему о сносе трубы их никто не предупредил заранее?



Многочисленные фотографии и видеозаписи непосредственно демонтажных работ, а также их последствий очевидцы опубликовали в социальных сетях. Снимки и ролики позволяют оценить масштаб.



Позиция администрации Невского района претерпела некоторую эволюцию в течение дня. Изначально «Фонтанке» сообщили в пресс-службе, что ночью на земельном участке на Октябрьской набережной, 38 (бывшая территория завода «Пигмент»), принадлежащем строительной компании Setl Group, производился демонтаж трубы старой котельной.

«Заводская труба должна была быть снесена согласно проекту, в рамках подготовки территории к будущему жилому строительству. Подрядчиком по сносу выступила специализированная организация ООО «СносСтройИнвест». Разрешение на демонтаж имелось», — вроде бы расставлял район точки над i. Через некоторое время в редакцию поступило еще одно сообщение от района — как уточнили в администрации, «актуализированное». Оно полностью дублировало первое, однако из него вычистили фразу о наличии разрешения на демонтаж

Фото: скриншот переписки Фото: скриншот переписки





О том, что демонтаж проводился согласно проекту и в рамках подготовки территории к застройке, «Фонтанке» рассказали и в пресс-службе Setl Group. «В настоящее время мы проводим проверку подрядчика на предмет соответствия работ утвержденному проекту. Результаты проверки будут предоставлены в администрацию и правоохранительные органы для вынесения дальнейшего решения об ответственности подрядчика», — добавили в строительной компании. В пресс-службе также заверили, что уведомляли о предстоящем сносе Госстройнадзор через администрацию Невского района Петербурга.



«Нами были выполнены все предписания согласно Градостроительному кодексу, мы уведомили о предстоящем сносе Администрацию Невского района и ГАСН, а также готовили новое уведомление для ГАСН о скором выходе на этап сноса. Однако подрядчик, не оповестив нас, раньше времени начал работы, еще и нарушив запрет на производство работ в ночное время. Данное нарушение, как иные нарушения подрядчика, которые будут зафиксированы в ходе проверки, мы передадим в правоохранительные органы», — отмечают в Setl Group.

Получить официальный комментарий по ситуации у подрядчика, который непосредственно выполнял демонтаж, не удалось. По общему номеру телефону «СносСтройИнвеста» ответили, что уполномоченные общаться со СМИ сотрудники находятся на совещании, после чего повесили трубку. Видимо, совещание затянулось, потому что дальнейшие попытки связаться также не увенчались успехом. Через несколько часов пришло в редакцию послание от застройщика по почте. «Работы на объекте производись в соответствии с утвержденными нормами и правилами. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Примем участие в компенсации ущерба», — сообщает Сергей Герилович, генеральный директор ООО «СносСтройИнвест».

Тем временем шум от сноса трубы донесся до службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга. В надзорном ведомстве заявили, что в их адрес уведомление о демонтаже не поступало, а разрешения на строительство по данному адресу — нет. Начата проверка, к ней также подключилась городская прокуратура.



Собеседник в строительном блоке поясняет: для демонтажа существует две разные процедуры в зависимости от контекста. Если речь не идет о том, чтобы застраивать освобожденную территорию, производитель работ ограничивается уведомлением Госстройнадзора. В данном случае уведомления в службе стройнадзора не нашли. Кроме того, застройщик не скрывает своих планов по возведению новых объектов. В этом случае снос старых построек должен был быть включен в проект строительства, который проходит процедуру согласования через экспертизу. Далее — получение разрешения на строительство и опять же уведомление Госстройнадзора о начале работ.



В администрации Невского района уточнили размер ущерба, который нанесен местным жителям: «По предварительной информации, пострадало семь автомобилей, двери двух парадных жилого дома № 11 по Архивной улице. Никто из жителей не пострадал». Все затраты на ремонт будут компенсированы застройщиком. Его представители уже связываются с управляющей компанией для урегулирования этого вопроса.

