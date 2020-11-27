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Европейский университет купил исторический особняк в Петербурге за 250 млн рублей

Европейский университет приобрёл в ходе торгов помещения в историческом особняке Серебряковой на набережной Кутузова, 22а. Об этом 27 ноября сообщается на сайте Российского аукционного дома.

Всего на лот с начальной ценой 190 млн рублей претендовали четыре организации. Европейский университет предложил 250 млн рублей. «На данный момент это крупнейшая сделка в рамках приватизации имущества Санкт-Петербурга в 2020 году», — заявила руководитель департамента продаж РАД Наталья Круглова. В октябре 2020 года эксперты рынка в комментарии изданию «Новый проспект» говорили, что «красная цена» зданию — 150 млн. Ещё от 50 до 250 млн, в зависимости от состояния и от новой функции здания, владельцу придётся выложить за ремонт.

Фото: фото с сайта citywalls.ru
Фото: фото с сайта citywalls.ru

Площадь приобретённых помещений, куда заселится учебное заведение, — 2,4 тыс. кв. м.

Европейский университет в течение 20 лет занимал особняк Кушелева-Безбородко, но в 2017 году Смольный расторг договор аренды. Официальной причиной называли ненадлежащее содержание особняка. Эксперты говорили о политических причинах гонений на вуз. Власти Петербурга уверяли, что здание освободили для детей, в итоге оно пустует три года.

Особняк О.В. Серебряковой, построенный в самом начале XX века по проекту архитектора Бориса Гиршовича, является объектом культурного наследия регионального значения. Его хозяйкой была звезда светского Петербурга начала XX века Ольга Серебрякова, дочь сенатора, заместителя председателя городского окружного суда Владимира Ратькова-Рожнова. Она устраивала там пышные приемы и вечеринки. После эмиграции Серебряковой здание попало в руки советских властей. В разное время в особняке размещались проектно-конструкторское бюро «Главленстройматериалы», учебно-производственный комбинат, Совет ветеранов. В начале 2000-х годов там снимали эпизоды «Тайн следствия».

Европейский университет — негосударственное высшее учебное заведение, основанное в 1994 году при активной поддержке мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. На первый курс в ЕУСПб принимают только в магистратуру, аспирантуру или на PhD. Обучение в университете платное, однако лучшим студентам выплачивают стипендии, позволяющие учиться бесплатно.

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