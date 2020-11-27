Европейский университет купил исторический особняк в Петербурге за 250 млн рублей

Европейский университет приобрёл в ходе торгов помещения в историческом особняке Серебряковой на набережной Кутузова, 22а. Об этом 27 ноября сообщается на сайте Российского аукционного дома.

Всего на лот с начальной ценой 190 млн рублей претендовали четыре организации. Европейский университет предложил 250 млн рублей. «На данный момент это крупнейшая сделка в рамках приватизации имущества Санкт-Петербурга в 2020 году», — заявила руководитель департамента продаж РАД Наталья Круглова. В октябре 2020 года эксперты рынка в комментарии изданию «Новый проспект» говорили, что «красная цена» зданию — 150 млн. Ещё от 50 до 250 млн, в зависимости от состояния и от новой функции здания, владельцу придётся выложить за ремонт.