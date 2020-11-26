автор фото Эмин Джафаров/«Коммерсантъ»

Правда, в своем гражданском иске к МИД и Федеральному казначейству семья калькуляцией не занимается, а просто просит признать недействительным отказ в предоставлении государственной соцпомощи. В своем блоге в Instagram мама, Анна Ананова, не делится с 800 тысячами подписчиков подробностями тяжбы с МИД, но с «Фонтанкой» была откровенна.

Счет желающих отсудить у МИД «суточные» идет на сотни, но в Пресненский суд Москвы пока поступило не более 40 исков. Тем временем министерство занялось пересчетом уже выплаченного и настоятельно просит туристов вернуть излишки матмопощи в казну.



«Пара слов о нас: я Аня, 31 год, пятеро детей — Андрей, 10 лет, Артём, 8,5, Алёна, почти 6 лет, Антон, 3,5 года, Арина 1,8 года. Счастливо живем в Петербурге, а сейчас внезапно проводим карантин на о. Пхукет», — сообщает своим подписчикам в Instagram многодетная мама Анна Ананова. На дворе — середина лета. Спустя три месяца семья станет известна на весь Интернет из-за истории о «няне с ножом», но пока Анна не подозревает о будущих испытаниях и рассказывает подписчикам, как живется в Таиланде в условиях пандемии.

На «тайском карантине» с детьми, мужем и двоюродной бабушкой детей Анна томилась с 23 марта по 4 августа. В своих постах многодетная мама ни разу не пожаловалась на материальные трудности, однако в разговоре с «Фонтанкой» отметила, что содержать восьмерых человек в Таиланде недешево, особенно если рассчитывал вернуться домой в апреле.

«В Таиланде мы планировали провести месяц, обратные билеты были у нас куплены на конец апреля, — рассказала Анна Ананова «Фонтанке». — Да, теоретически мы могли воспользоваться вывозным рейсом. Но эти рейсы выполнялись отвратительно. На Таиланд, где находились 50 тысяч российских граждан, выделяли один самолет в месяц с квотой в двести-триста мест. Рейс выглядел так: Пхукет, Бангкок, Владивосток, потом еще какой-то город, потом Москва и только потом Петербург. В самолете надо было провести сутки, не выходя. Билеты было не поймать — они становились доступны для бронирования глубокой ночью, и посольство ни разу не предупредило, когда конкретно можно начинать регистрироваться на рейс. Что касается посуточной матпомощи — эти деньги получили те, кому повезло. Нам не повезло».



Ты, МИД, обидеть норовишь

Россия закрыла международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса с 27 марта. В первых числах апреля, когда десятки тысяч россиян не смогли вернуться домой, кабмин выделил 500 млн руб. на помощь российским гражданам, застрявшим за границей. В начале мая правительство выделило еще 500 млн руб. на помощь «застрявшим», а еще через пару недель докинуло в котел 900 млн руб. сверху.

Порядок распределения этих денег прописали в специальном постановлении правительства за номером 433. Документ действовал с 3 апреля по 30 июня. Тем, у кого были на руках бесполезные в условиях пандемии обратные билеты домой на даты с 16 марта по 31 мая, обещали «суточные» на весь период вынужденного пребывания за границей. Расчет был такой: 2400 рублей в день на взрослого и 1600 рублей на ребенка до 14 лет, «начиная со дня принятия решения специально образованной комиссией Министерства иностранных дел Российской Федерации об оказании помощи до дня возвращения гражданина Российской Федерации на территорию Российской Федерации». Чтобы получить деньги, до 5 июня надо было заполнить специальную форму на едином портале государственных и муниципальных услуг и ждать прибавки на банковской карточке. Премьер-министр Михаил Мишустин утверждал, что матпомощь начнет поступать на дебетовые карты туристов в течение двух суток с момента подачи заявления.



На деле все оказалось сложнее. Туристы не могли понять логики начисления выплат: кому-то деньги приходили единой суммой, например 20 тысяч рублей за раз, кому-то платили посуточно. Зачастую приходилось по несколько раз вносить исправления в заполненные анкеты. В итоге люди видели в личном кабинете на «Госуслугах» статус «Помощь предусмотрена», но деньги не приходили. Истории туристов очень похожи: заполнили анкеты, очень рассчитывали на деньги, а в итоге на оплату вывозных рейсов пришлось занимать у друзей или снимать с кредитной карты. Люди, которые уже успели перемножить 2400 на количество дней, вынужденно проведенных за рубежом, почувствовали себя обманутыми. Хотя бы потому, что кто-то в эту лотерею выиграл и матпомощь получил без проблем.

В группе в «Телеграме», которая объединяет желающих побороться в суде за недополученную матпомощь, почти 950 участников. Анна Ананова присоединилась к этому сообществу 11 июля, когда стало очевидно, что её немаленькая семья осталась без выплат.



Внеплановое лето за деньги

«В середине апреля, когда выяснилось, что наш рейс домой отменяется, мы подали два заявления на матпомощь: одно на нашу семью и отдельное — на бабушку, — говорит Анна Ананова. — Бабушка в итоге помощь получала, но в начале июня выплаты прекратились без объяснения причин. А мы не получили ни копейки ни разу, хотя мы совершенно одинаково заполнили оба заявления. На горячей линии МИД и «Госуслуг» нам подтверждали, что мы заполнили форму правильно, говорили, ожидайте. В мае нам посоветовали отозвать заявление и оформить его заново, написав вместо номера билета на самолет номер рейса. Мы так и сделали, но деньги все равно не пришли. Никто нам не объяснил почему. Когда мы вернулись в Петербург, мы подумали: а что за ерунда такая? И подали иск в суд. Мы не планировали оставаться в Таиланде так надолго, у нас были обратные билеты, мы понесли большие финансовые потери».

Анна не скрывает, что была даже рада внезапному локдауну, потому что, когда в Петербурге фиксировался рост заболеваемости коронавирусом, в Таиланде светило солнце, а новых случаев ковида не регистрировалось.



«Да, в отличие от зимы- весны- сейчас бывают дожди. Ну как «дожди». Днём полчаса покапает, ночью пару часов. Это такая ерунда!! — писала она 21 июля в своем Instagram. — Днём стабильно 30–31 градус, вода тёплая в море, идеальная погода!»

Анна признавалась подписчикам, что еще 16 июля все её друзья-знакомые покинули остров на вывозном рейсе. Но потом каждый из них сообщил, что пожалел о своем решении. К этому времени блогер уже знала, что «Катарские авиалинии», которыми её семья должна была улететь в Петербург в апреле, возобновляют полеты в Россию и 4 августа можно будет воспользоваться своими «замороженными» весной билетами.

Первый иск от имени супруга Анны Анановой Алексея Аристова к Министерству иностранных дел поступил в Пресненский суд 5 ноября. А 9 ноября его оставили без движения. 20 ноября был зарегистрирован новый иск — «О признании недействительным отказа в предоставлении государственной социальной помощи, социального обслуживания, льгот по системе социального обслуживания», на этот раз соответчиком вместе с МИД названо Федеральное казначейство. «После того как мы подали заявление, суд полтора месяца молчал. А потом оставил иск без движения — а почему, мы до сих пор не знаем. Официального ответа мы от суда не получили до сих пор», — говорит Анна Ананова.



В пресс-службе Пресненского суда «Фонтанке» сообщили, что у семьи Аристовых-Анановых есть время на внесение исправлений во второй иск до 28 декабря. С июля 2020 года к МИД поступило около 40 гражданских исков от бывших «застрявших» туристов.

В истории с матпомощью туристам есть и встречное движение. Еще 4 июля МИД разослал туристам, которые самостоятельно вернулись домой и не предупредили об этом министерство, требование вернуть в доход казны перечисленные им средства. «Письма счастья» пришли через портал «Госуслуги». Правда, о том, что будет, если не вернуть деньги добровольно, в этих посланиях ничего не говорится. Отчитаться о целевом расходовании выделенных на матпомощь «застрявшим» 1,9 млрд рублей МИД должен до 1 февраля 2021 года.

А пока полиция проводит проверку по заявлению о «няне с ножом», а сама блогер Анна Ананова ждет итогов суда с МИДом, вместо неиспользованных билетов в Рим и Париж, которые были куплены еще до пандемии, она приобрела билеты на всю семью в Дубай. «Хоть теоретически и была возможность у меня отправиться в путешествие с бонусами в виде блогерских привилегий, но нет. Не успела ничего согласовать — билеты купила случайно, — написала Анна в Instagram 2 дня назад. — Наше внеплановое лето за деньги начинается».

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

