Анна Ананова с семьей Фото: ananovaa / instagram.com

Петербурженка Анна Ананова — мама пятерых детей от двух до десяти лет. У ее «Лучшего блога о материнстве и детстве» в Instagram почти 800 тысяч подписчиков. В начале сентября Анна наняла няню, найденную через объявление в Интернете. А спустя два месяца начала просматривать видеозаписи установленных в квартире камер наблюдения и пришла в ужас от увиденных педагогических приемов. Видеофиксацию неподобающего обращения чужого человека с ее детьми Анна Ананова опубликовала у себя в блоге вместе с фотографией первой страницы паспорта женщины, которую наняла. Теперь у няни есть все шансы не только избежать ответственности, но и самой написать заявление в органы, считают юристы.



Блог Анны Анановой в Instagram — идеальная фотолетопись жизни идеальной же многодетной семьи. Красивые фото детей с мудрыми советами по воспитанию перемежаются яркими впечатлениями из поездок и рекламными интеграциями. За кадром - проблемы со здоровьем, с которыми многодетная мама столкнулась год назад. «Я серьезно заболела и физически не могла заниматься домом, - рассказала Анна «Фонтанке». - На полгода мы улетели в Таиланд, там мне стало легче. Учитывая рекомендации врача и то, что я снова начала работать, мы приняли решение, что нужна помощница по дому, которая будет приглядывать за детьми, пока меня нет».

15 сентября Анна рассказала подписчикам о первых, не самых радужных, впечатлениях от нанятой помощницы.

«Не, она конечно ещё пару раз только приходила, но мне реально проще самой сделать, чем объяснять. И ещё такая корона у женщины, будто она из научного центра, не меньше, перебазировалась ко мне, - поделилась Анна с читателями своего блога. - Я с одной стороны думаю - ну в конце-то концов, я сейчас практически здорова, и сама могу. А потом вспоминаю - чем больше буду себя насиловать теми же бытовыми вопросами - тем быстрее мои как минимум руки будут прогрессировать. Так что помощница нужна! Да и в дни, когда она приходит, я могу во время дневного сна Арины как минимум отлучаться. ⠀Осталось только либо с этой наладить контакт, либо другую найти. Слишком уж эта умирающая, я за время, что она развешивала белье из стиральной машинки, это же белье руками перестирать бы успела. Но вот ищу-ищу, и понимаю - мужа проще найти, чем адекватную порядочную хозяйственную женщину в помощь». «Наверно проблема в том, что вы платите 50 т.р.,а хотите как на 200 т.р.». - тут же заметила одна из подписчиц блога.



Предположение о зарплате помощницы Анна в блоге комментировать не стала, а «Фонтанке» объяснила, что услуги ее помощницы стоили 80 тысяч рублей в месяц. Найти замену женщине, которая ей не очень понравилась с самого начала, так и не удалось.

«Когда я была дома, она занималась уборкой, когда я уезжала, у нее была одна задача — находиться с детьми», - говорит Анна Ананова. Так продолжалось до тех пор, пока однажды старшая дочка не позвонили ей на мобильный и не рассказала, что няня ударила ее двухлетнюю сестренку.



«Няня все отрицала, говорила, что ребенок врет, - рассказала Анна «Фонтанке». - Но муж посмотрел записи с видеокамер, которые установлены у нас в квартире. На них видно, что 5 ноября няня ударила нашу двухлетнюю девочку так, что она отлетела на рассыпанные детали «лего» головой».



предоставила Анна Ананова

Дальше — больше. Дальнейшее изучение записей показало, что четырехлетний сын Анны очень тяжело переживал отсутствие мамы, громко рыдал и звал её. За три дня до истории с «лего» камера зафиксировала, как няня сначала объясняла мальчику, что мамы дома нет и давала в руки материнскую кофту — вероятно, чтобы успокоить. Но ребенок не унимался и пытался выбежать из комнаты. Тогда няня взяла с кухонного стола нож со словами: «Не ходи сюда. Видишь, у меня нож».



предоставила Анна Ананова

«Тем же вечером я написала няне, что больше мы в ее услугах не нуждаемся, - говорит Анна. - Я ей переводила предоплату за полмесяца в размере 40 тысяч рублей и попросила вернуть деньги за вычетом нескольких дней, что она у нас отработала в ноябре, мне на карту. Она написала на следующее утро, что деньги будут. Видео я опубликовала у себя в Instagram, чтобы эта женщина больше никому не попалась в качестве няни. Мы смотрели видеозаписи и были в шоке, как она кричит, дергает ребенка за руку, бросает на кровать. При нас человек был адекватным, нормально себя вел».

Муж Анны нашел помощницу через Интернет, разместив объявление на «Авито» и нескольких порталах для поиска нянь и домработниц. «Мы точно не помним, через какое именно объявление она пришла. Мы очень многих женщин просматривали перед тем, как её выбрать, проверили все ее документы, поговорили с семьей, в которой она работала до нас на протяжении трех лет. Там ребенок вырос и няня больше была не нужна, клиенты были довольны ее работой».



Старшие дети подтвердили матери, что няня «ударяла Арину по попе». На вопрос, почему раньше молчали, ответили, что «забыли» про это. «При том, что мы никогда не ударяли детей, даже шлепков никогда не было, - удивляется Анна. - А сын мне свое молчание про историю с ножом объяснил так: «Я сидел на горшке, она пришла и сказала: «Если ты расскажешь маме, я приду ночью и убью её». Для нас это просто шок».

Теперь Анна собирается писать заявление в полицию.

«Фонтанка» отыскала Анжелику Абдюнину на одном из сайтов, где родители и няни размещают свои объявления о вакансиях и навыках. В ее профиле значится, что женщина имеет высшее образование по специальности педагог дошкольного воспитания и многолетний стаж работы воспитателем в детском саду. Последнее место работы - «няня в семье с тремя детьми». На вопрос об инциденте с ножом Абдюнина ответила, что «такого быть никак не может». «Я что-то резала, а мальчик сзади подошел, что-то восклицал, - сказала женщина. - Я ножом по столу постучала, потом думаю, что-то не то, у меня же нож в руках. И ребенка я не кидала, я сказала: «Вот мамина пижама, посиди с ней». Когда мама уходила, у него всегда была такая реакция, он начинал кричать. Мне было сказано, что детям в семье можно все. Что бы ни сказали, ни взяли. Это меня обескураживало. Запретов как таковых не было, кроме одного: есть только за столом. Я поняла четко: дети самостоятельные, что им хочется, то они и делали».



Эпизод с деталями «лего» Анжелика Абдюнина тоже вспомнила. «Я не могу сказать, что это умышленно было сделано, - сказала женщина. - Возможно, слишком грубо. Для меня целенаправленно ударить ребенка — это табу. Я несколько раз говорила им: давайте собирать «лего». Но никто его собирать не стал... А у меня все время были какие-то домашние дела, я с трудом вырывала время, чтобы присесть и перекусить. Когда я устраивалась на эту работу, мне было сказано, что мой приоритет — младшая двухлетняя дочь. Я думала, что я буду с ребенком заниматься. А я ребенка видела очень мало, потому что надо было сделать одно, второе, пятое и десятое по дому. Разобрать белье, прибрать в шкафах, разобрать обувь пятерых детей — летнюю и осеннюю, на кухне порезать-помыть».

Няня утверждает, что письменного договора, в котором был бы прописан круг ее обязанностей, с ней не заключали, а платили не 80, а от силы 30 тысяч рублей в месяц — из расчета 1,5 тысячи за один рабочий день, два дня в неделю - выходные. О том, что в квартире установлены видеокамеры, няня знала.



«Если бы ребенку были нанесены телесные повреждения и родители сразу же обратились к врачу, можно было бы возбудить административное производство, - прокомментировал ситуацию адвокат Михаил Тимошатов. - Но это тяжело: необходимо провести судебно-медицинскую экспертизу, нужны показания свидетелей. Такие материалы уходят в суд в лучшем случае через полгода. По видеозаписи определить вред, причиненный ребенку, затруднительно. Если на видео будет найдено три или более факта избиения, можно возбудить дело по статье 117 УК РФ, истязания». Юрист отметил, что родители имели право устанавливать камеры наблюдения и фиксировать действия няни. Но не выкладывать фото ее паспорта в Интернет. «Перспектива привлечения к ответственности за распространение персональных данных у няни выше, чем у мамы привлечь её к ответственности», - говорит адвокат.

По мнению адвоката коллегии «Де ЛАТА» Евгении Бурмасовой, размещать фото паспорта няни в Интернете было со стороны матери большой ошибкой, потому что это нарушение закона о персональных данных. А начинать надо было с обращения к уполномоченному по правам человека. «Подзатыльник или шлепок могут квалифицироваться как побои», - говорит Евгения Бурмасова.

Юристы советуют нанимать няню не напрямую по гражданско-правовому договору, а через специализированное агентство. Допустимый вариант вариант — если няня зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, работает по договору и с медицинской книжкой. В этом случае на стороне родителей будет закон о защите прав потребителя.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»