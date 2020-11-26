Бизнесмен по объявлению: 5 причин вести свое дело на Авито

2. Это несложно Наверняка вы или ваши знакомые уже что-то продавали или покупали на Авито — на платформе уже больше 71 млн объявлений, а ее аудитория — треть населения страны. А значит, пользоваться Авито и создавать объявления вы уже умеете без помощи программистов, как в случае с сайтом.



Какие объявления уже есть на Авито Услугах

IT, интернет, телеком: ремонт компьютеров, создание сайтов, SEO продвижение, сварка оптоволокна, IT аутсорсинг — и не только.

Бытовые услуги: изготовление ключей, пошив и ремонт одежды, ремонт часов, химчистка, стирка, ювелирные услуги и т.д..

Деловые услуги: бухгалтерия, финансы, консультирование, набор и коррекция текста, перевод, юридические услуги и др.

Красота, здоровье: услуги парикмахера, педикюр, маникюр, макияж, косметология, эпиляция, СПА-услуги, тату, пирсинг, массаж и еще некоторые разновидности услуг.

Доставка, курьеры: курьерские поручения, личный семейный водитель, передача посылок из Петербурга в Москву, автоняня — и это еще не все.



Праздники, мероприятия: услуги аниматора, аренда коворкинга, Дед Мороз на дом, новогоднее оформление витрин, прокат костюмов etc.

Ремонт, строительство: сборка кухонь, вывоз грунта, дизайн интерьера, поклейка обоев, стяжка пола, срочный выезд сантехника и другие полезные в хозяйстве услуги.

Транспорт, перевозки: грузчики, разнорабочие, аренда манипулятора, услуга эвакуатора, вывоз мусора, аренда авто под такси, ошиповка шин и многое еще.

Уборка: Генеральная уборка, глажка белья, мойка окон, чистка ковров, чистка мягкой мебели, уборка после ремонта, уничтожение насекомых и другие дела, которые не хочется делать самостоятельно.

Фото — и видеосъемка: видеосъемка свадьбы, съемка с квадрокоптера, оцифровка видео, прокат экшн-камеры, прокат собаки для фотосессии и многое другое.

С соцсетями, на первый взгляд, все так же просто — ими умеют пользоваться все. Но, чтобы страница привлекала клиентов, ее нужно постоянно обновлять, продвигать, отвечать на комментарии и сообщения подписчиков — это требует времени и знаний, которых у мастеров может и не быть.



Авито Услуги могут заменить и сайт, и страницы в социальных сетях: сделать свою страничку можно бесплатно своими руками — понадобятся только фотографии работ, подробное описание и прайс-лист. Регистрация нового аккаунта занимает несколько минут, еще две-три уйдут на создание первого объявления.

Авито Услуги в цифрах и фактах*

Более 1,8 млн актуальных объявлений с предложением услуг по всей России, из них около 115 тысяч — в Петербурге.

Только в июле 2020 года свои объявления на Авито Услугах опубликовало около 220 тысяч человек.

В раздел Услуги регулярно заходит 30% посетителей сайта Авито или 15,4 млн человек в месяц.

Потенциальные заказчики читают 37% всех предложений исполнителей в России, а исполнители находят 28% всех своих заказчиков. 3. Можно начать бесплатно, а продвижение не требует больших затрат

Сделать собственный бизнес-профиль на Авито можно бесплатно — на одной странице будут все ваши предложения, описание работы, цены и все, что клиентам нужно о вас знать.

Для продвижения на Авито Услугах есть три тарифа: «Базовый», «Расширенный» и «Максимальный» — в зависимости от задач и размеров бизнеса можно выбрать самый эффективный из них. Кстати, освоить инструменты аналитики и продвижения также можно самостоятельно по урокам на Youtube.



«Базовый»: это обычный профиль на сайте, к которому подключаются расширенная статистика, возможность планирования услуг продвижения и автопродление объявлений через каждые 30 дней. Оплачивается только размещение самих рекламных предложений.

«Расширенный»: позволяет размещать объявления в VIP-блоке и убрать предложения конкурентов из раздела «Похожие объявления». А значит, с вашей страницы пользователи не уйдут к другим мастерам.

На отдельной странице можно разместить всю информацию о вас, публиковать новости в отдельном блоке, ввести поиск по вашим объявлениям, добавить знак «Данные проверены».

«Максимальный»: предполагает создание брендированной страницы компании. Здесь будет витрина с объявлениями, уникальный адрес, логотип и информация о фирме в каждом объявлении и т.д. По сути, это полноценный сайт на платформе, которой пользуются больше 11 млн человек.

И что самое важное — пользователи приходят на Авито за конкретными товарами и услугами, а значит, эффективность инструментов продвижения будет выше, чем, например, у рекламы в браузере.



Как составить эффективное объявление? Советы начинающему бизнесмену

1.Подготовить качественные контрастные фотографии. Ленту объявлений часто смотрят с мобильных телефонов — нужно сделать так, чтобы снимок можно было разглядеть даже на небольшом экране.

2.Использовать поисковый запрос не только в названии, но и в описании объявления.

3. Добавить в описание ключевые слова. Их можно найти в поисковиках или при помощи подсказок Авито.

4. Указать минимально возможную, но честную стоимость. Для определения оптимального ценника лучше ориентироваться на конкурентов. Повысить стоимость может высокая квалификация исполнителя: например, уроки с носителем языка стоят дороже, чем с русскоязычным репетитором.

5. Добавить информацию о дипломах и сертификатах.

6. Использовать расширенный тариф, чтобы скрыть объявления конкурентов.

7. Экспериментировать с разными форматами продвижения — в выборе опций помогут уроки на Youtube.

8. Продвигать объявления в моменты, когда спрос растет. Например, услуги ремонта можно активнее продавать весной-летом и в начале осени, а репетиторов родители традиционно ищут в начале учебного года, чтобы успеть подготовить детей к экзаменам.



9. Просить клиентов оставлять отзывы — это станет вашим «сарафанным радио» и поможет в привлечении клиентов на площадке.

4. Можно продвигаться бесплатно

В каждом профиле есть рейтинг поставщика услуг и отзывы. Причем опытные пользователи платформы при размещении объявлений об услугах смогут сохранить заработанный за годы рейтинг — для многих пользователей даже непрофильные отзывы имеют значение. Ведь если с вами приятно вести дела как с продавцом, выше вероятность, что и доверить вам разные задачи и дела тоже можно. Согласно исследованию Data Insight**, в 9 из 10 онлайн-заказов покупатели обращают внимание на отзывы, причем в каждом пятом заказе именно оценка других покупателей имеет решающее значение.

Не стесняйтесь просить отзывы — для хорошего мастера это лучшая бесплатная реклама.

5. На Авито можно решить разные задачи

Авито — целая экосистема сервисов. Например, здесь также можно:

Найти сотрудников. Подыскать подрядчиков для переезда, ремонта, бухгалтерского учета и других задач. Снять офис, цех, склад и даже гараж.

Взять оборудование в аренду.

Купить или продать готовый бизнес. Не нужно искать сотрудников через знакомых, доверять ремонт офисной техники мастеру, наклеившему объявление на дверь подъезда, и каждый квартал мучаться с отчетами — специалисты с Авито возьмут это на себя. Такое «единое окно» помогает экономить время, силы и деньги, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно хотите и умеете делать.

Игра «Помоги Максиму найти клиентов»

<section><h2><h1><span style="font-size:16px;">Помоги Максиму найти клиентов</span></h1></h2><p></p><h3><span style="font-size:12px;"><strong></strong>Максим профессионально делает ремонты и может превратить любые развалины в место, где хочется жить и работать. Помоги ему найти клиентов, расставив действия в нужном порядке.<strong></strong></span></h3><p></p></section><section><h2>Расставьте по порядку перечисленные ниже этапы</h2><p></p><p class="ql-align-center"><strong>Расставьте по порядку перечисленные ниже этапы </strong><br></p><p></p></section><section><h2></h2></section><section><h3></h3><p></p><p> </p><p></p></section>