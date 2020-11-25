В Петербурге суд отменил конфискацию 150 млн у взятого под госзащиту наркоторговца. Деньгами его снабжала вдова преступного авторитета

Понеделко утверждает, что у наличности есть хозяйка — по данным «Фонтанки», это вдова умершего в 2007 году преступного авторитета Артура Кжижевича. Якобы женщина передала дилеру деньги на хранение в 2013 году, и будто бы он не собирался инвестировать их в 32 килограмма колумбийского порошка.

Как стало известно «Фонтанке» 25 ноября, Санкт-Петербургский горсуд отменил конфискацию в пользу государства, посчитав, что судьбу денег нужно заново определить в райсуде.

Наркоторговец Максим Понеделко может вернуть конфискованные 150 миллионов рублей. Изъятие он оспорил в суде и нашел понимание.

Наличность в разной валюте эквивалентом в 150 миллионов рублей у Понеделко изъяли после задержания в декабре 2017 года. Считавшийся идеологом преступной группы, он, к удивлению подельников, заключил сделку со следствием и непостижимым образом добился государственной защиты, после чего в деле остался один эпизод. За него Понеделко получил комфортные 5 лет.

Слава наркобарона усилиями Понеделко досталась его телохранителю Виктору Кушнереву. Его обвиняли в пяти эпизодах. Присяжные в Сестрорецком райсуде оправдали по четырем. Кушнерева приговорили к 8 годам строгого режима.

Пока Понеделко оспаривал конфискацию, Кушнерев просил снизить ему наказание. Горсуд сократил срок на два месяца.