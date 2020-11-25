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В Петербурге образцовый семьянин получил 16 лет за педофилию. Он пытался сорвать процесс суицидом

Невский районный суд приговорил 38-летнего петербуржца за педофилию. Связь с девочкой мужчина признал, но заявил, что всё было по любви: и отношения, и съёмки порно.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 25 ноября, виновным в насильственных действиях сексуального характера и распространении детского порно признан Александр Цаава. По версии следствия, к отношениям девочку младше 14 лет он принуждал с 2009-го по 2011 год, при этом приставал к ней на глазах у такой же несовершеннолетней. Кроме того, мужчина, которому на тот момент было 28 лет, снял малолетнюю подругу на видео и выложил в Интернет.

«Цаава вину признал частично. Пояснил, что никакого насилия не применял, все было добровольно. При этом осуществлял запись их интимной связи на имевшуюся у него видеокамеру, делал это на память, для личного пользования, в Интернет ничего не выкладывал», — уточняют в пресс-службе.

Подсудимый трудился водителем троллейбуса. С работы ему предоставили положительную характеристику, нареканий в быту также нет. Он содержит жену, двух несовершеннолетних детей и бабушку. На процессе заявил, что раскаивается. В сентябре нервы сдали: скорая увезла после попытки покончить с собой на заседании.

Невский райсуд приговорил Цааву к 16 годам в колонии строгого режима.

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Комментарии (11)

260741301
Образцовый семьянин, говорите?
igoruha
не очень понятная история. это его девять лет искали ? или девять лет следствие идёт ?
Nafanka
Подсудимый трудился водителем троллейбуса. С работы ему предоставили положительную характеристику, нареканий в быту также нет. Он содержит жену, двух несовершеннолетних детей и бабушку
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Нифига у нас троллейбусники получают, что столько человек "содержит" и никто не пытается даже работать! ))) Да плюсом, молодую-то тоже надо было как-то "заинтересовать финансово"...))) А с какого края СССР приехали эти добрые "самаритяне" на нашу социальную инфраструктуру, что одЫн работает, а пятеро "потребляют" ?! )))
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