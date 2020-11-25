В Петербурге образцовый семьянин получил 16 лет за педофилию. Он пытался сорвать процесс суицидом

Невский районный суд приговорил 38-летнего петербуржца за педофилию. Связь с девочкой мужчина признал, но заявил, что всё было по любви: и отношения, и съёмки порно.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 25 ноября, виновным в насильственных действиях сексуального характера и распространении детского порно признан Александр Цаава. По версии следствия, к отношениям девочку младше 14 лет он принуждал с 2009-го по 2011 год, при этом приставал к ней на глазах у такой же несовершеннолетней. Кроме того, мужчина, которому на тот момент было 28 лет, снял малолетнюю подругу на видео и выложил в Интернет.
«Цаава вину признал частично. Пояснил, что никакого насилия не применял, все было добровольно. При этом осуществлял запись их интимной связи на имевшуюся у него видеокамеру, делал это на память, для личного пользования, в Интернет ничего не выкладывал», — уточняют в пресс-службе.
Подсудимый трудился водителем троллейбуса. С работы ему предоставили положительную характеристику, нареканий в быту также нет. Он содержит жену, двух несовершеннолетних детей и бабушку. На процессе заявил, что раскаивается. В сентябре нервы сдали: скорая увезла после попытки покончить с собой на заседании.
Невский райсуд приговорил Цааву к 16 годам в колонии строгого режима.