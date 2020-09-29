Фигурант дела о сексуальном насилии над детьми пытался покончить с собой в суде Петербурга
Из Невского районного суда Петербурга скорая увезла обвиняемого. Он пытался покончить с собой на процессе.
Как стало известно «Фонтанке», днем 29 сентября в Невский суд для оказания помощи подсудимому Александру Цааве вызвали медиков. В клетке зала судьи Александра Маврина он пытался совершить самоубийство.
Цаава обвиняется в двух эпизодах совершения насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летия, и изготовлении материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних. Его дело слушается с февраля 2020 года.
По данным «Фонтанки», доставлявший Цааву в суд и обеспечивавший его охрану конвой ГУ МВД Петербурга и области пишет рапорты о происшествии с попыткой объяснить, как у подсудимого оказались опасные предметы.
В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга «Фонтанке» подтвердили, что подсудимый причинил себе ранения.
«В больницу доставлен живым, не исключается демонстрация суицида», — уточнили в пресс-службе.
Заседание по делу Цаавы отложили на месяц, следует из картотеки Невского райсуда.