Фигурант дела о сексуальном насилии над детьми пытался покончить с собой в суде Петербурга

Цаава обвиняется в двух эпизодах совершения насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летия, и изготовлении материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних. Его дело слушается с февраля 2020 года.

Как стало известно «Фонтанке», днем 29 сентября в Невский суд для оказания помощи подсудимому Александру Цааве вызвали медиков. В клетке зала судьи Александра Маврина он пытался совершить самоубийство.

Из Невского районного суда Петербурга скорая увезла обвиняемого. Он пытался покончить с собой на процессе.

По данным «Фонтанки», доставлявший Цааву в суд и обеспечивавший его охрану конвой ГУ МВД Петербурга и области пишет рапорты о происшествии с попыткой объяснить, как у подсудимого оказались опасные предметы.



В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга «Фонтанке» подтвердили, что подсудимый причинил себе ранения.



«В больницу доставлен живым, не исключается демонстрация суицида», — уточнили в пресс-службе.



Заседание по делу Цаавы отложили на месяц, следует из картотеки Невского райсуда.

