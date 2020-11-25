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Николай Цискаридзе станет брендом. Артист подал заявку на регистрацию товарных знаков

Народный артист РФ Николай Цискаридзе зарегистрирует собственный бренд. Как стало известно «Фонтанке» 25 ноября, заявку на товарные знаки «Николай Цискаридзе» и Nikolay Tsiskaridze артист балета подал в Роспатент еще 11 ноября.

По данным системы СПАРК, в классы классификации товаров и услуг попадают канцтовары, офисное оборудование, автоматы для видеоигр, спортивный инвентарь, тренажеры, различные игрушки, рекламные агентства, СМИ, кино, театр, учебные заведения, библиотеки и даже парки аттракционов. Какой именно бизнес собирается открыть артист — пока непонятно.

Сейчас Николай Цискаридзе занимает должность ректора Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. Кроме того, он указан как совладелец в «Русской школе искусств Марии Володиной «Грандбалет», «Международной академии музыки Елены Образцовой» и в некоммерческой организации «Русские сезоны».

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Комментарии (9)

grigorievdimitry
вы наверное писаки совсем с катушек слетели. ну вас то есть за что не уважать, а вот Николай Цискаридзе сделал для страны больше, чем вся ваша контора вместе взятая.
263307431
Даааа...
На очереди "училка", "воспитка" и "ментеныш".
А позиционируете себя как уважаемое издание... Вроде.
Otkating
"Балерун" - ?!
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