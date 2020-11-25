«Зенит» проиграл в Риме и прощается с Лигой Чемпионов. У петербургского клуба все еще одно очко

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив

Два быстрых гола в ворота Михаила Кержакова, попытка вернуться в игру благодаря Артему Дзюбу и печальный, но закономерный финал. В этом розыгрыше у «Зенита» в Лиге Чемпионов осталось только два матча. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как команда Сергея Семака страдала в столице Италии.

Кадровые потери

Это словосочетание мы повторяем всю осень. Увы, в эту Лигу Чемпионов Сергей Семак регулярно сталкивался с серьезными человеческими проблемами, но матч в вечном городе стал особенным. В Рим не полетел Вячеслав Караваев, получивший повреждение в игре 15 тура РПЛ в Грозном, и Магомед Оздоев, только приступивший к тренировкам по индивидуальной программе после матчей сборной России. Новобранец Вендел также остался в Петербурге выкладывать снег в сториз Инстаграмма: он травму получил в расположении молодежной сборной Бразилии. Круговой – сидит на карантине.



Кадровые приобретения

Матч в Риме был редким днем, когда хоть кто-то из травмированных вернулся в строй. Во вторник на Олимпийском стадионе в Риме в общей группе тренировались Себастьян Дриусси и Сердар Азмун, восстановившиеся после травмы колена и ангины соответственно. Малком, вышедший в Грозном на замену, впервые в своем петербургском отрезке карьеры дебютировал в основном составе «Зенита» в Лиге Чемпионов. Все трое пока в состоянии далеком от футбольного, но у Семака просто кончились игроки. От уведенного у болельщиков, чего уж там, остались смешанные чувства.

Специфика расстановки

Стартовый состав «Зенита» заставил задуматься. Опять с первых минут на поле вышел Юрий Жирков, для которого матч против «Лацио» стал пятым за условные 12 дней. На позиции правого защитника нашел себя Далер Кузяев. На помощь центральным - связке Деян Ловрен-Ярослав Ракицкий — чаще обычного спускался Вильмар Барриос. Такая конструкция в обороне выглядела очень рискованной еще в тот момент, когда футболисты расставились на поле. Увы, так и оказалось.



Дебют матча

Дебют получился скорбным. На 3 минуте Чиро Иммобиле с 15 метров открыл счет в матче. Михаил Кержаков даже не прыгнул. Показалось, что вратарь «Зенита» не видел момента удара. Футболисты петербургского клуба не растерялись, продолжили искать себя в атаке, ярко действовали Александр Ерохин и Малком, но на 22 минуте Марко Пароло опять-таки дальним ударом сделал счет 2:0. Кержаков прыгал, но не допрыгал. Опять-таки показалось, что и тут вратарь не видел момента удара. В любом случае, Михаил продолжает коллекционировать в главном клубном турнире только красивые голы https://www.fontanka.ru/2020/10/14/69504305/ .

Надежда

На 25 минуте показалось, что еще не все кончилось. Ярослав Ракицкий интеллектуально сместился в группу атаки, увидел открывание Дзюбы, вложил ему с левой ноги мяч в левую. Нападающий аккуратно обработал мяч и с левой же пробил вратаря «Лацио». 2:1 — и вернулась надежда, что единственное очко, добытое в матче против римского клуба на «Газпром Арене», не предел в этой еврокубковой кампании. Но на 34 минуте Дуглас Сантос после удара Иммобиле по ахиллам покинул поле. Вышел Алексей Сутормин. Вся команда перестроилась. И начался сумбур вместо футбола. После потери бразильца вторая половина первого тайма расставила все по местам: допустим, Ерохин из интересной позиции пробил выше ворот, но количество сейвов Кержакова говорило само за себя.



Второй тайм

В дебюте бил Ерохин, бил Ловрен. Но на 54 минуте Вильмар Барриос заработал пенальти в ворота Кержакова, Чиро Иммобиле оформил дубль и матч закончился. Это понял и Сергей Семак. Парад замен был хорош, но по нему было понятно, что с Лигой Чемпионов петербургский клуб сознательно попрощался.

На 59 минуте на поле вышел Себастьян Дриусси — размяться и показаться в телевизоре — и Леон Мусаев (вместо Барриоса и Андрея Мостового; к слову отметим, что Мостовой, к сожалению, в игру не попал. С первых минут). На 73 минуте Сердар Азмун и Даниил Шамкин вышли вместо изможденного Жиркова и Ерохина, который прервал свою голевую серию.

Чудо, что в этом сумбуре вместо футбола «Зенит» не пропустил еще. Казалось, что игроки петербургского клуба искали себя на поле и не всегда находили. Игровые связи точно были прочерчены карандашом. И в этом водевиле имени прощания с главным клубным турнирном Европы очень приятное впечатление оставил один человек - воспитанник Академии «Зенита» Шамкин. Номинальный атакующий футболист в очередной раз у Семака вышел в опорной зоне и был там хорош. Вытащил мяч из пустых ворот, укатился в роскошный подкат, который удостоился повтора европейских режиссеров трансляции, искал шансы в чужой штрафной.



После матча Семак был краток: «молодые хорошо вышли». Это маленький лучик надежды в этой тяжкой футбольной осени.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»