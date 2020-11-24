ВТБ открыл офис нового формата в Санкт-Петербурге

Во-первых, в офисе нет фиксированных рабочих мест. На входе посетителя приглашают в одну из комфортных локаций отделения, а сотрудник с ноутбуком присоединяется к нему для консультации. Конфиденциальные переговоры проходят в специально оборудованных помещениях.

Во-вторых, здесь максимально используются цифровые каналы и системы самообслуживания. До 80% стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам и переводам можно самостоятельно осуществить через ВТБ Онлайн, до 95% всех операций с наличными — через банкоматы (их в отделении четыре).



Еще одна особенность офиса — экологичность. В помещениях действует автоматическая система Smart-office, позволяющая оптимизировать температуру, влажность, освещенность и концентрацию углекислого газа. Кроме того, больше половины всех документов оформляется в электронном виде, что существенно сокращает расход бумаги.

Новое отделение ВТБ находится по адресу площадь Восстания, дом 1. Это третий проект банка в рамках внедрения нового формата офисов. Два уже открылись в 2020 году в Москве, еще три заработают до конца года в Калининграде, Брянске и Чувашии. «Пространство и система обслуживания офиса нового формата организованы так, чтобы благодаря современным технологиям посетителям было в нем комфортно находиться, а пользоваться услугами банка — просто и удобно. Уверен, жители города оценят расположение офиса и возможности для быстрого комфортного решения вопросов, и он станет лидером по клиентопотоку в сети отделений ВТБ в Санкт-Петербурге», — отметил Александр Вялков, начальник управления розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.