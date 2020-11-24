Как получить материнский капитал и на что потратить? «Фонтанка» рассказывает

Изначально федеральный материнский капитал могли получить семьи, в которых появился второй или третий ребенок. Но с 1 января 2020 года сертификат на него могут оформить и родители первенцев. При этом программа продлена до 2026 года — это значит, что семьи, в которых второй или последующий ребенок родится до 31 декабря 2026 года, тоже смогут претендовать на материнский капитал.



Региональный маткапитал могут получить семьи, в которых третий ребенок рожден или усыновлен с 1 января 2012 года по 31 декабря 2026 года. Если вы не получили его за третьего ребенка, то можете воспользоваться им при рождении (усыновлении) четвертого или последующих детей. Выплату можно получить только один раз.