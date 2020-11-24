Как получить материнский капитал и на что потратить? «Фонтанка» рассказывает

Да и вообще не все в курсе, что их два: городской и федеральный. Как облегчить себе ношу материальных расходов на жилье, учебу, покупку автомобиля и многое другое — разбиралась «Фонтанка».
Сколько всего «материнских капиталов» можно получить?
Материнский капитал — так называют форму материальной поддержки семей с детьми. Жители Петербурга могут получить маткапитал двух видов: федеральный и региональный. Соответственно, на федеральную выплату средства выделяются из бюджета страны, на региональную — из городского.
На какого по счёту ребёнка можно получить федеральный или региональный материнский капитал?
Изначально федеральный материнский капитал могли получить семьи, в которых появился второй или третий ребенок. Но с 1 января 2020 года сертификат на него могут оформить и родители первенцев. При этом программа продлена до 2026 года — это значит, что семьи, в которых второй или последующий ребенок родится до 31 декабря 2026 года, тоже смогут претендовать на материнский капитал.
Региональный маткапитал могут получить семьи, в которых третий ребенок рожден или усыновлен с 1 января 2012 года по 31 декабря 2026 года. Если вы не получили его за третьего ребенка, то можете воспользоваться им при рождении (усыновлении) четвертого или последующих детей. Выплату можно получить только один раз.
Кому выдают сертификат на региональный материнский капитал?
Обычно материнский капитал получает мать ребенка, но бывают и исключения. Например, сертификат могут выдать отцу, если он — единственный родитель (усыновитель) третьего или последующего ребенка. Отец также может получить материнский капитал в том случае, если мать ребенка утрачивает право на получение этой выплаты.
И, наконец, сам ребенок может получить маткапитал до 18 лет или до тех пор, пока не закончит очное обучение (но только до 23 лет). Такое происходит, если его родители (усыновители) утратили право на материнский капитал. Иногда детям в получении выплаты помогает опека (уполномоченное лицо).
Как подать заявление на маткапитал?
Региональный маткапитал проще всего оформить через Портал госуслуг Санкт-Петербурга gu.spb.ru, можно также обратиться в МФЦ или в администрацию своего района.
Что касается федерального материнского капитала, с 15 апреля 2020 года он оформляется автоматически. Информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или на портале gosuslugi.ru.
Семья может распоряжаться материнским капиталом, получив электронный сертификат в беззаявительном порядке. Исключение — те, кто взял в семью приемного ребенка. Для них сохраняется прежний порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении могут представить только сами приемные родители.
Какой размер у регионального материнского капитала? А у федерального?
Размер маткапитала Санкт-Петербурга ежегодно индексируется. В 2020 году сумма сертификата — 160 474,84 рублей.
Размер федерального материнского капитала в 2020 году составляет 466 617 рублей при рождении первого ребенка и 616 617 рублей при рождении второго (если за первого вы ранее не получали).
Все ли живущие в Петербурге многодетные родители получают региональный маткапитал?
Региональный маткапитал предназначен только для жителей города с постоянной регистрацией в Санкт-Петербурге.
Сколько лет даётся на получение материнского капитала?
Вы вправе получить сертификат, пока ребенку, на которого он оформляется, не исполнится три года. При этом если вы ранее не были жителями Санкт-Петербурга, датой возникновения вашего права на материнский капитал будет не дата рождения дочери или сына, а дата регистрации по месту жительства в Северной столице. Но ребенку по-прежнему должно быть не больше трех лет.
Если первый ребенок родился в прошлом году, а второй — в 2010, я могу получить региональную выплату?
Значение имеет только дата рождения или усыновления третьего ребенка (и последующих детей). Она должна быть с 1 января 2012 года по 31 декабря 2026 года. Даты рождения первого и второго ребёнка не влияют на возможность получения маткапитала.
В какие сроки можно подать заявление на региональный сертификат? А потратить его?
Еще раз подчеркнем, что получить сертификат нужно, пока ребенку не исполнится три года, в противном случае право на эти средства вы утратите. А вот использовать деньги можно в любое нужное время, срок не ограничен. Можете даже оплатить ребенку обучение в ВУЗе, если хотите подождать. Главное, чтобы к этому времени вы по-прежнему жили в Санкт-Петербурге.
На что можно потратить федеральный материнский капитал?
Федеральный маткапитал можно использовать для улучшения жилищных условий: если вы берете ипотеку, то с рождения ребенка, а если просто приобретаете жилье, то после того, как ребенку исполнилось 3 года. Вложить материнский капитал в образование (от детского сада до вуза) можно до того, как ребенку исполнится 25 лет. Учебное заведение должно находиться в России и иметь лицензию. Еще один вариант — социальная адаптация и интеграция в общество детей инвалидов. Ну и, наконец, мама может потратить деньги на себя, вложив их в накопительную часть пенсии.
А региональный?
С помощью средств регионального материнского капитала родители могут компенсировать затраты на:
- улучшение жилищных условий, в том числе погашение ипотеки;
- приобретение земельного участка для садоводства для собственных нужд и (или) строительство садового дома;
- обучение ребенка (вне зависимости от вида и типа обучающего учреждения и его организационно-правовой формы);
- медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых ребенка;
- покупку пассажирского автомобиля, произведенного на территории Российской Федерации;
- высокотехнологичную медицинскую помощь для ребенка, в том числе оплату проезда к месту ее получения;
- реабилитацию детей-инвалидов (товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации, кроме тех расходов, которые оплачиваются по Федеральному закону «О социальной защите инвалидов»).
Если я подаю заявление на маткапитал, то мне просто переводят деньги на карту?
Нет, ни федеральный, ни региональный материнский капитал вы не сможете просто получить переводом на карту и потратить по своему усмотрению.
Региональный маткапитал компенсирует ваши расходы на обучение или лечение ребенка, улучшение жилищных условий или другие затраты, связанные с детьми (см. список выше). Для получения сертификата вам нужно будет написать заявление и представить документы, подтверждающие соответствующие расходы. Таким образом, сначала вы потратите эти деньги, а потом город их компенсирует.
Федеральный капитал и вовсе может быть перечислен напрямую тому, кто оказывает услугу: продавцу квартиры, банку, где вы берете ипотеку, образовательному учреждению. Единственное исключение для федерального маткапитала — семьи с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй ребенок. Им Пенсионный фонд России ежемесячно до трех лет ребенка выплачивает из средств материнского капитала сумму, равную прожиточному минимуму ребенка в регионе проживания семьи.
По какой причине родитель или усыновитель утрачивает право на получение маткапитала?
Право на материнский капитал теряют родители (родитель), которые лишились родительских прав или отменили усыновление ребенка. Так, отец ребенка получает право на материнский капитал в случае смерти матери ребенка, объявления ее умершей, лишения ее родительских прав, а также если мать отказалась от усыновления ребенка или совершила в отношении своего ребенка преступление. Кроме того, если вы больше не живете в Санкт-Петербурге, ранее выданный сертификат регионального маткапитала будет признан недействительным.
Материал публикуется в партнерстве с Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга и на основе предоставленных им данных при участии Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.