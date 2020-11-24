Принудительный российский софт — и все опять подорожает



Другие производители неизбежно поднимут цены на ввозимую в страну электронику. Причина — решение регуляторов России, согласно которым на все продаваемые в стране смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, Smart TV должен в обязательном порядке предустанавливаться российский софт.



Наличие приложения «Госуслуг» или платежной системы «Мир», несомненно, дополнит функционал электронных девайсов, но и поднимет на них цены. Причем кто заработает на ноу-хау — неясно вовсе.



В России по итогам восьми месяцев 2020 года было продано более 20,2 млн смартфонов, по данным «М.Видео-Эльдорадо». Наличный парк Smart TV J’son & Partners Consulting в 2019 году оценивал в 25,5 млн устройств, а к 2023 году анонсировал рост до 41,3 млн устройств. Плюс ноутбуки, компьютеры и т. д.



Идея предустанавливать на иностранное оборудование российский софт родилась не вчера. Изначально закон должен был вступить в силу летом 2020 года, однако основные вендоры сильно попросили отложить старт этого проекта, если уж совсем отменить его невозможно.



Теперь, с задержкой где-то в год, определены устройства, на которые отечественный софт должен быть установлен. На бумаге стало понятно, как вести реестр такого ПО. Дальше этот софт должен быть как-то установлен на гаджет. Основной вариант — запретить поставлять на российской рынок устройства, на которые производитель не установил ПО. Соответственно, это ограничение конкуренции, в России нельзя будет продавать мобильные телефоны и телевизоры, на которых этого софта нет. Либо устанавливать софт обяжут местных поставщиков.



Да даже если бы это делали сами продавцы, сути дела это не меняет. Вспомните, сколько времени занимает установка нужного ПО на новый телефон. Сутки играешься, потому что хочешь восстановить привычное тебе рабочее окружение. Тут то же самое. Продавец должен предварительно взять и установить все эти 16 приложений. Это дополнительные шаги в бизнес-процессе. И это неизбежно приведет к удорожанию конечного продукта.



При этом тут, конечно, есть возможность для коррупции. Если софт будет устанавливаться на стороне поставщиков, то наверняка со стороны государства появятся дополнительные требования, которых пока вовсе нет. Если бы я был большой розничной сетью и меня бы беспокоили мелкие игроки, которые мешают мне поднимать цены, я бы как-то придумал, как их уничтожить. Вот эти требования — один из способов. Я бы поставил определенные условия точкам, которые могут организовывать у себя этот процесс. Например, ввести сертификацию, организовывать специальное помещение для установки ПО. И условный небольшой ларек по продаже не сможет преодолеть этот входной порог. Такую же штуку можно сделать на стороне импортеров. Если бы я был импортером, приближенным к государству, то постарался бы сделать так, чтобы получить возможность импорта товаров этих было сложно всем, кроме меня.



Хотя я не думаю, что все это пролоббировали «Яндекс» или Mail.ru. Это же в любом случае ограничение конкуренции, которое им невыгодно, рынок в таком случае падает. Они ведь не товарами первой необходимости торгуют.



Но вот как в этой ситуации будет действовать Apple? Он изготовитель, импортирует свою продукцию на территорию России. У них очень жесткая позиция по поводу установки стороннего софта. Никогда у них не было дополнительно софта, а тут он каким-то волшебным образом появится. Как? Получается, Apple придется уйти с российского рынка? Потому что если согласятся, тут же к ним придут китайцы, Индонезия, Нигерия и прочие замечательные страны, которые тоже захотят, чтобы их ПО предустанавливали. Открыть такой ящик Пандоры, и все нечистоты на тебя и выльются. ФАС, было дело, хотела разрешить Apple не устанавливать ПО на этапе производства, а показывать только иконки для скачивания, однако в тексте постановления правительства четко сказано, что предварительная установка ПО должна, в числе прочего, осуществляться «в полном объеме на жесткий диск» товара.



Я все больше и больше склоняюсь к тому, что в целом совершенно необязательно, чтобы какую-либо идею кто-то специально двигал. Она может родиться спонтанно: а давайте мы софт будем ставить! А давайте. А давайте мы будем записывать весь Интернет! А давайте. А остальное — пофиг. Реализовывать это будут не те, кто эти решения принимал. Они скажут — мы стратегические решения принимаем. И все. Я даже не могу сказать, кто здесь и на чем может заработать. В том виде, в котором это есть, проблемы могут возникнуть только у конечного пользователя.