Дом номер 40 по набережной реки Мойки Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Панорамы»

Жильцы дома 40 по набережной Мойки не сошлись во взглядах на прекрасное. Попытка балетмейстера Бориса Эйфмана вернуть парадной классический «питерский вид» уперлась в кирпич, до которого жильцы еще десять лет назад за свой счет обнажили стены. Знаменитый хореограф сумел удержать свой театр на «Тучковом буяне», даже когда оттуда попросили сам Верховный суд, — но не может договориться с соседями о благоустройстве собственной лестничной клетки.

Ремонт парадной в шестиэтажном доме-памятнике на набережной Мойки, 40, собственники когда-то провели за свой счет. Одна из жительниц рассказывает: «Она у нас самая красивая, в стиле лофт. Мы тогда отбили штукатурку, которой был миллион лет, сделали все прекрасно, но это было лет десять назад». Недавно местные написали в Жилкомсервис №1 Центрального района о том, что лестницу пора бы привести в порядок, а лифт — заменить. Вскоре появились рабочие.



Готовность коммунальщиков достать инструменты и краски в конечном счете обрадовала не всех. На вопрос, что конкретно планируют делать рабочие, управдом, по словам местной жительницы, ответила: «Борис Яковлевич хочет все заштукатурить и сделать молдинги» (декоративная деталь в виде накладной выпуклой планки. — Прим. ред.). Жильцы по имени-отчеству безошибочно распознали соседа — известного балетмейстера и художественного руководителя Театра балета и Академии танца Бориса Эйфмана.



«Я сказала, что надо провести собрание: чего это Борис Яковлевич всем командует?» — недовольно вспоминает староста парадной. Встреча состоялась, консенсуса не случилось. В ЖКС подтвердили: лифт пока остается за скобками, в первом акте — только штукатурка.



Ремонт в парадной дома 40 по набережной реки Мойки Фото: скриншот видео Ремонт в парадной дома 40 по набережной реки Мойки Фото: скриншот видео

Соседи скооперировались и принялись заваливать управдома сообщениями в мессенджерах. Сначала писали, что категорически против и согласятся на ремонт только после замены лифта, направили управляющей компании обращение с подписями почти всех жильцов. Потом, когда на лестнице появилось строительное оборудование, предупреждали: «Просьба убрать козлы из подъезда и все согласовывать с собственниками данной парадной. В противном случае мы будем привлекать полицию за самоуправство в нашем доме без нашего на то разрешения». Ответа не последовало.

Представители балетмейстера решили перейти на малые формы и тем самым успокоить соседей: они сообщили, что подвергнут ремонту только 4-й этаж, а также по одному пролету лестницы сверху и снизу. Более того, пообещали, что он будет лишь косметическим, «с окраской стен и потолков в точном соответствии с уже имеющейся цветовой гаммой и художественным решением парадной, без внесения каких-то изменений». При этом заявили, что необходимости в проведении дополнительных собраний и сборе подписей нет — это, мол, не приводит к внятным результатам. «Подписи потом отзываются, заставляя тратить время, ресурсы и материалы строительными организациями и Жилкомсервисом Центрального района», — говорилось в сообщении.



автор видео читательница «Фонтанки»



Крещендо дошло до апофеоза в пятницу, 20 ноября, когда рабочих действительно прогнали с лестничной клетки полицейские. А в 78-й отдел УМВД РФ по Центральному району полетело заявление с просьбой принять меры к лицам, которые взялись за ремонт без согласия собственников. В объяснении подчеркивается: хотя соседи выступают против проведения работ, они санкционированы Борисом Эйфманом и дуэтом его уполномоченных — Петра и Максима.

В том, что известному балетмейстеру действительно принадлежит квартира в доме на Мойке, 40, сомнений нет — по данным Росреестра, он приобрел одно из жилых помещений в 2013-м. В жилкомсервисе на вопросы о степени его участия в ремонте отвечают туманно. «Там такая серьезная ситуация, я даже не могу изложить ее, потому что каждый одеяло тянет на себя», — отметила управляющая домом Людмила. На вопрос, правда ли, что инициатором работ был Эйфман, заметила лишь: «Дело в том, что там штукатурка отбита до кирпича. Понятно, хотелось бы, чтобы эта лестница была более интересной, цивильной». Половинчатое решение работников с приоритетом в отношении квартиры самого балетмейстера она отрицать не стала: «Да, последний и предпоследний этаж хотели сделать, они бы посмотрели, как это будет красиво, и согласились наверняка бы многие жильцы».



«У них там есть стилистические расхождения между жильцами этой парадной, назовем это так. Борис Яковлевич хочет заштукатурить, сделать лепной декор в стиле эклектики. Привести это, так сказать, в божеский вид», — внес некоторую долю ясности Илья, которого местные жители знают как ответственного за качество ремонта. Он рассказал, что встретился с собственниками, когда получил от представителей Эйфмана пожелания балетмейстера. «Говорил, что мы хотим сделать, какие парадные в Питере существуют в домах в таком стиле эклектики. Они сказали: «Нет, мы не хотим. Раз Борис Яковлевич хочет, сделайте ему два пролета вокруг его квартиры. А потом, если нам понравится, как вы работаете, вы обновите нам наш лофт». Это было в среду, а в четверг с утра сказали, что ничего не надо. Ну, поскольку кому-то надо, а кому-то нет — вот, мы начали в пятницу. И вот уже вроде как всем не надо».

Максим, который в разговорах с жильцами назывался представителем Эйфмана, завершил композицию, посоветовав «Фонтанке» все вопросы задать все в тот же ЖКС. Вторым «уполномоченным» оказался исполняющий обязанности директора Театра балета Бориса Эйфмана Петр Костышев. «У нас там не очень аккуратно сделали капремонт с заменой труб отопления. В конце октября провели собрание, хотели сделать ремонт. Но к согласию не пришли», — объяснил он ситуацию. Пятничный выход с кисточками на лестничную клетку он охарактеризовал как «работы чисто по свежей покраске» и заверил: «Если нет стопроцентного согласия, значит, нет и никаких изменений». С 20 ноября работы приостановлены. Антракт.



Елизавета Ивантей,

«Фонтанка.ру»

