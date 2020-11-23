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Это вам не «Тучков буян». Борис Эйфман не сошелся с соседями во взглядах на классику, худсовет возглавила полиция

Избирательный ремонт парадной в доме на Мойке чуть не превратился в танец с саблями. Знаменитому балетмейстеру не дают добро на нужные ему декорации.

Дом номер 40 по набережной реки Мойки
Дом номер 40 по набережной реки МойкиФото: скриншот с сайта «Яндекс.Панорамы»

Жильцы дома 40 по набережной Мойки не сошлись во взглядах на прекрасное. Попытка балетмейстера Бориса Эйфмана вернуть парадной классический «питерский вид» уперлась в кирпич, до которого жильцы еще десять лет назад за свой счет обнажили стены. Знаменитый хореограф сумел удержать свой театр на «Тучковом буяне», даже когда оттуда попросили сам Верховный суд, — но не может договориться с соседями о благоустройстве собственной лестничной клетки.

Ремонт парадной в шестиэтажном доме-памятнике на набережной Мойки, 40, собственники когда-то провели за свой счет. Одна из жительниц рассказывает: «Она у нас самая красивая, в стиле лофт. Мы тогда отбили штукатурку, которой был миллион лет, сделали все прекрасно, но это было лет десять назад». Недавно местные написали в Жилкомсервис №1 Центрального района о том, что лестницу пора бы привести в порядок, а лифт — заменить. Вскоре появились рабочие.

Готовность коммунальщиков достать инструменты и краски в конечном счете обрадовала не всех. На вопрос, что конкретно планируют делать рабочие, управдом, по словам местной жительницы, ответила: «Борис Яковлевич хочет все заштукатурить и сделать молдинги» (декоративная деталь в виде накладной выпуклой планки. — Прим. ред.). Жильцы по имени-отчеству безошибочно распознали соседа — известного балетмейстера и художественного руководителя Театра балета и Академии танца Бориса Эйфмана.

«Я сказала, что надо провести собрание: чего это Борис Яковлевич всем командует?» — недовольно вспоминает староста парадной. Встреча состоялась, консенсуса не случилось. В ЖКС подтвердили: лифт пока остается за скобками, в первом акте — только штукатурка.

Ремонт в парадной дома 40 по набережной реки Мойки
Ремонт в парадной дома 40 по набережной реки МойкиФото: скриншот видео
Ремонт в парадной дома 40 по набережной реки Мойки
Ремонт в парадной дома 40 по набережной реки МойкиФото: скриншот видео

Соседи скооперировались и принялись заваливать управдома сообщениями в мессенджерах. Сначала писали, что категорически против и согласятся на ремонт только после замены лифта, направили управляющей компании обращение с подписями почти всех жильцов. Потом, когда на лестнице появилось строительное оборудование, предупреждали: «Просьба убрать козлы из подъезда и все согласовывать с собственниками данной парадной. В противном случае мы будем привлекать полицию за самоуправство в нашем доме без нашего на то разрешения». Ответа не последовало.

Представители балетмейстера решили перейти на малые формы и тем самым успокоить соседей: они сообщили, что подвергнут ремонту только 4-й этаж, а также по одному пролету лестницы сверху и снизу. Более того, пообещали, что он будет лишь косметическим, «с окраской стен и потолков в точном соответствии с уже имеющейся цветовой гаммой и художественным решением парадной, без внесения каких-то изменений». При этом заявили, что необходимости в проведении дополнительных собраний и сборе подписей нет — это, мол, не приводит к внятным результатам. «Подписи потом отзываются, заставляя тратить время, ресурсы и материалы строительными организациями и Жилкомсервисом Центрального района», — говорилось в сообщении.

автор видео читательница «Фонтанки»


Крещендо дошло до апофеоза в пятницу, 20 ноября, когда рабочих действительно прогнали с лестничной клетки полицейские. А в 78-й отдел УМВД РФ по Центральному району полетело заявление с просьбой принять меры к лицам, которые взялись за ремонт без согласия собственников. В объяснении подчеркивается: хотя соседи выступают против проведения работ, они санкционированы Борисом Эйфманом и дуэтом его уполномоченных — Петра и Максима.

В том, что известному балетмейстеру действительно принадлежит квартира в доме на Мойке, 40, сомнений нет — по данным Росреестра, он приобрел одно из жилых помещений в 2013-м. В жилкомсервисе на вопросы о степени его участия в ремонте отвечают туманно. «Там такая серьезная ситуация, я даже не могу изложить ее, потому что каждый одеяло тянет на себя», — отметила управляющая домом Людмила. На вопрос, правда ли, что инициатором работ был Эйфман, заметила лишь: «Дело в том, что там штукатурка отбита до кирпича. Понятно, хотелось бы, чтобы эта лестница была более интересной, цивильной». Половинчатое решение работников с приоритетом в отношении квартиры самого балетмейстера она отрицать не стала: «Да, последний и предпоследний этаж хотели сделать, они бы посмотрели, как это будет красиво, и согласились наверняка бы многие жильцы».

«У них там есть стилистические расхождения между жильцами этой парадной, назовем это так. Борис Яковлевич хочет заштукатурить, сделать лепной декор в стиле эклектики. Привести это, так сказать, в божеский вид», — внес некоторую долю ясности Илья, которого местные жители знают как ответственного за качество ремонта. Он рассказал, что встретился с собственниками, когда получил от представителей Эйфмана пожелания балетмейстера. «Говорил, что мы хотим сделать, какие парадные в Питере существуют в домах в таком стиле эклектики. Они сказали: «Нет, мы не хотим. Раз Борис Яковлевич хочет, сделайте ему два пролета вокруг его квартиры. А потом, если нам понравится, как вы работаете, вы обновите нам наш лофт». Это было в среду, а в четверг с утра сказали, что ничего не надо. Ну, поскольку кому-то надо, а кому-то нет — вот, мы начали в пятницу. И вот уже вроде как всем не надо».

Максим, который в разговорах с жильцами назывался представителем Эйфмана, завершил композицию, посоветовав «Фонтанке» все вопросы задать все в тот же ЖКС. Вторым «уполномоченным» оказался исполняющий обязанности директора Театра балета Бориса Эйфмана Петр Костышев. «У нас там не очень аккуратно сделали капремонт с заменой труб отопления. В конце октября провели собрание, хотели сделать ремонт. Но к согласию не пришли», — объяснил он ситуацию. Пятничный выход с кисточками на лестничную клетку он охарактеризовал как «работы чисто по свежей покраске» и заверил: «Если нет стопроцентного согласия, значит, нет и никаких изменений». С 20 ноября работы приостановлены. Антракт.

Елизавета Ивантей,
«Фонтанка.ру»

Дом номер 40 по набережной реки Мойки
Дом номер 40 по набережной реки МойкиФото: скриншот с сайта «Яндекс.Панорамы»

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Комментарии (10)

Вячеслав Рогожин
Да по мордингу за молдинги!
hal9000
Да потомучто ремонт делают как попало...правильно что приостановили..у нас вон вроде обновили..а продержалось около года..тяп ляп все делаю..нафиг ненужен такой ремонт..либо делайте нормально и качественно либо вообще ничего неделайте
mavar
Вообще, понахаевшие оборзели. Можно, статочет о месте рождения живущих в парадной?
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