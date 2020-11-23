FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
76.01р90.26р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
6
Печать

Таксист, по чьей вине на Суворовском погибла мать двоих детей, получил условный срок

Виновник страшной аварии на Суворовском проспекте, в результате которой за мгновение двое малышей остались без матери, услышал приговор в Смольнинском районном суде 23 ноября. Таксист Эльнур Эльдар-оглы Байрамов получил условный срок по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть.

По версии следствия, утром 18 мая 2020 года Байрамов на автомобиле «КИА Рио» ехал по Суворовскому проспекту со скоростью 74 километра в час. У пересечения с 9-й Советской улицей он столкнулся по касательной с отъезжавшим от остановки автобусом Никифорова, выехал на встречную полосу, врезался в «Шкоду» и вылетел на тротуар, по которому шла женщина с двумя детьми. «КИА» Байрамова сбила дорожный знак. Его отбросило на женщину. Она погибла, дети не пострадали.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, Байрамов вину признал. Подсудимый перевел потерпевшим 25 000 рублей, пояснив в процессе, что готов выплатить еще 100 000 рублей. Потерпевшие О. и К. в сумме попросили взыскать с таксиста более 14 млн рублей. Подсудимый признал иски по праву.

Потерпевшие сообщили суду, что не верят в раскаяние подсудимого, что он легко мог бы найти работу за 50 000–70 000 рублей в месяц и все им заплатить. Часть исковых требований судом удовлетворено. С Байрамова взыскано 4 000 000 рублей. В остальной части иски признаны по праву и подлежат передаче для рассмотрения в рамках гражданского судопроизводства.

Суд назначил Байрамову наказание в виде 3 лет условно с равнозначным испытательным сроком. Также в течение 3 лет осужденному нельзя будет садиться за руль.

В сентябре водителя автобуса, участвовавшего в ДТП, признали невиновным в гибели женщины.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

alexadmin
Потакание безответственности водителей. Даже если не разбираться, оглы там, не оглы.
Vahmistroff
"что он легко мог бы найти работу за 50 000-70 000 рублей в месяц и все им заплатить"
14 миллионов рублей с "легконайденной" зарплаты в 50 тыс. руб. в месяц???!! Ну-ну!
Все понимаю, виноват водила, посидеть, подумать должен, но, извините, у потерпевших харя не треснет? 14 миллионов обычный работяга заработает лет за 30 и то, если ни пить ни есть не будет.
260608031
А что там водитель автобуса, не виноват?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний