Таксист, по чьей вине на Суворовском погибла мать двоих детей, получил условный срок

По версии следствия, утром 18 мая 2020 года Байрамов на автомобиле «КИА Рио» ехал по Суворовскому проспекту со скоростью 74 километра в час. У пересечения с 9-й Советской улицей он столкнулся по касательной с отъезжавшим от остановки автобусом Никифорова, выехал на встречную полосу, врезался в «Шкоду» и вылетел на тротуар, по которому шла женщина с двумя детьми. «КИА» Байрамова сбила дорожный знак. Его отбросило на женщину. Она погибла, дети не пострадали.

Виновник страшной аварии на Суворовском проспекте , в результате которой за мгновение двое малышей остались без матери, услышал приговор в Смольнинском районном суде 23 ноября. Таксист Эльнур Эльдар-оглы Байрамов получил условный срок по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, Байрамов вину признал. Подсудимый перевел потерпевшим 25 000 рублей, пояснив в процессе, что готов выплатить еще 100 000 рублей. Потерпевшие О. и К. в сумме попросили взыскать с таксиста более 14 млн рублей. Подсудимый признал иски по праву.



Потерпевшие сообщили суду, что не верят в раскаяние подсудимого, что он легко мог бы найти работу за 50 000–70 000 рублей в месяц и все им заплатить. Часть исковых требований судом удовлетворено. С Байрамова взыскано 4 000 000 рублей. В остальной части иски признаны по праву и подлежат передаче для рассмотрения в рамках гражданского судопроизводства.



Суд назначил Байрамову наказание в виде 3 лет условно с равнозначным испытательным сроком. Также в течение 3 лет осужденному нельзя будет садиться за руль.



В сентябре водителя автобуса, участвовавшего в ДТП, признали невиновным в гибели женщины.