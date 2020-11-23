Отечественная комедия «Непосредственно Каха» про гонки на «копейке» — снова лидер кинопроката

Больше 88 миллионов рублей за уик-энд с 19 по 22 ноября собрала российская комедия «Непосредственно Каха». В топе по результатам сборов, согласно данным Единой информационной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС) за 23 ноября, лента остаётся вторую неделю и обгоняет противников с внушительным отрывом.



Режиссёр Виктор Шамиров снял картину с героями популярного в 2010-х годах веб-сериала о жизни в провинции. Главные роли в полнометражном фильме исполнили Артем Каракозян, Артем Калайджян, Марина Калецкая. По сюжету, один из персонажей пытается доказать девушке свою любовь и обогнать BMW на своей «копейке».

