В Петербурге снега практически нет — тот, что выпал, весь растаял, — а снегири есть.
Красногрудых птичек заметил на Елагином острове в субботу петербургский фотограф Антон Кубышкин. «Очень искал встречи со снегирями, теперь чувствую, что эти товарищи ещё успеют надоесть», — рассказывает он 22 ноября в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».
Снегирь — певчая птица, у самцов грудка розовато-красного цвета, у самок — буровато-серого. Они населяют всю Европу, Переднюю Азию, Восточную Азию, включая Сибирь, Камчатку, а также Японию. Встречаются в городских садах и парках, особенно во время кочёвок, видят их и в Петербурге.
Там же, на Елагином, поселились совы. С одной из них подружилась белка.