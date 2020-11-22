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Ну точно зима. В Петербург прилетели снегири

В Петербурге снега практически нет — тот, что выпал, весь растаял, — а снегири есть.

Красногрудых птичек заметил на Елагином острове в субботу петербургский фотограф Антон Кубышкин. «Очень искал встречи со снегирями, теперь чувствую, что эти товарищи ещё успеют надоесть», — рассказывает он 22 ноября в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»

Снегирь — певчая птица, у самцов грудка розовато-красного цвета, у самок — буровато-серого. Они населяют всю Европу, Переднюю Азию, Восточную Азию, включая Сибирь, Камчатку, а также Японию. Встречаются в городских садах и парках, особенно во время кочёвок, видят их и в Петербурге.

Там же, на Елагином, поселились совы. С одной из них подружилась белка.

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Комментарии (3)

lsv.spb
У меня снегирь ещё две недели назад в кормушке под окном вместе с синицами питался.
USSR_forever
снегири не гири... ах-ха-х, гири прилетели.... =)
Fjfef
Давно снегирей в Питере не видел))
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