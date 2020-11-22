В Петербурге снега практически нет — тот, что выпал, весь растаял, — а снегири есть.

Красногрудых птичек заметил на Елагином острове в субботу петербургский фотограф Антон Кубышкин. «Очень искал встречи со снегирями, теперь чувствую, что эти товарищи ещё успеют надоесть», — рассказывает он 22 ноября в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».