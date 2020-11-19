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«Считаю такую награду полным фарсом». Президент фонда «Дети Ждут» Лада Уварова отказалась от приза омбудсмена Митяниной

Глава благотворительного фонда «Дети Ждут» и председатель организации «Петербургские родители» Лада Уварова отказалась принимать награду от уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной. Об этом «Фонтанке» рассказали в фонде 19 ноября.

Награждение должно было состояться в рамках конкурса «Петербургская семья». Заявку на участие в нём фонд «Дети Ждут» не подавал.

«Несколько дней нам звонили организаторы конкурса и настойчиво звали на вручение, что было странно, поскольку мы на участие не подавались, — говорит Лада Уварова. — На вопросы, кто конкретно учредитель и кто будет вручать, от прямых ответов уклонялись. В результате мы решили не обижать людей, которые так нас ценят. Пошла получить эту загадочную премию наш сотрудник отдела PR. И вот прямо на вручении оказывается, что это именно Анна Владимировна Митянина хочет нас наградить за успехи в социальном партнерстве! Видимо, успехом считается наша официальная переписка, в которой мы задаем конкретные вопросы, а новый детский омбудсмен высылает нам запредельной пустоты отписки».

По словам Уваровой, с момента вступления Анны Митяниной в должность уполномоченного по правам ребенка все социальное взаимодействие с фондом «Дети Ждут» было полностью прекращено. Также фонд не нашёл понимания у омбудсмена с решением ситуации в детских домах, когда в них перестали пускать потенциальных усыновителей из-за пандемии коронавируса.

«Я считаю такую награду полным фарсом и не нахожу возможным принять её из рук уполномоченного по правам ребенка Анны Владимировны Митяниной. Тем самым я бы ввела жителей Петербурга, доверяющих мне как руководителю крупного НКО и человеку с активной гражданской позицией, в заблуждение, а это недопустимо», — резюмирует Лада Уварова.

В пресс-службе аппарата Анны Митяниной отметили, что на церемонии приз за активную гражданскую позицию в обеспечении прав детей вручили представителю фонда «Дети Ждут». «От фонда на регулярной основе поступает очень много обращений, на которые аппарат готовит ответы. Мы заинтересованы в организациях, которые оказывают поддержку детям», — прокомментировали в аппарате омбудсмена.

Анна Митянина вступила в должность уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге в феврале 2020 года. Бывший вице-губернатор сменила Светлану Агапитову, проработавшую на этом посту десять лет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Nik_Tar
Какая Лада молодец, вот кого надо на место уполномоченного! Видела у неё на странице ответы, которые готовит этот аппарат. Штамповка под копирку.
Dmitriy9000
Паразительно, насколько у этих ... хватает бесчеловечности лезть на любые посты и рушить даже то немногое, что хоть как-то работало, во имя безграничной коррупции и жадности.
Uber_33
Что сказать-молодец! разгадала ход ушлой, прожжённой на таких вот отравленных "призах" чиновницы.
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