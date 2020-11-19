«Считаю такую награду полным фарсом». Президент фонда «Дети Ждут» Лада Уварова отказалась от приза омбудсмена Митяниной

Глава благотворительного фонда «Дети Ждут» и председатель организации «Петербургские родители» Лада Уварова отказалась принимать награду от уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной. Об этом «Фонтанке» рассказали в фонде 19 ноября.



Награждение должно было состояться в рамках конкурса «Петербургская семья». Заявку на участие в нём фонд «Дети Ждут» не подавал.

«Несколько дней нам звонили организаторы конкурса и настойчиво звали на вручение, что было странно, поскольку мы на участие не подавались, — говорит Лада Уварова. — На вопросы, кто конкретно учредитель и кто будет вручать, от прямых ответов уклонялись. В результате мы решили не обижать людей, которые так нас ценят. Пошла получить эту загадочную премию наш сотрудник отдела PR. И вот прямо на вручении оказывается, что это именно Анна Владимировна Митянина хочет нас наградить за успехи в социальном партнерстве! Видимо, успехом считается наша официальная переписка, в которой мы задаем конкретные вопросы, а новый детский омбудсмен высылает нам запредельной пустоты отписки».