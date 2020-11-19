Петербургский адвокат Тимур Рзаев выяснил, кто разбил его белый «Мерседес», влетев в левый бок минувшей ночью. Видео он опубликовал в своём Instagram 19 ноября, «Фонтанка» публикует запись с камер видеонаблюдения.



На кадрах видно, как в оставленную на улице Мира машину влетает такси, по касательной протирает левую сторону «Мерседеса» и рядом стоящую машину, после чего останавливается. Далее из машины выбегает женщина, водитель со всех ног несётся за ней.

