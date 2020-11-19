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«Мерседес» петербургского адвоката уценил таксист, отвлекшись на «помеху справа», которая после резво убежала

Петербургский адвокат Тимур Рзаев выяснил, кто разбил его белый «Мерседес», влетев в левый бок минувшей ночью. Видео он опубликовал в своём Instagram 19 ноября, «Фонтанка» публикует запись с камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, как в оставленную на улице Мира машину влетает такси, по касательной протирает левую сторону «Мерседеса» и рядом стоящую машину, после чего останавливается. Далее из машины выбегает женщина, водитель со всех ног несётся за ней.

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По данным «Фонтанки», таксист, с которым уже пообщались сотрудники полиции, отвлёкся во время поездки на пассажирку и зацепил припаркованные автомобили. Потом клиентка сорвалась с места, водитель было кинулся за ней, но не догнал, после чего уехал с места ДТП.

В комментариях адвокату посоветовали не парковать машины на обочинах, с чем он согласился и отметил, что убедился в этом на личном опыте.

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