«Большой брат» начал круглосуточную слежку за паркующимися «в три ряда» у «Галереи»

Участок Лиговского проспекта перед ТЦ «Галерея» очистят от нарушителей правил парковки. Комитет по информатизации и связи Петербурга 17 ноября сообщает об установке нового комплекса видеофиксации.

На фасаде торгового центра установили три поворотные камеры, которые будут ловить в объектив нарушителей правил стоянки и парковки и других ПДД.

Место в районе примыкания Лиговского проспекта к Московскому вокзалу и от Кузнечного переулка в сторону площади Восстания славится своей парковкой «в три ряда», пренебрегают знаками таксисты и другие автомобилисты, машины останавливаются даже на выделенной полосе для маршрутных транспортных средств возле «Галереи».