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«Большой брат» начал круглосуточную слежку за паркующимися «в три ряда» у «Галереи»

Участок Лиговского проспекта перед ТЦ «Галерея» очистят от нарушителей правил парковки. Комитет по информатизации и связи Петербурга 17 ноября сообщает об установке нового комплекса видеофиксации.

На фасаде торгового центра установили три поворотные камеры, которые будут ловить в объектив нарушителей правил стоянки и парковки и других ПДД.

Место в районе примыкания Лиговского проспекта к Московскому вокзалу и от Кузнечного переулка в сторону площади Восстания славится своей парковкой «в три ряда», пренебрегают знаками таксисты и другие автомобилисты, машины останавливаются даже на выделенной полосе для маршрутных транспортных средств возле «Галереи».

Раньше за движением на участке следили с помощью мобильных средств фотофиксации, однако такие проверки проводились не 24/7. Теперь «контроль за нарушителями ПДД возле «Галереи» и Московского вокзала будет постоянным», заверили в Смольном.

Подобный комплекс ранее был также установлен в аэропорту Пулково.

С начала года вынесено более 3,3 млн постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения на основе данных с комплексов фотовидеофиксации. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому мы ещё раз обращаемся к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах и не нарушать: от ваших действий зависит жизнь и здоровье окружающих.

Напоминаем, что адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Санкт-Петербурге в открытом доступе публикуются на сайте Городского мониторингового центра, на портале «Открытые данные Санкт-Петербурга» и на сайте ГИБДД РФ. Эта информация также доступна в группах Городского мониторингового центра в соцсетях.

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