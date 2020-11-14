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14.11.2020 13:50
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«Мерседес» бывшего депутата удрал после ДТП в Петербурге. Владельца вычислили по случайно потерянному номеру

Автомобиль петербургского предпринимателя Сергея Пирожникова попал в ДТП после отважного разворота на Литейном мосту. Водитель скрылся, но потерял по дороге госномер.

ДТП в пять утра 14 ноября попало на камеры уличного наблюдения. «Фонтанка» публикует кадры.

«Фонтанка.ру»

Принадлежность автомобиля раскрыла потерянная при столкновении пластина с госномером О698ОО98. На него зарегистрирован Mercedes S500 4Matic 2013 года выпуска.

По данным «Фонтанки», автомобиль принадлежит 37-летнему уроженцу Ленинграда Сергею Пирожникову — бывшему депутату парламента и основателю сервиса по поиску авиапредложений «Купибилет». Выручка компании в прошлом году составила 183 миллиона рублей.

Сергей Пирожников сообщил «Фонтанке», что с февраля в России не был, живет в Дубае, «Мерседес» передал в управление своему юристу Ирине.

Юрист Ирина на звонок «Фонтанки» отреагировала вопросом: «Можно ли обойтись без публикации? Я бы не хотела, чтобы полоскали имя Сергея Сергеевича». От дальнейших комментариев она отказалась и присылать фотографию целого «Мерседеса», который, по ее утверждению, в ДТП не участвовал, тоже не стала.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

264070451
Похоже на алкоголь между сиденьем и рулем. Уж больно дергано мерс поворачивал.
Tanja36
Дела
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