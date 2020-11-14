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Война между жителями 2-го корпуса дома № 64 на Кондратьевском проспекте грозит дойти до уровня 3-го Кассационного суда Петербурга. За честь и достоинство с соседями бьется ТСЖ «Полюстрово 1» — из-за рассованных по почтовым ящикам листовок. Члены правления утверждают — «все лжа»: стоимость ремонта не завышали, а даже наоборот — сэкономили. Фемида пока — на стороне жилищной свободы слова.

«Заявляем вам смело, с полной ответственностью, — по нашему мнению, на фасаде цена завышена более чем в два раза относительно фактически выполненных работ, на асфальте и окнах на 20–30 % !!! При этом работы выполнены с вопиющими нарушениями строительных норм и правил, в неполном объеме и имеют значительные недостатки по качеству». Объявления такого содержания жители дома на Кондратьевском обнаружили прошлым летом в почтовых ящиках.



Претензии со стороны жильцов к товариществам собственников жилья — дело житейское, но в этот раз тезисы были детально проиллюстрированы: «Так, на ремонт фасадов ТСЖ израсходовало 1 862 693 руб., при стоимости фактически выполненных на нашем фасаде работ в 750 000 руб. максимум с привлечением самой дешевой и низкоквалифицированной рабочей силы». То, что отливов смонтировали меньше, чем в указано в смете, авторы послания готовы доказывать с рулеткой. Ультиматум — крупным шрифтом: вернуть миллион рублей. Соседей просят не подписывать смету расходов и настаивать на проведении очного собрания жильцов, чтобы согласовать расценки.

Один из соавторов — Дмитрий Худяков — о себе рассказывает как о профессиональном строителе. В дом он въехал в 2017-м. Когда в том же году получил от ТСЖ смету расходов на 2018-й, обратил внимание на цифры. «На фасадные работы была согласована общим собранием жильцов сумма расходов в 800 тысяч рублей. Это было в 2017 году. — рассказывает Дмитрий. — В ходе выполнения фасадных работ в 2018-м году я обращал внимание на то, сколько работает человек на объекте, какие работы конкретно они выполняют и, имея опыт, прикинул, зная исходные данные, сколько может стоить такой ремонт. У меня получалось где-то 700–750 тысяч. Думаю, ну, обозначило правление 800 — ничего страшного. Буду предъявлять претензии по качеству».



Когда правление направило собственникам на утверждение смету фактических расходов за 2018-й, Дмитрий удивился. Речь шла уже о сумме в 1,8 млн рублей. На собрании собственников он заявил, что качество такого ремонта столько не стоит и перерасходованные средства нужно вернуть товариществу. ТСЖ в ответ предоставило документы. «Первое: в договоре, выясняется, материалы не указаны — якобы они находятся в расценках за работы, — вспоминает Дмитрий. — Смотрю дальше. Один вид работ подрядчик вообще не выполнял, а написано: 5180 погонных метров заделки трещин. Монтаж отливов — 230 погонных метров стоит. Иду, проверяю рулеткой — у меня 140 получается. В договоре фигурирует и объем работ: например, зачистка стен фасада от старой краски во всем объеме в 1250 квадратных метров. Но я-то помню, что было снято всего 5–10 % от этого объема. Я говорю: «Надо вернуть излишне затраченные деньги в товарищество и направить претензию подрядчику, чтобы он устранил дефекты в качестве ремонта».

Худяков попытался было запросить у правления копии договоров на замену окон, асфальтового покрытия и монтаж отливов, но в ответ услышал лишь: предоставление таких материалов не предусмотрено ни стандартами раскрытия информации управляющими организациями, ни иными нормативными актами.



Зато объявлениями заполнились стены парадных, превратившись в своеобразную социальную сеть. Это ТСЖ призывало соседей обратить внимание на так называемую инициативную группу, которая не вносит предложения по улучшению обслуживания дома, не ссылается на законы, не приводит никаких доказательств и пытается лишь сорвать отчетное общее собрание. «Все вышеизложенные действия инициативной группы напоминают действия посредников внешней управляющей компании, которые способствуют захвату управления МКД, аналогичные действия начали происходить в соседнем доме месяцем ранее», — пришли к выводам в своем открытом письме к жителям дома члены правления.



Фото: предоставлено Дмитрием Худяковым

ТСЖ этим не ограничилось и обратилось в Калининский районный суд с просьбой защитить свои честь и достоинство. Истец, в частности, указал: из-за распространения слухов и не соответствующих действительности сведений со стороны Худякова и его партнера по баррикадам Дениса Фатеева в доме сложилась атмосфера недоверия, зарождаются сомнения в компетентности управляющей организации. «Цель деятельности ответчиков, на взгляд истца, заключается в срыве проведения общего собрания, — говорится в судебном решении. — При этом на предложение урегулировать спор в предусмотренном законом порядке путем обсуждения рассматриваемого вопроса ответчики ответили отказом, на контакт с представителями ТСЖ не выходят». Истцы надеялись, что суд заставит ответчиков забить почтовые ящики дома опровержениями.



Надо сказать, обе стороны подкрепили свою правоту доказательствами. Истцы — лингвистическим исследованием листовки и заключением специалиста; тот оценил реальную рыночную стоимость ремонта на дату заключения договора даже не в 1,8 млн рублей, а во все 2,2. Ответчики — дефектной ведомостью и своим заключением эксперта. Он решил, что ремонт сделан не в полном объеме, с кучей недостатков и куда дешевле той суммы, которую за него заплатили.

Фемиде пришлось метаться между двумя статьями Конституции. 23-я гарантирует право каждого на защиту своей чести и доброго имени, 29-я — свободу мысли, слова и информации. Поразмыслив, пришла к выводу: в листовках содержалось частное мнение ответчиков, к тому же основанное на выводах специалистов, так что оно не может порочить ни честь, ни достоинство, ни деловую репутацию. Да и вообще, Худяков и Фатеев хотели не причинить вред управляющей организации, а исполнить свой гражданский долг, защитить права и охраняемые законом интересы соседей.

Доказать свою правоту ТСЖ не удалось и в апелляции — 10 ноября Санкт-Петербургский городской суд оставил решение первой инстанции без изменений. «Мы не говорим о том, что человек не имеет права высказывать свое мнение. Но человек не имеет права бездоказательно использовать только домыслы и говорить о том, что он думает. Он может говорить, но, наверное, только в рамках своей семьи и не распространяя листовок», — не соглашается с таким решением председатель ТСЖ Екатерина Шмырева. И повторяет: ситуация напоминает захват управления МКД. На вопрос о том, не боятся ли члены правления, что ответчики в таком случае тоже решат отстаивать честь и достоинство, отвечает: «Нет оснований. Мы же не говорим о том, что мы на 100 % утверждаем. Мы говорим, что предполагаем. Потому что в соседнем доме были такие моменты, и ТСЖ обанкротили».



Впереди кассация. Худяков намерен привлекать надзорные и правоохранительные органы. В октябре обращение в прокуратуру по его просьбе отправила депутат ЗакСа Вера Сергеева, оттуда письмо о необходимости проверки возможных мошеннических действий ушло вице-губернатору Николаю Бондаренко.

Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»