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14.11.2020 14:14
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Ущемление миллиона. Как война ТСЖ с новоселом началась в почтовых ящиках и дошла до защиты чести

Обыкновенная коллизия с участием ТСЖ превратилась в выяснение: где заканчивается гражданский долг и начинается оскорбление чувств управляющих.

Фото: скриншот Google Street View

Война между жителями 2-го корпуса дома № 64 на Кондратьевском проспекте грозит дойти до уровня 3-го Кассационного суда Петербурга. За честь и достоинство с соседями бьется ТСЖ «Полюстрово 1» — из-за рассованных по почтовым ящикам листовок. Члены правления утверждают — «все лжа»: стоимость ремонта не завышали, а даже наоборот — сэкономили. Фемида пока — на стороне жилищной свободы слова.

«Заявляем вам смело, с полной ответственностью, — по нашему мнению, на фасаде цена завышена более чем в два раза относительно фактически выполненных работ, на асфальте и окнах на 20–30 %!!! При этом работы выполнены с вопиющими нарушениями строительных норм и правил, в неполном объеме и имеют значительные недостатки по качеству». Объявления такого содержания жители дома на Кондратьевском обнаружили прошлым летом в почтовых ящиках.

Претензии со стороны жильцов к товариществам собственников жилья — дело житейское, но в этот раз тезисы были детально проиллюстрированы: «Так, на ремонт фасадов ТСЖ израсходовало 1 862 693 руб., при стоимости фактически выполненных на нашем фасаде работ в 750 000 руб. максимум с привлечением самой дешевой и низкоквалифицированной рабочей силы». То, что отливов смонтировали меньше, чем в указано в смете, авторы послания готовы доказывать с рулеткой. Ультиматум — крупным шрифтом: вернуть миллион рублей. Соседей просят не подписывать смету расходов и настаивать на проведении очного собрания жильцов, чтобы согласовать расценки.

Один из соавторов — Дмитрий Худяков — о себе рассказывает как о профессиональном строителе. В дом он въехал в 2017-м. Когда в том же году получил от ТСЖ смету расходов на 2018-й, обратил внимание на цифры. «На фасадные работы была согласована общим собранием жильцов сумма расходов в 800 тысяч рублей. Это было в 2017 году. — рассказывает Дмитрий. — В ходе выполнения фасадных работ в 2018-м году я обращал внимание на то, сколько работает человек на объекте, какие работы конкретно они выполняют и, имея опыт, прикинул, зная исходные данные, сколько может стоить такой ремонт. У меня получалось где-то 700–750 тысяч. Думаю, ну, обозначило правление 800 — ничего страшного. Буду предъявлять претензии по качеству».

Когда правление направило собственникам на утверждение смету фактических расходов за 2018-й, Дмитрий удивился. Речь шла уже о сумме в 1,8 млн рублей. На собрании собственников он заявил, что качество такого ремонта столько не стоит и перерасходованные средства нужно вернуть товариществу. ТСЖ в ответ предоставило документы. «Первое: в договоре, выясняется, материалы не указаны — якобы они находятся в расценках за работы, — вспоминает Дмитрий. — Смотрю дальше. Один вид работ подрядчик вообще не выполнял, а написано: 5180 погонных метров заделки трещин. Монтаж отливов — 230 погонных метров стоит. Иду, проверяю рулеткой — у меня 140 получается. В договоре фигурирует и объем работ: например, зачистка стен фасада от старой краски во всем объеме в 1250 квадратных метров. Но я-то помню, что было снято всего 5–10 % от этого объема. Я говорю: «Надо вернуть излишне затраченные деньги в товарищество и направить претензию подрядчику, чтобы он устранил дефекты в качестве ремонта».

Худяков попытался было запросить у правления копии договоров на замену окон, асфальтового покрытия и монтаж отливов, но в ответ услышал лишь: предоставление таких материалов не предусмотрено ни стандартами раскрытия информации управляющими организациями, ни иными нормативными актами.

Зато объявлениями заполнились стены парадных, превратившись в своеобразную социальную сеть. Это ТСЖ призывало соседей обратить внимание на так называемую инициативную группу, которая не вносит предложения по улучшению обслуживания дома, не ссылается на законы, не приводит никаких доказательств и пытается лишь сорвать отчетное общее собрание. «Все вышеизложенные действия инициативной группы напоминают действия посредников внешней управляющей компании, которые способствуют захвату управления МКД, аналогичные действия начали происходить в соседнем доме месяцем ранее», — пришли к выводам в своем открытом письме к жителям дома члены правления.

Фото: предоставлено Дмитрием Худяковым

ТСЖ этим не ограничилось и обратилось в Калининский районный суд с просьбой защитить свои честь и достоинство. Истец, в частности, указал: из-за распространения слухов и не соответствующих действительности сведений со стороны Худякова и его партнера по баррикадам Дениса Фатеева в доме сложилась атмосфера недоверия, зарождаются сомнения в компетентности управляющей организации. «Цель деятельности ответчиков, на взгляд истца, заключается в срыве проведения общего собрания, — говорится в судебном решении. — При этом на предложение урегулировать спор в предусмотренном законом порядке путем обсуждения рассматриваемого вопроса ответчики ответили отказом, на контакт с представителями ТСЖ не выходят». Истцы надеялись, что суд заставит ответчиков забить почтовые ящики дома опровержениями.

Надо сказать, обе стороны подкрепили свою правоту доказательствами. Истцы — лингвистическим исследованием листовки и заключением специалиста; тот оценил реальную рыночную стоимость ремонта на дату заключения договора даже не в 1,8 млн рублей, а во все 2,2. Ответчики — дефектной ведомостью и своим заключением эксперта. Он решил, что ремонт сделан не в полном объеме, с кучей недостатков и куда дешевле той суммы, которую за него заплатили.

Фемиде пришлось метаться между двумя статьями Конституции. 23-я гарантирует право каждого на защиту своей чести и доброго имени, 29-я — свободу мысли, слова и информации. Поразмыслив, пришла к выводу: в листовках содержалось частное мнение ответчиков, к тому же основанное на выводах специалистов, так что оно не может порочить ни честь, ни достоинство, ни деловую репутацию. Да и вообще, Худяков и Фатеев хотели не причинить вред управляющей организации, а исполнить свой гражданский долг, защитить права и охраняемые законом интересы соседей.

Доказать свою правоту ТСЖ не удалось и в апелляции — 10 ноября Санкт-Петербургский городской суд оставил решение первой инстанции без изменений. «Мы не говорим о том, что человек не имеет права высказывать свое мнение. Но человек не имеет права бездоказательно использовать только домыслы и говорить о том, что он думает. Он может говорить, но, наверное, только в рамках своей семьи и не распространяя листовок», — не соглашается с таким решением председатель ТСЖ Екатерина Шмырева. И повторяет: ситуация напоминает захват управления МКД. На вопрос о том, не боятся ли члены правления, что ответчики в таком случае тоже решат отстаивать честь и достоинство, отвечает: «Нет оснований. Мы же не говорим о том, что мы на 100 % утверждаем. Мы говорим, что предполагаем. Потому что в соседнем доме были такие моменты, и ТСЖ обанкротили».

Впереди кассация. Худяков намерен привлекать надзорные и правоохранительные органы. В октябре обращение в прокуратуру по его просьбе отправила депутат ЗакСа Вера Сергеева, оттуда письмо о необходимости проверки возможных мошеннических действий ушло вице-губернатору Николаю Бондаренко.

Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»

Фото: скриншот Google Street View
Фото: предоставлено Дмитрием Худяковым

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Комментарии (20)

Мужской Взгляд
Чем больше имею дело с ТСЖ, тем больше убеждаюсь во вредоносности этой формы управления многоквартирным домом. К власти приходят всякого рода горлопаны, добираются до общественных денег и начинают на них греть руки. Я не знаю ни одного ТСЖ, где председатели не воруют. Ещё раз подчёркиваю - НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИ ОДНОГО ТСЖ, ГДЕ НЕ ВОРУЮТ или иным образом не присваивают деньги собственников. Кроме того, ТСЖ само по себе требует денег на своё содержание, увеличивая смету практически вдвое. ТСЖ вообще не должно существовать, управление домами должно осуществляться профессиональными управляющими компаниями по установленным в городе тарифам.
264071751
Мельчает Фонтанка. Такой заказухой уже не брезгует ) Во-первых, на фото к статье – не тот дом, во-вторых, заголовок желтушный какой-то. «Новосёл», который уже больше 2 лет живёт – это класс! ) Переврали, намешали, исказили... Вас уже
что, тоже Пригожин выкупил?
VF812
Елизавета, проверьте написание глаголов в статье.
Интересно, а что они там красили так старательно?
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