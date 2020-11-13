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Первую зарплату в новом учебном году учителя получили в начале октября. Педагоги 158 школы Калининского района удивились суммам, пришедшим на карту. Разница с привычными цифрами составляла 7-12 тысяч рублей.

Как рассказал «Фонтанке» один из педагогов, школьный бухгалтер объяснил им недостачу изменениями в расчётах зарплаты. С нового учебного года сняты надбавочные коэффициенты за воспитательную работу и за применение информационных технологий в условиях электронно-образовательной среды. Директор школы Светлана Хрусталёва, по словам педагога, не смогла сказать на основании какого документа ликвидированы надбавки. «Нет денег в школьном фонде», — вспоминает слова руководителя педагог.

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Учителя 158 школы объединились и написали обращение губернатору Александру Беглову. В нём упоминалось апрельское письмо от администрации Калининского района, в котором рекомендовалось оптимизировать штатное расписание и конкретизировать использование надбавочных коэффициентов за дополнительную работу. Аналогичная рассылка тогда прошла по всем районам, в Смольном пересчитывали бюджет и искали деньги на противостояние коронавирусу.

В администрации Калининского района уточнили, что коронавирусные поправки в итоге отняли у 158 школы 5 млн рублей. Также пришлось раскошелиться и на подготовку к новому учебному году. По подсчётам «Фонтанки», в среднем на закупку бактерицидных ламп, термометров, средств дезинфекции школы тратили около миллиона рублей.

По словам учителя 158 школы, в июне директор провела экстренное совещание, на котором заверила, что несмотря на коронавирусные потери в бюджете надбавочные коэффициенты отстоять удалось. «Нам по рядам пустили листок с заглавием «Приказ номер такой то» без текста. И мы просто расписались в списке. Вот и всё», — уточнил педагог, добавив, что до сих пор не знает смысл этого приказа.



После коллективной жалобы Беглову, в школу уже пришла проверка, которая нашла нарушения при оплате труда. «Директору образовательного учреждения даны рекомендации по устранению выявленных в ходе проверки нарушений», — добавили в администрации Калининского района.

Директор Светлана Хрусталёва на вопрос корреспондента «Фонтанки» о снижении зарплат ответила:«Сейчас над этим работают и администрация, в том числе отдел образования». Она уточнила, что издан приказ о доплатах.

Приказ от 11 ноября о премировании сотрудников 158 школы есть в распоряжении редакции. В нём идёт речь о разовой выплате, средний размер премии 10-13 тысяч рублей. Педагог 158 школы отметил, что ликвидированные коэффициенты возвращать не собираются.

«Есть учителя, которые в месяц теряют сейчас по 12 тысяч. За год это 144 тысячи, на минуточку! А нам насильно предлагают согласиться на мифические премии, которые нужно доказать, что ты заслужил (критерии очень скользкие). Да и почему мы должны доказывать то, что автоматически положено начислять?!», — отметил он.



Сейчас в школе готовится документ, который будет регламентировать получение премий, но учителя уверены, что былой размер зарплаты к ним не вернётся: «Директор прямо сказала: на всех денег не хватит, и соответственно будет делаться всё, чтобы получили их лишь несколько человек».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»