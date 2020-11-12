Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, полиция привлекла Брацлавского к административной ответственности по статье 6.9 КоАП «Потребление наркотических веществ без назначения врача». Материалы накануне поступили в Сестрорецкий районный суд, следует из базы ГАС «Правосудие».

Уголовное дело бывшего заместителя главного врача 26-й горбольницы Владимира Брацлавского о вооруженном хулиганстве сдобрили протоколом за наркопотребление. Полиция уверена, что медик перед явкой на допрос нюхал колумбийский порошок.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга «Фонтанке» сообщили, что справку о медицинском освидетельствовании, показавшем следы наркотика в организме Брацлавского, составили 6 октября — через двое суток после задержания.

По версии дознания, днем 3 октября замглавного врача 26-й горбольницы приехал на автомобиле Range Rover к магазину «Перекресток» в Зеленогорске и в очереди за фруктами учинил скандал, напав на женщину с ребенком. От удара в ухо она получила баротравму. Брацлавский демонстрировал травматический пистолет, нахваливая, как утверждает потерпевшая огнестрельные свойства оружия словами «Это пукалка, от него люди умирают».

После публикации «Фонтанки» Владимир Брацлавский дал развернутый комментарий, в котором назвал себя «жертвой преступной группы по опусканию нормальных людей на бабки». Размахивание пистолетом он назвал самообороной. Разговаривал Брацлавский с корреспондентом днем 4 октября, за несколько часов до задержания, после чего его отправили в изолятор временного содержания. Судя по хронологии и составленному протоколу по 6.9, на момент беседы кровь медика уже могла быть снабжена порошковыми метаболитами.