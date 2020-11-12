FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
76.21р90.05р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
12.11.2020 00:03
0
Печать

В крови напавшего в Петербурге на женщину с ребенком медика нашли наркотики

Фото: читатель Елена Кочеткова

Уголовное дело бывшего заместителя главного врача 26-й горбольницы Владимира Брацлавского о вооруженном хулиганстве сдобрили протоколом за наркопотребление. Полиция уверена, что медик перед явкой на допрос нюхал колумбийский порошок.

Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, полиция привлекла Брацлавского к административной ответственности по статье 6.9 КоАП «Потребление наркотических веществ без назначения врача». Материалы накануне поступили в Сестрорецкий районный суд, следует из базы ГАС «Правосудие».

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга «Фонтанке» сообщили, что справку о медицинском освидетельствовании, показавшем следы наркотика в организме Брацлавского, составили 6 октября — через двое суток после задержания.

По версии дознания, днем 3 октября замглавного врача 26-й горбольницы приехал на автомобиле Range Rover к магазину «Перекресток» в Зеленогорске и в очереди за фруктами учинил скандал, напав на женщину с ребенком. От удара в ухо она получила баротравму. Брацлавский демонстрировал травматический пистолет, нахваливая, как утверждает потерпевшая огнестрельные свойства оружия словами «Это пукалка, от него люди умирают».

После публикации «Фонтанки» Владимир Брацлавский дал развернутый комментарий, в котором назвал себя «жертвой преступной группы по опусканию нормальных людей на бабки». Размахивание пистолетом он назвал самообороной. Разговаривал Брацлавский с корреспондентом днем 4 октября, за несколько часов до задержания, после чего его отправили в изолятор временного содержания. Судя по хронологии и составленному протоколу по 6.9, на момент беседы кровь медика уже могла быть снабжена порошковыми метаболитами.

Брацлавский находится под домашним арестом. Дознание по делу о вооруженном хулиганстве продлили до декабря.

Фото: читатель Елена Кочеткова

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний