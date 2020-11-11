«Ужасная хризантема, минус полтора миллиона и самое интересное». Владелец цветочного магазина сравнил коронавирусный локдаун с кризисом 2014 года

«Цветочный рынок в Петербурге всего лишь каких-то 10 лет назад представлял собой удручающее зрелище — цветочные магазины, как правило, продавали в основном розы. И соревновались друг с другом в том, кто ниже опустит цену. Составные букеты состояли из какой-то ужасной хризантемы, завернутой либо в сетку, либо в слюду. Практически во всех магазинах ассортимент цветов был такой же, как и в привокзальных ларьках. Нам сразу было понятно, что нужно открыть цветочный салон, в котором основной упор будет сделан не на розу, а на дизайнерские букеты, — вспоминает Константин Григорьев. — И для нас было очевидно, что будущее за доставкой. Доставка работала с самого первого дня, а выбрать классный дизайнерский букет можно было на нашем сайте, оформив заказ любым удобным способом — через корзину сайта, по телефону или любой мессенджер».

По словам предпринимателя, самым запоминающимся событием за 8 лет на рынке было присоединение Крыма и финансовый кризис, развернувшийся к ноябрю 2014 года. «Мы это почувствовали особенно хорошо, когда в конце ноября — начале декабря официальный курс доллара опустился до 67 руб. (16.12 — 79 руб.), реально же было несколько дней, когда в обменниках доллары продавали по 80–110 руб., а евро до 150 руб. Так называемые «черный понедельник» и «черный вторник». Мы же в начале ноября сделали заказ на поставку цветов на февраль 2015 года на 1 млн. руб. Нашей самой главной ошибкой было то, что контракт был в рублях, и мы здорово попали. Цветочные праздники февраля и марта 2015 года мы закрыли с убытками более чем на 1,5 млн руб. Весь следующий год отрабатывали убытки и, конечно, радовались возвращению Крыма в состав России и снижению цен на нефть».



К концу марта 2020 года после праздников у фирмы была небольшая финансовая подушка. По словам Константина, он изо всех сил стремился сохранить штат, но нескольким иногородним девушкам-флористам пришлось уехать в свои города на время пандемии по семейным обстоятельствам. В итоге к середине апреля в фирме осталось два флориста и один курьер. Григорьев ожидал большой спад, но в апреле выручка выросла на 30% относительно марта, а в мае — на 20% относительно апреля. «Сказать, что мы офигели, — не сказать ничего, — делится предприниматель. — Два флориста, управляющая, которая бесконечно принимает заказы, один курьер и я в роли курьера — и бесконечный развоз заказов по городу. Сложность еще в том, что никого не нанять — все сидят дома и не ходят на собеседования. Апрель и май были и продуктивными, и очень тяжелыми, но наша команда отработала супер».

