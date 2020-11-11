В Петербурге отмечают 200 лет со дня рождения Павла Обухова

К юбилейной дате приурочено мероприятие у здания главной проходной: открытие памятной мемориальной доски, выполненной из гранита. На доске — портрет П. М. Обухова.

На открытии присутствовала пра-пра-внучатая племянница Павла Матвеевича — Елена Валентиновна Шильниковская . Она представительница той ветви семьи, которая идет от дочери родной сестры Павла Матвеевича — Елены. В роду были архитекторы, инженеры, математики, художники. О своем родстве с Обуховым Елена Валентиновна узнала недавно, когда стала заниматься генеалогией. «Не было случая, чтобы, проезжая по городу, не вспоминала об Обухове и не гордилась таким родством», — сказала она.

В честь юбилея на проходных члены молодежного совета предприятия раздавали сотрудникам значки «200 лет П.М. Обухову». На них изображено 11-дюймовое береговое орудие на лафете Семенова, которое изготавливалось на заводе с 1872 по 1892 годы и было неотъемлемой частью вооружения российского военно-морского флота и приморских крепостей.



Торжественные мероприятия продолжились на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, где похоронен Павел Обухов. К юбилею реставрировали историческую ограду и надгробие, а также обновили фотографию на фарфоре.



Завершили празднование 200-летия основателя завода полуденным выстрелом на Петропавловской крепости. Его произвел Денис Григорьев, который уже более 20 лет работает на Обуховском заводе: пришел рабочим, а стал начальником цеха и председателем профсоюза. Денис Григорьев — представитель целой династии рабочих и служащих Обуховского завода, которая в общей сложности 100 лет посвятила предприятию. Среди сотрудников завода — его жена; отец проработал более 40 лет, став главным технологом предприятия; здесь же более 50 лет трудился его дед, и более 20 — бабушка.

