Муфтий Чечни прокомментировал запрет на браки с представительницами других религий для мусульман
Запрет на браки с представительницами других религий для мусульман, на который обратили внимание 10 ноября, прокомментировал муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. Его слова приводит РИА Новости.
«Эти браки и не разрешали, для того, чтобы запрещать: все и так знают, что в исламе никах (бракосочетание — прим. ред.) с немусульманкой запрещен, нет никакой необходимости это обсуждать и говорить об этом, никаких споров и разногласий в этом вопросе нет», — объяснил Межиев.
Он подчеркнул, что запрет направлен на укрепление семьи, а также на снижение числа разводов и разногласий.
«Запрет связан с тем, чтобы в семье царила духовная гармония, было меньше разногласий и споров в вопросах воспитания детей, и чтобы в случае разводов не страдали дети: если оба супруга понимают сущность ислама, этот процесс происходит безболезненно», — сказал муфтий Чечни.
Ранее Совет улемов Духовного управления мусульман России назвал недопустимыми межконфессиональные браки мусульман на территории РФ, в том числе с представительницами «людей Писания» (христианками, иудейками). Однако существуют исключения. Например, если девушка признает существование Бога, принимает Иисуса и Мухаммада как Божьих посланников и готова следовать предписаниям Корана. В таких случаях решение о заключении брака остается за местным муфтием.
Муфтий Чечни в октябре этого года стал героем новостей благодаря громкому высказыванию о реакции французских властей на убийство учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Он осудил президента Франции Эмманюэля Макрона за то, что тот допустил проведение акции, в ходе которой те же рисунки проецировались на правительственные здания, назвав его «террористом № 1».