FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +5
76.40р90.36р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
11.11.2020 00:24
2
Печать

Муфтий Чечни прокомментировал запрет на браки с представительницами других религий для мусульман

Запрет на браки с представительницами других религий для мусульман, на который обратили внимание 10 ноября, прокомментировал муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. Его слова приводит РИА Новости.

«Эти браки и не разрешали, для того, чтобы запрещать: все и так знают, что в исламе никах (бракосочетание — прим. ред.) с немусульманкой запрещен, нет никакой необходимости это обсуждать и говорить об этом, никаких споров и разногласий в этом вопросе нет», — объяснил Межиев.

Он подчеркнул, что запрет направлен на укрепление семьи, а также на снижение числа разводов и разногласий.

«Запрет связан с тем, чтобы в семье царила духовная гармония, было меньше разногласий и споров в вопросах воспитания детей, и чтобы в случае разводов не страдали дети: если оба супруга понимают сущность ислама, этот процесс происходит безболезненно», — сказал муфтий Чечни.

Ранее Совет улемов Духовного управления мусульман России назвал недопустимыми межконфессиональные браки мусульман на территории РФ, в том числе с представительницами «людей Писания» (христианками, иудейками). Однако существуют исключения. Например, если девушка признает существование Бога, принимает Иисуса и Мухаммада как Божьих посланников и готова следовать предписаниям Корана. В таких случаях решение о заключении брака остается за местным муфтием.

Муфтий Чечни в октябре этого года стал героем новостей благодаря громкому высказыванию о реакции французских властей на убийство учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Он осудил президента Франции Эмманюэля Макрона за то, что тот допустил проведение акции, в ходе которой те же рисунки проецировались на правительственные здания, назвав его «террористом № 1».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Евгений Литвинец
Редчайший случай, когда я доволен событием, связанным с исламом, и (страшно сказать) - солидарен с этим муфтием. Я тоже считаю, что нам не стоит никак связываться с этими. Если же вступит в силу фетва, запрещающая мусульманам селиться на землях неверных (примеры-Европа (вся), Америка (вся), РФ (вне Северного Кавказа и Татарстана), и требующая срочно переселиться назад на земли пророка по состоянию на 6 век Н.Э., то я даже пожертвую небольшую сумму мечети муллы, объявившего такую фетву. Большего вклада в мир между народами внести невозможно в принципе.
stavrosmarauder
этому муфтию чични пора уже аллах бабахнуть ибо сам он тот еще ихыловец
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний