Муфтий Чечни прокомментировал запрет на браки с представительницами других религий для мусульман

Запрет на браки с представительницами других религий для мусульман, на который обратили внимание 10 ноября, прокомментировал муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. Его слова приводит РИА Новости.



«Эти браки и не разрешали, для того, чтобы запрещать: все и так знают, что в исламе никах (бракосочетание — прим. ред.) с немусульманкой запрещен, нет никакой необходимости это обсуждать и говорить об этом, никаких споров и разногласий в этом вопросе нет», — объяснил Межиев.



Он подчеркнул, что запрет направлен на укрепление семьи, а также на снижение числа разводов и разногласий.

