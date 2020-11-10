Яндекс Go и «Смешарики» научат детей правилам безопасности в автомобиле

Яндекс Go совместно с группой компаний «Рики» разработали проект, который в игровой форме объяснит детям, как важно соблюдать правила безопасности, находясь в машине. Заодно и родители узнают, почему необходимо вызывать такси со специальным детским креслом, как выбирать детское кресло для собственной машины или каршеринга и почему важно пристегиваться всем в автомобиле, даже на заднем сиденье

Фото: Яндекс Go

Путей просвещения выбрали три: сняли мультики, в которых герои обыграли ситуации на дороге, записали короткие подкасты и разработали для юных пассажиров в игру с дополненной реальностью. А сами машины «Детского тарифа» оформили изображениями любимых героев: Кроша, Нюши и Ежика.

Пожалуй, главное, чего ждут маленькие пассажиры, — еще мультфильмов с любимыми героями. Этой осенью появятся новые эпизоды тематического цикла «Азбука безопасности» (6+) со Смешариками, доступного для детей. В свежих сериях герои будут ездить в такси и рассказывать, как придумали меры безопасности и почему их важно соблюдать.



Первая серия вышла 6 ноября на YouTube-канале проекта «Смешарики»(6+) и на канале Яндекс Go, там же постепенно появятся и следующие. Весь новый сезон можно будет также посмотреть по подписке в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.



Фото: Яндекс Go

«Вместе с героями «Смешариков» мы хотим показать самое важное: почему ребенок обязательно должен ездить в детском кресле, как его выбрать правильно, а также как взаимодействовать в такой поездке с водителем. Все это мы отразим в «Азбуке безопасности со «Смешариками»», — дополнил Никита Кузнецов, руководитель подразделения «Детского тарифа» Яндекс Go.

Для тех, кто предпочитает слушать, а не смотреть во время движения, сервис подготовил подкаст «Поехали». Это пятиминутные выпуски об истории транспорта, устройстве современных автомобилей и мерах безопасности, которые подходят для коротких поездок с ребенком. Одновременно с каждым мультиком «Азбуки безопасности» будет выходить 5 аудиовыпусков, всего — 15 штук. Первые 5 уже доступны для прослушивания на Яндекс.Музыке.



В машинах «Детского тарифа» партнеров Яндекс Go дети также смогут проверить свои знания правил безопасности, сыграв в AR-игру. На подголовниках сидений есть специальный QR-код, который можно отсканировать с помощью смартфона и оказаться в компании любимых героев в дополненной реальности. В игре можно потренировать знания безопасности дорожного движения или перейти в подкасты, если играть надоело.

Напомним, что «Детский тариф» доступен в Яндекс Go с ноября 2017 года. При его выборе подают автомобили только с креслами и бустерами, подходящими детям от 9 месяцев до 12 лет. На этот тариф переводят только опытных водителей с высокими оценками пользователей. Все они проходят специальную подготовку, знают, как обращаться с креслами и правильно реагировать на разное поведение детей в машине.

«Новости компаний»

