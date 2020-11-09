Экономическая полиция Петербурга проехалась по китайскому автодилеру Haval

По информации «Фонтанки», днем 9 ноября оперативники Управления экономической безопасности пришли с обысками в автоцентры китайского автобренда Haval. Так, сотрудники работают в «Хавейл Лахта» на Лахтинском проспекте и «Хавейл СПб-Юг» на Дунайском. Уголовное дело возбуждено в Главном следственном управлении ГУ МВД по статье 172 УК — «Незаконная банковская деятельность». Также «Фонтанка» может подчеркнуть, что это дело находится в производстве у того же следователя, который ведет дело по аналогичной статье, но по автосалону «Авангард». Наше издание сообщало об этом в июне 2020 года.

Салоны под шапкой китайского автобренда Haval открылись на Дунайском проспекте у станции метро «Звёздная» и на Лахтинском проспекте в Лахте пять лет назад. Юридически это два ООО, первое из которых называется «Хавейл СПб-Юг», второе — «Хавейл-Лахта». Согласно данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Хавейл-Лахта» в равных долях принадлежит 36-летнему Николаю Варичу, 37-летнему Василию Индюкову и 34-летней Олесе Ивановой. У каждого из совладельцев по 33,3%. Эти же фамилии можно видеть и в числе совладельцев «Хавейл СПб-Юг», но в случае этого автосалона к ним добавился ещё и Сергей Кравченко, у которого 10%. Обе организации возглавляет Василий Индюков.



Имя Индюкова упоминалось в СМИ в связи с деятельностью ООО «Центральная инжиниринговая компания», которая на паритетных началах принадлежит ему и Сергею Логинову. «ЦИК» исполняет сверхкрупный контракт в 822 млн рублей на строительство школы в Мурино. А в прошлом в совладельцах «ЦИКа» был Сергей Никонов. Он хозяин мощного подрядчика Ленобласти с названием «Теплосфера», строившего бассейны и пожарные депо. Считается, что Индюков как менеджер имел отношение к «Теплосфере».

