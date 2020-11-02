FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +8
79.33р92.63р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
02.11.2020 15:35
2
Печать

Главой комитета по молодежной политике Смольного стал Богдан Заставный

Председателем комитета по молодежной политике в Петербурге назначен Богдан Заставный, ранее занимавший пост первого зампредседателя. Информацию «Фонтанке» 2 ноября подтвердил вице-губернатор Александр Бельский.

Заставный пришел в комитет по молодежной политике в 2017 году — сразу на пост первого зампредседателя. Ранее чиновник работал заместителем главы администрации Приморского района.

Напомним, предыдущий председатель, Юлия Аблец, ушла с поста в конце сентября 2020 года, обязанности главы в течение последнего месяца исполнял Заставный. Аблец перешла на работу в АНО «Диалог Регионы» на должность заместителя генерального директора.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

263836471
Основной информации нет - сколько лет главе комитета по МОЛОДЁЖНОЙ политике?
vivich
О, це дило!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний