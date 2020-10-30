Фанаты «Зенита» наделали немало шума, проникнув на стадион «Боруссии» в игре Лиги чемпионов, хотя матч был закрыт для зрителей по решению властей Дортмунда. Отдел спорта «Фонтанки» выяснил, как им это удалось.

В Дортмунде не понимают, как фанаты «Зенита» попали на матч с «Боруссией». «Фонтанка» рассказывает

Фото: скриншот поста в Instagram

Матч второго тура футбольной Лиги чемпионов «Боруссия» — «Зенит» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде должен был пройти без зрителей из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Германии — только журналисты, персонал и официальные делегации клубов. Однако в обход всех регламентов безопасности на трибунах оказались пять фанатов из Санкт-Петербурга. Спокойно посмотрев матч и сфотографировавшись для истории, они ушли, а на следующий день разразился скандал.

Немецкие СМИ в минувший четверг написали, что «Боруссия» намерена подать жалобу на «Зенит» в УЕФА по итогам матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0). Представители дортмундского клуба решили, что попасть на стадион фанатам помог петербургский клуб, оформив на них официальные аккредитации. Ведь как иначе они могли пройти во внутренний периметр стадиона? Сообщалось, что «Боруссия» направила запрос в УЕФА и теперь ожидает решения.



Что характерно, своего присутствия на матче болельщики «Зенита» не скрывали. Один из них опубликовал в инстаграме фотографии со стадиона «Сигнал Идуна Парк». На одном из снимков мужчина в футболке с надписью Music Hall (известная фанатская группировка «Зенита») стоит в ложе для прессы. На другой уже четверо фанатов держат имперский флаг с надписью «Северный бастион».



Фото: скриншот поста в Instagram

Судя по информации их соратников в социальных сетях, маршрут болельщиков выглядел примерно так: Санкт-Петербург — Казань — Стамбул — Белград — Загреб — Мюнхен — Дортмунд. Сами путешественники отмечают, что им пришлось пересечь семь границ и каждый раз сдавать тесты на COVID-19. В некоторых местах границу пришлось переходить пешком.

«5 человек, минимальный по количеству народа выезд на моей памяти. И даже убогая игра команды не испортила впечатления от посещения матча! Без зрителей. Топовая тема)) А мяч лч без зрителей напоминает футбол любительских команд)», — написал по итогу один из прошедших на стадион фанатов в своем инстаграме (орфография и пунктуация сохранены).



Этот пост провисел в Инстаграме более суток, прежде чем автор ограничил доступ к своему аккаунту. Однако фотографии до сих пор можно найти в официальном инстаграме «Ландскроны» — фанатского сайта «Зенита».



Фото: скриншот поста в Instagram

Сами участники выезда отказались прокомментировать «Фонтанке» свое путешествие. «Зенит» в ожидании решения УЕФА тоже пока отстранился от ситуации.

Тем не менее нам стало известно, что болельщики «Зенита» прошли на стадион «Боруссии» под видом журналистов через вход для представителей прессы. Чтобы обмануть немецких стюардов, фанатам петербургского клуба оказалось достаточно показать свои паспорта и справку, что они не болеют коронавирусом. Стюарды без лишних вопросов приняли эти документы и провели пятерых человек в ложу прессы, где их посадили на места, выделенные «Зениту», говорят наши собеседники в фанатских кругах.

Официальные клубные делегации на матчах Лиги чемпионов получают аккредитации по специальному списку негативного теста — это специальный тест, лицензированный УЕФА. Списки в соответствии с регламентом подаются в адрес УЕФА и принимающей стороны (в данном случае — «Боруссии»). После этого УЕФА выдает аккредитации. В соответствующем официальном списке «Зенита» на выездной матч против «Боруссии» болельщики, оказавшиеся на стадионе, отсутствуют.



Таким образом, вопросы возникают к стюардам «Боруссии», которые пустили фанатов без аккредитации и запроса официального списка у службы безопасности стадиона.

В настоящее время медиаофицеры УЕФА проводят проверку ситуации. У «Боруссии» были запрошены записи с камер на стадионе. Не исключено, что в итоге наказан будет сам немецкий клуб за несоблюдение протоколов безопасности.

Болельщики «Зенита» же спокойно посмотрели футбол, а когда игра закончилась, вышли на внешний периметр, сфотографировались и покинули стадион. И за все это время к ним не возникло никаких вопросов со стороны службы безопасности стадиона и «Боруссии», хотя на фотографиях у них не видно аккредитаций.

К слову, это была не единственная попытка пройти на стадион со стороны несанкционированных лиц, но, судя по всему, самая успешная. Минимум еще несколько человек пытались попасть на стадион, представившись сотрудниками «Зенита», говорит собеседник «Фонтанки». Кроме того, была женщина, которая также пыталась проникнуть на арену, представившись стюардам сотрудницей петербургской команды. Однако в этом случае стюарды сработали более надежно, запросив информацию у официального представителя УЕФА.

По информации «Фонтанки», «Зенит» заранее предупреждал немцев, что будут попытки несанкционированного прохода на стадион. «Это нормальная практика, когда службы безопасности играющих друг против друга команд, обмениваются информацией о потенциальных troublemakers», — заявил «Фонтанке» источник, знакомый с организацией футбольных матчей.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

