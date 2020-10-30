Кальяны в кафе официально под запретом. В России вступил в силу новый закон о паре и дыме
В России 29 октября вступил в силу запрет на курение кальянов, вэйпы, электронные сигареты и другие системы нагревания табака в общественных местах: в кафе, на рынках, в торговых центрах, а также в аэропортах и на вокзалах.
В пояснительной записке сказано, что мера вводится с целью «предупреждения заболеваний, связанных с воздействием веществ, выделяемых при потреблении никотиносодержащей продукции».
По данным Ассоциации кальянной индустрии, которые приводит ТАСС, в России функционируют более 10 тысяч предприятий, предоставляющих услугу курения кальянов, из которых 2,4 тысячи — в столице.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что кафе от кальянных нужно отделить при помощи разных классификаторов видов экономической деятельности, так как сейчас они работают под ОКВЭД общепита.
Те, кому дым кальяна за соседним столиком не нужен, в специализированную кальянную просто не пойдут. Тут речь даже не о поддержке отрасли, а, скорее, о здравом смысле, — объяснил Титов.
Законопроект внесли в Госдуму в 2017 году. В июле 2020 года его приняли в третьем чтении.