Кальяны в кафе официально под запретом. В России вступил в силу новый закон о паре и дыме

В России 29 октября вступил в силу запрет на курение кальянов, вэйпы, электронные сигареты и другие системы нагревания табака в общественных местах: в кафе, на рынках, в торговых центрах, а также в аэропортах и на вокзалах.



В пояснительной записке сказано, что мера вводится с целью «предупреждения заболеваний, связанных с воздействием веществ, выделяемых при потреблении никотиносодержащей продукции».



По данным Ассоциации кальянной индустрии, которые приводит ТАСС, в России функционируют более 10 тысяч предприятий, предоставляющих услугу курения кальянов, из которых 2,4 тысячи — в столице.

