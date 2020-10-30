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30.10.2020 08:35
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Кальяны в кафе официально под запретом. В России вступил в силу новый закон о паре и дыме

В России 29 октября вступил в силу запрет на курение кальянов, вэйпы, электронные сигареты и другие системы нагревания табака в общественных местах: в кафе, на рынках, в торговых центрах, а также в аэропортах и на вокзалах.

В пояснительной записке сказано, что мера вводится с целью «предупреждения заболеваний, связанных с воздействием веществ, выделяемых при потреблении никотиносодержащей продукции».

По данным Ассоциации кальянной индустрии, которые приводит ТАСС, в России функционируют более 10 тысяч предприятий, предоставляющих услугу курения кальянов, из которых 2,4 тысячи — в столице.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что кафе от кальянных нужно отделить при помощи разных классификаторов видов экономической деятельности, так как сейчас они работают под ОКВЭД общепита.

Те, кому дым кальяна за соседним столиком не нужен, в специализированную кальянную просто не пойдут. Тут речь даже не о поддержке отрасли, а, скорее, о здравом смысле, — объяснил Титов.

Законопроект внесли в Госдуму в 2017 году. В июле 2020 года его приняли в третьем чтении.

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Комментарии (4)

Cashmare
на вокзалах есть зоны для курения, официально, чего они себе в тряпочку там запрещают - вообще не понял
footballer13
То есть погодите, закон вступил в силу, а отдельный код для кальянных не сделали? То есть по сути все кальянные должны закрыться?
Ну молодцы, чо, всё для людей. Мне на эти кальяны по барабану, но бизнес людям зачем гробить-то?
Василий Марущак
Новый анекдот из цикла: предупердуны предупреждают...
А если серьёзно говорить, то очередная бессмысленная ограничительная мера от бессмысленных депутатов, которая ничего за собой не повлечёт кроме дискомфорта "курильщиков" и взяток людям в форме. Впрочем о каком комфорте/дискомфорте людей я говорю, люди всё стерпят и потерпят, мы же граждане великой Терпиляндии.
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