23-летняя дочь убитого Бадри Шенгелия получила выборгский «Форум»

Дочь расстрелянного киллерами авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелия стала единственной владелицей компании «Форум», зарегистрированной в Выборгском районе Ленобласти. На это 29 октября обратило внимание издание 47news.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Форум» из Выборга 25 сентября перешло от матери Людмилы Шенгелия к 23-летней Лиане Бадриевне. Согласно СПАРК, компания занимается арендой и управлением собственной или арендованной нежилой недвижимостью.
Судя по финансовым показателям, «Форум» — прибыльная компания. По итогам прошлого года её обороты составили более 14 миллионов рублей при чистой прибыли почти в семь миллионов.
В 2015 году выборгский «Форум», которым на тот момент владела Людмила Шенгелия, выкупил заводской долг Невского завода «Электрощит». Предприятие занималось, в том числе, поставками электроаппаратуры для «Русгидро» и «Росатома». Тогда приобретение «Форума» комментировал Бадри Шенгелия, подтвердивший, что Людмила — его бывшая жена.
Лиана Шенгелия отказалась раскрывать изданию свои бизнес-планы. Она организует выставки картин отца — одна из них в прошлом году, в годовщину его гибели, проходила у Русского музея на площади Искусств. Также под брендом badri выпускают худи и свитшоты, доход от продажи которых идёт в детский фонд.
Бадри Шенгелия был убит днем 17 сентября 2018 года. На 21-м километре Новоприозерского шоссе в его автомобиль на ходу выстрелили по меньшей мере шесть раз.