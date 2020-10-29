23-летняя дочь убитого Бадри Шенгелия получила выборгский «Форум»

Дочь расстрелянного киллерами авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелия стала единственной владелицей компании «Форум», зарегистрированной в Выборгском районе Ленобласти. На это 29 октября обратило внимание издание 47news.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Форум» из Выборга 25 сентября перешло от матери Людмилы Шенгелия к 23-летней Лиане Бадриевне. Согласно СПАРК, компания занимается арендой и управлением собственной или арендованной нежилой недвижимостью.

Судя по финансовым показателям, «Форум» — прибыльная компания. По итогам прошлого года её обороты составили более 14 миллионов рублей при чистой прибыли почти в семь миллионов.