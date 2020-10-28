Мурино не предлагать. Петербуржцы предпочитают покупать новое жилье в своем же районе

Почти половина местных покупателей квартир в новостройках выбирает жилье в том же районе, в котором обитает. Локация — понятный критерий, но некоторых интересуют конкретный вид из окна, соответствие квартиры фэншуй и даже «тихие» соседи — на кладбище.

Фото: Михаил Огнев

В Северной столице адепты «своих» мест есть везде — и на престижном севере, и на зеленой юго-западной окраине, и в промышленном Кировском, и в малонаселенном, но отдаленном Курортном районе. Иногда сердцу «аборигена» милее то, что иному приезжему покажется глупой прихотью. Но зачастую именно такие люди выбирают более дорогое жилье, лишь бы с нужным адресом. Безусловно, сегодня жителю любого района Петербурга, имеющему минимальный бюджет на покупку недвижимости, приобрести квартиру в Северной столице практически нереально. В среднем стоимость «квадрата» в городе и в пригородной зоне Ленобласти различается на треть. Ну, пожалуй, за исключением Колпинского района, где в самой его отдаленной части еще строят жилье, сопоставимое по ценам с пригородным.

Тем же счастливчикам, что могут позволить себе альтернативные варианты, — а благодаря льготной ипотеке их сейчас больше, чем ранее, — приходится также делать выбор между просторной квартирой на окраине и небольшой, но ближе к центру. По мнению начальника отдела продаж компании «Отделстрой» Николая Гражданкина, покупатели из второй группы также имеют различные предпочтения. Например, есть такие люди, которые между красивым видом из окна и тишиной с окнами во двор, выбирают последнее. Островные приоритеты То, в каком районе города покупать квартиру, важно не менее чем для половины будущих новосёлов — такие данные приводит Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (входит в Setl Group). «Вот, например, возьмем Васильевский остров. Он истинно петербургский. И населяют его, в большей степени, петербуржцы. И не менее, чем 50% «василеостровцев», которые улучшают свои жилищные условия, выбирают квартиры в строящихся домах именно на Васильевском: другие районы их просто не интересуют», — отмечает аналитик.

В других исторических районах доля потенциальных покупателей, которые интересуются жильем внутри своей локации, еще больше. Например, в Центральном и Петроградском. Однако там представлено дорогое жилье, поэтому далеко не все жители этих районов могут позволить себе купить квартиру в новом доме в любимом месте. К сожалению, жителю «коммуналки» в центре практически невозможно отыскать для себя что-то приемлемое на первичном рынке в своей локации. Привычным в среде специалистов по недвижимости стал и антагонизм адептов севера и юга города. Не менее половины «аборигенов» северных районов — Выборгского и Приморского — не хотят селиться, например, в Красносельском районе. Они искренне удивляются — как там живут люди. По словам руководителя департамента продаж «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» Юлии Паршиной, покупатели, которые живут, к примеру, на севере города, присматривают квартиру там же, но чуть ближе к центру. Кардинально локацию меняют редко. Чаще клиенты ищут жилье более высокого класса в своем районе, скажем, из комфорта переезжают в бизнес. Или приобретают квартиру большей площади в современном доме.

«Если друзья и родные живут, например, на севере, то переезжать от них на другой конец города может быть некомфортно. А вот подбирать квартиру, ориентируясь исключительно на место работы, не всегда перспективно. Да, это удобно, когда до офиса можно дойти пешком или доехать на велосипеде. Но работа — или, по крайней мере, расположение офиса — может поменяться, и достаточно скоро, а собственная квартира зачастую приобретается надолго», — отмечает руководитель аналитического центра «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрий Ефремов. Больше бюджет, меньше ареал «Выбор квартиры, с окнами, выходящими на конкретный парк, водоем или любимое сердцу место, — это не прихоть, а четкий критерий. Клиент готов увеличить бюджет своей покупки потому, что в именно этом месте представлено то, что для него, действительно, важно. Если он покупает квартиру не на последние деньги, на которые может позволить себе только студию в Мурино, то выбор всегда происходят по конкретным позициям», — добавил директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман.

Впрочем, иные жизненные ситуации и вовсе заставляют людей делать выбор в пользу, казалось бы, не столь важных характеристик. Как рассказала начальник отдела маркетинга холдинга «РСТИ» (Росстройинвест) Екатерина Пчелкина, один из клиентов рассматривал покупку только при обязательном наличии в ЖК химчистки, спортзала и ресторана с круглосуточной доставкой, так как он холост и «разочаровался в женщинах». Некоторые «патриоты» родных районов при наличии соответствующего бюджета довольно придирчиво относятся и к облику зданий. Взять тот же Московский проспект, в окрестностях которого облик новостроек не случайно выполнен в стилистике, близкой сталинской архитектуре. По словам генерального директора агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелики Альшаевой, объекты, возводящиеся в сложившихся и престижных частях города, должны гармонично выглядеть в окружении исторической застройки. Ведь для покупателей такого жилья архитектура имеет особое значение — облик дома должен быть благородным и подчеркивать их высокий статус.

Дела житейские По мнению директора по продажам ГК «Полис Групп» Яны Кадомцевой, нередко покупатели приходят в компанию во второй и в третий раз, чтобы купить квартиру поближе к родственникам. Многие аргументируют это тем, что всегда проще, когда ребенка можно оставить у бабушки и дедушки и не ехать для этого на другой конец города. Порой, правда, у такого стремления к бытовому удобству может быть и другая сторона медали. Занятную историю рассказал Дмитрий Ефремов: в одной из новостроек родители подарили молодой семейной паре квартиру, а сами поселились на той же лестничной площадке. Молодожены были, безусловно, благодарны за подарок, но смущены таким соседством — например, бабушка могла в любой момент заглянуть проведать внучку. В общем, практически никакой приватности. Совсем другую «семейную» историю рассказал и Ян Фельдман. Одному из клиентов «Ленстройтреста» было важно, чтобы из окна квартиры можно было легко проследить весь путь ребенка от парадной до школы. Ради этого он пошел на увеличение бюджета и купил жилье площадью больше. При этом в продаже была аналогичная квартира, которая его устраивала по метражу, но из ее окон маршрут чада прослеживался лишь частично.

Фэншуй и «тихие» соседи И напоследок о странном. По словам Екатерины Пчелкиной, один клиент отказался от покупки квартиры над аркой, мотивируя свой отказ несоответствием квартиры требованиям учения фэншуй: «Квартиры, расположенные прямо над аркой, не имеют основы, то есть фундамента. И у людей, живущих в них, буквально почва уходит из-под ног. Ни одной поставленной цели невозможно достичь, возникают серьезные заболевания. Еще более неблагоприятно, если арку подпирают колонны или дом стоит на сваях. Символически они пронзают живущих над ними людей». Также не секрет, что достаточное количество новых жилых комплексов в Петербурге построено и продолжает строиться по соседству с кладбищами. Разумеется, с соблюдением всех градостроительных и санитарных норм. Любопытно, но «тихие» соседи среди коренных жителей города на Неве считаются предпочтительнее настоящих обитателей дома, стоящего, например, окна в окна. Это часто наблюдается во дворах-колодцах или в местах, что формировали свой облик в период уплотнительной застройки. «Петербург не зря называют культурной столицей. Исторические кладбища — это часть культуры, часто это музеи под открытым небом, как Некрополь мастеров искусств или Литераторские мостки. Или духовная Мекка, как Смоленское кладбище с часовней Ксении Блаженной. Да и вообще, в Северной столице в черте города всегда была масса кладбищ, — рассказывает Ольга Трошева. — Как показали успешные продажи в наших жилых комплексах около Смоленского и Серафимовского кладбищ, их близость — это, скорее, плюс для покупателей из Петербурга. Непривычна близость кладбищ, вероятнее всего, для жителей регионов, причем небольших городков. Ведь у них кладбища вынесены за город. Да и нет у них такой традиции, чтоб они были местом скорее культурным, нежели просто местом захоронений». Маргарита Яременко, специально для «Фонтанки.ру»