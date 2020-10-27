Forbes назвал 15 самых высокооплачиваемых российских блогеров на Youtube. На последнем месте — Моргенштерн

Самым высооплачиваемым в русскоязычном сегменте Youtube стал канал создателей популярного шоу «Что было дальше?», комиков LABELCOM. Рейтинг самых богатых блогеров Youtube опубликовал 27 октября Forbes.

LABELCOM с 4,5 млн подписчиков ведут пять комиков с канала ТНТ. За год владельцы канала получили с рекламы $3,55 млн, обойдя Wylsacom и «вДудь». Контент для канала создает продакшн-компания Medium Quality продюсера все того же ТВ-канала Вячеслава Дусмухаметова. LABELCOM продает рекламу таким крупным заказчикам, как Samsung и «Газпром Нефть».



На втором месте рейтинга оказался канал Wylsacom техноблогера Валентина Петухова с годовым доходом в $3,41 млн. Проект был создан в 2011 году и специализировался на выпуске роликов о технике Apple. Сейчас канал Валентина Петухова имеет крупные контракты со Сбером и «Мегафоном». Wylsacom несколько лет до 2019 года держал первое место рейтинга самых высокооплачиваемых российских ютуб-каналов.

Бронзу Forbes получил канал с 2,5 млн подписчиками «Чикен Карри» телеведущего Александра Гудкова. За год проект принес создателям $1,13 млн. Одно из самых популярных шоу канала — Comment Out с бывшим «журналистом» «Реутов ТВ» Владимиром Маркони, где приглашенные известные отечественные лица обязаны выполнять зачастую оскорбительные задания, иначе их ждет не менее жесткое наказание. «Жертвой» шоу уже стала Ксения Собчак, которая лишилась рекламного контракта с Audi из-за шутки про BLM.

Четвертое место досталось главному интервьюеру российского YouTube Юрию Дудю. Его 8,2-миллионный канал «вДудь», созданный в 2014 году, приносит с рекламы $980 000. Основными рекламодателями Дудя являются автоконцерн Hyundai и сервисы Skyeng и Storytel.



Топ-5 закрывает актер Антон Лапенко с ежегодной прибылью в $980 000 (75 млн рублей). На одноименном канале актера выходят целые юмористические сериалы с участием выдуманных персонажей, которых играет сам Лапенко. Youtube-канал актера стал продолжением коротких видео в его Instagram, но в итоге разросся до 2,8 млн аудитории.

Шестое место занял канал «Редакция» бывшего ведущего программы новостей на НТВ Алексея Пивоварова с доходом в $920 000. На канале выходят социально-политические ролики на злободневные темы, а также «самые субъективные» итоговые выпуски новостей.

Седьмая строчка отдана автоблогеру Дмитрию Гордею с рекламным доходом в $850 000. Восьмое место за телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак, которая зарабатывает на Youtube $840 000.

На девятой позиции исследователь заброшенных замков и катакомб Дима Масленников. «Охота за привидениями» принесла ему $780 000 за год.

Десятая строчка за Константином Заруцким с его каналом AcademeG. Автообзорщик ежегодно получает с рекламы около $660 000.

