Полиция в Петербурге отказала в уголовных делах против квартирного воротилы, сдающего угол по цене пентхауса

Полиция Приморского района не стала возбуждать уголовные дела по мошенничеству в отношении Владимира Худалеева, заключающего с клиентами кабальные договоры аренды недвижимости.



Как стало известно «Фонтанке» 26 октября, восемь заявлений петербуржцев, посчитавших себя обманутыми Худалеевым, рассматривала участковый 44-го отдела Приморского УМВД Анна Гирвиц. Самой интересной выглядит мотивировка, по которой майор полиции не узрела мошенничество.

«Указанные [в заявлениях] факты относятся к категории гражданско-правовых отношений и рассматриваются не иначе как по заявлению потерпевшего при обращении в суд и на основании статьи 20 части 2 УПК», — написала Гирвиц в постановлениях об отказе в возбуждении дела.