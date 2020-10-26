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26.10.2020 19:42
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Полиция в Петербурге отказала в уголовных делах против квартирного воротилы, сдающего угол по цене пентхауса

Полиция Приморского района не стала возбуждать уголовные дела по мошенничеству в отношении Владимира Худалеева, заключающего с клиентами кабальные договоры аренды недвижимости.

Как стало известно «Фонтанке» 26 октября, восемь заявлений петербуржцев, посчитавших себя обманутыми Худалеевым, рассматривала участковый 44-го отдела Приморского УМВД Анна Гирвиц. Самой интересной выглядит мотивировка, по которой майор полиции не узрела мошенничество.

«Указанные [в заявлениях] факты относятся к категории гражданско-правовых отношений и рассматриваются не иначе как по заявлению потерпевшего при обращении в суд и на основании статьи 20 части 2 УПК», — написала Гирвиц в постановлениях об отказе в возбуждении дела.

Смешав гражданское и уголовное, участковый отослала заявителей к статье, посвященной побоям и клевете. Поэтому совету майора Гирвиц бывшим клиентам Худалеева последовать будет непросто.

Как писала «Фонтанка», Худалеев дает на подпись договор о найме комнаты с целым списком «скрытых и неочевидных», как считают наниматели жилья, условий. При выезде коммерсант не уведомляет о каких-либо нарушениях найма, а потом обращается с заявлениями к мировым судьям, которые без уведомления клиентов выносят судебные приказы о взыскании с них крупных сумм. Если приказ удается оспорить, Худалеев подает иски в суды общей юрисдикции и пытается взыскать сотни тысяч рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

260746281
ну Ане то занесли , как пить дать!
spb7771250
Страдальцам-то одна дорога: отмена судебного приказа, далее суд.
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