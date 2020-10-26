Полиция в Петербурге отказала в уголовных делах против квартирного воротилы, сдающего угол по цене пентхауса
Полиция Приморского района не стала возбуждать уголовные дела по мошенничеству в отношении Владимира Худалеева, заключающего с клиентами кабальные договоры аренды недвижимости.
Как стало известно «Фонтанке» 26 октября, восемь заявлений петербуржцев, посчитавших себя обманутыми Худалеевым, рассматривала участковый 44-го отдела Приморского УМВД Анна Гирвиц. Самой интересной выглядит мотивировка, по которой майор полиции не узрела мошенничество.
«Указанные [в заявлениях] факты относятся к категории гражданско-правовых отношений и рассматриваются не иначе как по заявлению потерпевшего при обращении в суд и на основании статьи 20 части 2 УПК», — написала Гирвиц в постановлениях об отказе в возбуждении дела.
Смешав гражданское и уголовное, участковый отослала заявителей к статье, посвященной побоям и клевете. Поэтому совету майора Гирвиц бывшим клиентам Худалеева последовать будет непросто.
Как писала «Фонтанка», Худалеев дает на подпись договор о найме комнаты с целым списком «скрытых и неочевидных», как считают наниматели жилья, условий. При выезде коммерсант не уведомляет о каких-либо нарушениях найма, а потом обращается с заявлениями к мировым судьям, которые без уведомления клиентов выносят судебные приказы о взыскании с них крупных сумм. Если приказ удается оспорить, Худалеев подает иски в суды общей юрисдикции и пытается взыскать сотни тысяч рублей.